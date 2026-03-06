อ.ปวิน ซัด อนุทิน รัฐบาลมีไว้ทำไม? ถ้าคุมราคาน้ำมันไม่ได้ เทียบเคสแมสก์โควิด
อ.ปวิน ซัด อนุทิน โพสต์ถามมีรัฐบาลไว้ทำไม ถ้าควบคุมราคาสินค้าช่วงวิกฤตไม่ได้ ลั่น ไม่มีความสามารถเรื่องบริหาร เทียบยุคหน้ากากอนามัยแพงช่วงโควิด
จากสถานการณ์ตึงเครียดช่วงสงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบมาถึงราคาน้ำมันในประเทศไทยจนประชาชนเริ่มกังวลว่าราคาจะพุ่งทะยานไปถึงไหนและรัฐบาลจะรับมือไหวหรือไม่ ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ออกมาให้สัมภาษณ์ สร้างความเชื่อมั่นและขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกกักตุนน้ำมัน ยืนยันว่าภาครัฐจะตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้อย่างน้อย 15 วัน
กรณีปั๊มน้ำมันบางแห่งปรับขึ้นราคา นายกฯ ระบุว่า รัฐบาลได้รับคำยืนยันจากทางการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ไม่มีการปรับขึ้นราคา แต่เป็นสิทธิ์ของประชาชน หากใครจะชิงขึ้นไป ต้องดูว่าหากขึ้นราคาแล้วผิดกฎหมายต้องไปดำเนินการ ยกตัวอย่างว่า ถ้าปั๊มน้ำมันไหนขึ้นราคา แล้ว ปตท. แจงว่าไม่ได้ขึ้นก็แนะนำให้มาเติมน้ำมัน ปตท. แทน
หลังจากประเด็นราคาน้ำมันถูกแชร์ออกไป ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun ตั้งคำถามดุเดือดว่ารัฐบาลมีไว้ทำไม พร้อมหยิบยกเหตุการณ์ในอดีตมาเปรียบเทียบ
“เหมือนช่วงโควิด ร้านไหนขายหน้ากากแพง ก็อย่าไปซื้อมัน แล้วจะมีรัฐบาลไว้ทำเหี้eไรคะ ถ้าไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าหลักในช่วงวิกฤต นี่ไง ที่ดิชั้นเคยบอกเลย อนุทินไม่มีความสามารถในการบริหารวิกฤตใด ๆ ทั้งสิ้น”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไอซ์ รักชนก เหน็บเจ็บ อนุทิน นั่งเครื่องฟรี ใช้ภาษีจัดงานเท่ ๆ
- อนุทิน ยอมรับห่วงทุกด้าน ราคาน้ำมัน-ราคาสินค้า อุบไม่ตอบคุยไรกับทูตสหรัฐฯ
- รมว.พลังงาน เผยนับจากวันนี้มีน้ำมันสำรองใช้ 95 วัน มีน้ำมันเข้ามาเติมเรื่อยๆ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: