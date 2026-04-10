ทางด่วนฟรีสงกรานต์ 10-16 เม.ย. 69 วิ่งยาว 7 วันเต็ม รวม 5 เส้นทาง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 09:27 น.
ทางด่วนฟรีสงกรานต์ 2569

เช็กทางด่วนฟรีสงกรานต์ 2569 ขึ้นฟรี 5 สายทาง มอเตอร์เวย์ M7, M9, M81 และทางด่วนบูรพาวิถี ยาว 7 วันเต็ม พร้อมเปิดวิ่งฟรี M6-M82 รวมระยะทางกว่า 530 กม.

เทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ประชาชนที่เตรียมตัวเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวฟังข่าวดีทางนี้ กระทรวงคมนาคมผนึกกำลัง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกรมทางหลวง ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางบนทางด่วนและมอเตอร์เวย์หลายเส้นทาง ภายใต้แนวคิด Smart Travel Songkran 2569 ออกเวลาไหนก็ถึงบ้านเหมือนกัน เพื่อระบายการจราจรและมอบเป็นของขวัญให้คนไทย

1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นค่าผ่านทาง 5 เส้นทาง

สำหรับทางพิเศษหรือทางด่วน มีการแบ่งช่วงเวลาฟรีออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ยกเว้นค่าผ่านทาง 7 วันเต็ม (10-16 เม.ย. 69)

  • ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)
  • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ยกเว้นค่าผ่านทาง 3 วัน (13-15 เม.ย. 69)

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (ปากเกร็ด-บางปะอิน)
สงกรานต์ 2569 ขึ้นทางด่วนฟรี 5 สายทาง สูงสุด 7 วัน
ภาพจาก : ไทยคู่ฟ้า

2. กรมทางหลวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ 3 สายหลัก (7 วันเต็ม)

เริ่มฟรีตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น. ได้แก่

  • M7 : กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด
  • M9 : วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ถนนกาญจนาภิเษก) ช่วงบางปะอิน – บางพลี และช่วงพระประแดง – บางขุนเทียน
  • M81 : สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี

3. เปิดทดลองวิ่งฟรีเพิ่มเติม 2 เส้นทาง M6 และ M82

นอกจากสายหลักแล้ว ยังมีการเปิดเส้นทางใหม่ให้ทดลองใช้ฟรี รวมระยะทางวิ่งฟรีทั่วประเทศกว่า 530 กิโลเมตร

มอเตอร์เวย์ M6 (บางปะอิน-นครราชสีมา : เปิดให้วิ่งตลอดเส้นทาง 196 กม.

  • ช่วงบางปะอิน-ปากช่อง : วันที่ 10-13 เม.ย. เปิดเป็นขาออก (กทม.) และวันที่ 14-19 เม.ย. เปิดเป็นขาเข้า (กทม.)
  • ช่วงปากช่อง-นครราชสีมา : เปิดให้ใช้ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

มอเตอร์เวย์ M82 : เปิดให้ทดลองวิ่งฟรีช่วงต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ระยะทาง 10 กิโลเมตร.

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ทางตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน และวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ EXAT Call Center: โทร. 1543 (ตลอด 24 ชั่วโมง) และ สายด่วนกรมทางหลวง: โทร. 1586 กด 7 (ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง) หรือตรวจสอบจราจรผ่านแอปพลิเคชัน M-Traffic

มอเตอร์เวย์ฟรีสงกรานต์ 2569
ภาพจาก : motorway

ข้อมูลจาก : motorway และ ไทยคู่ฟ้า

"อ.ปวิน" ฟาด "ศุภจี" ถามนี่เก่งสุดในรัฐบาลแล้วหรอ หลังแจงปัญหาฝุ่นภาคเหนือ

คามาล คาราซี อดีต รมว.ต่างประเทศ อิหร่าน เสียชีวิตแล้ว หลังถูกโจมตีบ้านพัก

ลูกบ้านแตกตื่น! บุกรวบ 2 หนุ่มจีนดาว X หุ่นล่ำ มั่วสุมยา-วิ่งแก้ผ้าป่วนคอนโดหรูย่านสาทร

รฟม. จัดโปรสงกรานต์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่ง MRT ฟรี 4 สาย 13-15 เม.ย. นี้

"คิทแคท" จ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยประกบรถบรรทุก หวั่นซ้ำรอยหาย 12 ตัน

แกร็บ เปิดตัว 13 นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในงาน "GrabX 2026

มรสุมชีวิต ตลกดัง เลือดออกในสมองกะทันหัน ชีวิตดิ่งเหว ยังไม่พ้นคดีฉาว-เมาแล้วขับ

"โรม" แฉ "เสี่ยตือ" เอี่ยว "พิพัฒน์" ขบวนการน้ำมันเถื่อน จี้รัฐบาลตรวจสอบ

เช็กด่วน ปฏิทินหวยลาว สงกรานต์ 2569 ออกวันไหนบ้าง พร้อมอัปเดตวันหยุดยาว

สภาผู้บริโภค เผย ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลดฮวบ แต่ปั๊มกั๊กราคา จี้รัฐคุมค่าการตลาดด่วน

ส่งกำลังใจ! จ๊ะจ๋า พริมรตา เล่านาทีผ่าตัดใหญ่ นานกว่า 4 ชม. แผลยังระบมหนัก

รวบ "เก่ง ลายพราง" โปรโมตเว็บพนัน ศาลสั่งจำคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

"จุลพันธ์" เร่งประสานนำร่าง 3 ลูกเรือ "มยุรีนารี" กลับไทย คาดถึงช่วงสงกรานต์

ผวาคำทำนายดุ! ส่องความต่าง นางสงกรานต์ 2569 ไทยขี่หมู กัมพูชาขี่ม้า

ไทยแจงโต้เขมร หลังกล่าวหา ทหารไทยโผล่ ช่องจอม ยันทำเพื่อปกป้องอธิปไตย

วันหยุดธนาคาร สงกรานต์ 2569 สาขาในห้าง-นอกห้าง ปิดวันไหนบ้าง?

โรงเรียนบ้านสะพานหิน เปิดยอดบริจาคร่วมทำบุญผ้าป่า 1.2 ล้านบาท

ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์

จอย T-Skirt อัปเดตอาการป่วย มะเร็งระยะ 4 โชว์ใบแพทย์โต้ข่าวลือป่วยทิพย์

"อนุทิน" ห่วงใยประชาชน ย้ำดื่มไม่ขับ พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางช่วงสงกรานต์

ส่องชุด "เจ้าหญิงนโรดม เจนณา" แต่งนางสงกรานต์เขมร "พระนางรากษสเทวี" ทรงม้า

คนไทยอึ้ง! "ไบรท์" โชว์บิลดีเซลญี่ปุ่น ลิตรละ 32 บาท ขณะไทยพุ่ง 48

"กัน จอมพลัง" หดหู่ เจอโครงกระดูกไร้หัวของทหารเขมร ติดอยู่ตรงถ้ำภูมะเขือ

"เมลาเนีย ทรัมป์" แถลงด่วน ยืนยันไม่ได้รู้จักกับ "ทรัมป์" ผ่าน "เอปสตีน"

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อ.ปวิน” ฟาด “ศุภจี” ถามนี่เก่งสุดในรัฐบาลแล้วหรอ หลังแจงปัญหาฝุ่นภาคเหนือ

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
คามาล คาร์ราซี อดีต รมว.ต่างประเทศ อิหร่าน วัย 81 ปี เสียชีวิตแล้ว

คามาล คาราซี อดีต รมว.ต่างประเทศ อิหร่าน เสียชีวิตแล้ว หลังถูกโจมตีบ้านพัก

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
ลูกบ้านแตกตื่น! บุกรวบ 2 หนุ่มจีนดาว X หุ่นล่ำ มั่วสุมยา-วิ่งแก้ผ้าป่วนคอนโดหรูย่านสาทร

ลูกบ้านแตกตื่น! บุกรวบ 2 หนุ่มจีนดาว X หุ่นล่ำ มั่วสุมยา-วิ่งแก้ผ้าป่วนคอนโดหรูย่านสาทร

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
รฟม. จัดโปรสงกรานต์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่ง MRT ฟรี 4 สาย 13-15 เม.ย. นี้

รฟม. จัดโปรสงกรานต์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่ง MRT ฟรี 4 สาย 13-15 เม.ย. นี้

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
