ทางด่วนฟรีสงกรานต์ 10-16 เม.ย. 69 วิ่งยาว 7 วันเต็ม รวม 5 เส้นทาง
เช็กทางด่วนฟรีสงกรานต์ 2569 ขึ้นฟรี 5 สายทาง มอเตอร์เวย์ M7, M9, M81 และทางด่วนบูรพาวิถี ยาว 7 วันเต็ม พร้อมเปิดวิ่งฟรี M6-M82 รวมระยะทางกว่า 530 กม.
เทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ประชาชนที่เตรียมตัวเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวฟังข่าวดีทางนี้ กระทรวงคมนาคมผนึกกำลัง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกรมทางหลวง ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางบนทางด่วนและมอเตอร์เวย์หลายเส้นทาง ภายใต้แนวคิด Smart Travel Songkran 2569 ออกเวลาไหนก็ถึงบ้านเหมือนกัน เพื่อระบายการจราจรและมอบเป็นของขวัญให้คนไทย
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นค่าผ่านทาง 5 เส้นทาง
สำหรับทางพิเศษหรือทางด่วน มีการแบ่งช่วงเวลาฟรีออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
ยกเว้นค่าผ่านทาง 7 วันเต็ม (10-16 เม.ย. 69)
- ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)
- ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ยกเว้นค่าผ่านทาง 3 วัน (13-15 เม.ย. 69)
- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
- ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
- ทางพิเศษอุดรรัถยา (ปากเกร็ด-บางปะอิน)
2. กรมทางหลวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ 3 สายหลัก (7 วันเต็ม)
เริ่มฟรีตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น. ได้แก่
- M7 : กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด
- M9 : วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ถนนกาญจนาภิเษก) ช่วงบางปะอิน – บางพลี และช่วงพระประแดง – บางขุนเทียน
- M81 : สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี
3. เปิดทดลองวิ่งฟรีเพิ่มเติม 2 เส้นทาง M6 และ M82
นอกจากสายหลักแล้ว ยังมีการเปิดเส้นทางใหม่ให้ทดลองใช้ฟรี รวมระยะทางวิ่งฟรีทั่วประเทศกว่า 530 กิโลเมตร
มอเตอร์เวย์ M6 (บางปะอิน-นครราชสีมา : เปิดให้วิ่งตลอดเส้นทาง 196 กม.
- ช่วงบางปะอิน-ปากช่อง : วันที่ 10-13 เม.ย. เปิดเป็นขาออก (กทม.) และวันที่ 14-19 เม.ย. เปิดเป็นขาเข้า (กทม.)
- ช่วงปากช่อง-นครราชสีมา : เปิดให้ใช้ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
มอเตอร์เวย์ M82 : เปิดให้ทดลองวิ่งฟรีช่วงต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ระยะทาง 10 กิโลเมตร.
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ทางตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน และวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ EXAT Call Center: โทร. 1543 (ตลอด 24 ชั่วโมง) และ สายด่วนกรมทางหลวง: โทร. 1586 กด 7 (ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง) หรือตรวจสอบจราจรผ่านแอปพลิเคชัน M-Traffic
ข้อมูลจาก : motorway และ ไทยคู่ฟ้า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศแล้ว สงกรานต์ 2569 ขึ้น ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ฟรี 7 วัน เช็กเส้นทางให้บริการ
- ขึ้นทางด่วนฟรี วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 เช็ก 3 สายทาง รวม 63 ด่าน
- ขึ้นทางด่วนฟรี วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.นี้ 3 สายทาง ครอบคลุม 63 ด่าน เช็กที่นี่
