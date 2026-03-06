ข่าวการเมือง

อ.ปวิน ซัด อนุทิน รัฐบาลมีไว้ทำไม? ถ้าคุมราคาน้ำมันไม่ได้ เทียบเคสแมสก์โควิด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 16:06 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 16:07 น.
68
อ.ปวิน ถามรัฐบาลมีไว้ทำไม ถ้าควบคุมราคาน้ำมันไม่ได้

อ.ปวิน ซัด อนุทิน โพสต์ถามมีรัฐบาลไว้ทำไม ถ้าควบคุมราคาสินค้าช่วงวิกฤตไม่ได้ ลั่น ไม่มีความสามารถเรื่องบริหาร เทียบยุคหน้ากากอนามัยแพงช่วงโควิด

จากสถานการณ์ตึงเครียดช่วงสงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบมาถึงราคาน้ำมันในประเทศไทยจนประชาชนเริ่มกังวลว่าราคาจะพุ่งทะยานไปถึงไหนและรัฐบาลจะรับมือไหวหรือไม่ ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ออกมาให้สัมภาษณ์ สร้างความเชื่อมั่นและขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกกักตุนน้ำมัน ยืนยันว่าภาครัฐจะตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้อย่างน้อย 15 วัน

กรณีปั๊มน้ำมันบางแห่งปรับขึ้นราคา นายกฯ ระบุว่า รัฐบาลได้รับคำยืนยันจากทางการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ไม่มีการปรับขึ้นราคา แต่เป็นสิทธิ์ของประชาชน หากใครจะชิงขึ้นไป ต้องดูว่าหากขึ้นราคาแล้วผิดกฎหมายต้องไปดำเนินการ ยกตัวอย่างว่า ถ้าปั๊มน้ำมันไหนขึ้นราคา แล้ว ปตท. แจงว่าไม่ได้ขึ้นก็แนะนำให้มาเติมน้ำมัน ปตท. แทน

หลังจากประเด็นราคาน้ำมันถูกแชร์ออกไป ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun ตั้งคำถามดุเดือดว่ารัฐบาลมีไว้ทำไม พร้อมหยิบยกเหตุการณ์ในอดีตมาเปรียบเทียบ

“เหมือนช่วงโควิด ร้านไหนขายหน้ากากแพง ก็อย่าไปซื้อมัน แล้วจะมีรัฐบาลไว้ทำเหี้eไรคะ ถ้าไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าหลักในช่วงวิกฤต นี่ไง ที่ดิชั้นเคยบอกเลย อนุทินไม่มีความสามารถในการบริหารวิกฤตใด ๆ ทั้งสิ้น”

ปวิน ถามกลับอนุทินจะมีรัฐบาลไว้ทำไม
ภาพจาก Facebook : Pavin Chachavalpongpun

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เพจบิ๊กเกรียน แฉเบื้องลึก ปมอุ้มผู้จัดการท็อป คลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย ข่าวอาชญากรรม

เพจบิ๊กเกรียน แฉเบื้องลึก ปมอุ้มผู้จัดการท็อป คลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย

5 วินาที ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ ตอบชัดเรื่องสถานะ นาวินต้าร์ เหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหา โค้ชส้ม บันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ อัปเดคตสถานะ นาวินต้าร์ เหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหา

32 นาที ที่แล้ว
หลุยส์ ชวนชื่น เปิดใจถูกคนรังควาน บันเทิง

หลุยส์ ชวนชื่น เครียดหนัก ถูกรังควาน ชีวิตไม่มีความสุข ถ้าไม่หยุดได้เห็นดีกัน

42 นาที ที่แล้ว
เห็นแล้ว! ชุดเจ้าปัญหา โค้ชส้ม ใส่ไปประชุมงานกับ นาวินต้าร์ จนกลายเป็นดราม่าร้อน บันเทิง

เห็นแล้ว! ชุดเจ้าปัญหา โค้ชส้ม ใส่ไปประชุมงานกับ นาวินต้าร์ จนกลายเป็นดราม่าร้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;ทรัมป์&#039; แย้มไต๋ เตรียมเล็งเป้าถล่ม &#039;คิวบา&#039; เป็นรายต่อไป หลังจบศึกกับ &#039;อิหร่าน&#039; ข่าวต่างประเทศ

‘ทรัมป์’ แย้มไต๋ เตรียมเล็งเป้าถล่ม ‘คิวบา’ เป็นรายต่อไป หลังจบศึกกับ ‘อิหร่าน’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ถามรัฐบาลมีไว้ทำไม ถ้าควบคุมราคาน้ำมันไม่ได้ ข่าวการเมือง

อ.ปวิน ซัด อนุทิน รัฐบาลมีไว้ทำไม? ถ้าคุมราคาน้ำมันไม่ได้ เทียบเคสแมสก์โควิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย บันเทิง

ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แพทยสภา แถลงการณ์โต้ หมอของขวัญ ยันไม่ได้แพ้คดีศาลปกครอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท ข่าว

ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ยังไงแน่! สรวีย์ สารภาพ จ้างวานอุ้ม ผจก.หนุ่ม ไม่ได้เอาถึงตาย ทนายสวน ปฏิเสธทุกข้อหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โต้ข่าวลือแจกเงินเราชนะเพิ่ม 7,000 บาท เศรษฐกิจ

แจงชัด เราชนะ แจกเงิน 7000 บาททุกสัปดาห์ บัตรคนจนรับเพิ่ม จริงไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส. ชนนพัฒฐ์ งานเข้า DSI ออกหมายเรียก คคีเว็บพนัน “ธรรมนัส” รูดซิปปากลั่นเป็นเรื่องส่วนตัว ข่าว

สส. ชนนพัฒฐ์ งานเข้า DSI ออกหมายเรียก เส้นเงินคคีเว็บพนัน “ธรรมนัส” รูดซิปปากลั่นเป็นเรื่องส่วนตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ตรีนุช” เผยแรงงานในตะวันออกกลางขอกลับประเทศน้อย บินกลับ 7-11 มี.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล &quot;หมู่โอ๊ต&quot; ตำรวจสุพรรณฯ ปลอบใจสาวอกหัก ร้องไห้โฮกลางสี่แยก ข่าว

คลิปไวรัล “หมู่โอ๊ต” ตำรวจสุพรรณฯ ปลอบใจสาวถูกหักอก ร้องไห้โฮกลางสี่แยก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วุ่น! มหาลัยสหรัฐฯ ส่งจดหมายรับเข้าเรียนผิด ให้ผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน จากงานแต่งเงียบๆ 9 ปีก่อน สู่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ บันเทิง

เส้นทางรัก นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน จากงานแต่งเงียบๆ 9 ปีก่อน สู่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขุดประวัติ “สรวีย์” สั่งอุ้มฆ่า “ผู้จัดการท็อป” ดีกรีคนการเมือง-อดีตสามีสาวคดีดัง 9 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จริงหรือ อีสุกอีใส เป็นแล้วตอนเด็ก ไม่เป็นซ้ำอีก หลังระบาดหนัก ติดเชื้อหลักหมื่น ข่าว

จริงหรือ อีสุกอีใส เป็นแล้ว ไม่เป็นซ้ำอีก หลังระบาดหนัก ติดเชื้อหลักหมื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เผยยังไม่ได้คุยกับใครเรื่องจัดตั้งรัฐบาล ยันไม่ผิดใจ “อนุทิน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษกฯ ยืนยัน ปุ๋ยยูเรีย มีพอใช้ยาวถึง ส.ค. 69 เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา ข่าว

รองโฆษกฯ ยืนยัน ปุ๋ยยูเรีย มีพอใช้ยาวถึง ส.ค. 69 เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการปกครอง รับสมัครสอบ &quot;ปลัดอำเภอ&quot; ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา เศรษฐกิจ

กรมการปกครอง รับสมัครสอบ “ปลัดอำเภอ” ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบสาว LGBTQ แก๊งพอกผิว แกล้งบ้า ฉกเงินโอปป้า 2 หมื่น คาพูลวิลล่าพัทยา ข่าว

ไม่รอด! รวบสาว LGBTQ แก๊งพอกผิว แกล้งบ้า ฉกเงินโอปป้า 2 หมื่น ก่อนเชิดหนี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก &quot;กรีนการ์ด&quot; สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง เศรษฐกิจ

รู้จัก “กรีนการ์ด” สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

CIB บุกรวบ เจ้าพ่อบ่อนปักกิ่ง หนีซุกที่ไทย เตรียมส่งตัวกลับประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลกการทำงานจริง AI ทำได้สารพัด แต่คนกลับนำมาใช้จริงแค่เศษเสี้ยว เศรษฐกิจ

โลกการทำงานจริง AI ทำได้สารพัด แต่คนกลับนำมาใช้จริงแค่เศษเสี้ยว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 16:06 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 16:07 น.
68
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพจบิ๊กเกรียน แฉเบื้องลึก ปมอุ้มผู้จัดการท็อป คลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย

เพจบิ๊กเกรียน แฉเบื้องลึก ปมอุ้มผู้จัดการท็อป คลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ ตอบชัดเรื่องสถานะ นาวินต้าร์ เหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหา โค้ชส้ม

ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ อัปเดคตสถานะ นาวินต้าร์ เหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหา

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
หลุยส์ ชวนชื่น เปิดใจถูกคนรังควาน

หลุยส์ ชวนชื่น เครียดหนัก ถูกรังควาน ชีวิตไม่มีความสุข ถ้าไม่หยุดได้เห็นดีกัน

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
เห็นแล้ว! ชุดเจ้าปัญหา โค้ชส้ม ใส่ไปประชุมงานกับ นาวินต้าร์ จนกลายเป็นดราม่าร้อน

เห็นแล้ว! ชุดเจ้าปัญหา โค้ชส้ม ใส่ไปประชุมงานกับ นาวินต้าร์ จนกลายเป็นดราม่าร้อน

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
Back to top button