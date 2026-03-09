ข่าวต่างประเทศ

ตีแผ่อินฟลูสายดาร์ก ขุดผีเอปสตีน “กินเด็ก-บูชายัญ” ปั่นยอดวิวแลกอะไรแน่ !

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 11:03 น.
68
ขุดคดีเอปสทีนปั่นรายได้ TikTok Podcast
แฟ้มภาพ

อินฟลูเอนเซอร์สายดาร์กขุดประเด็น “กินเด็ก-บูชายัญ” ปั่นยอดวิวแลกค่าโฆษณา พบพฤติกรรมใช้รหัสลับปลอมสร้างความตื่นตระหนก

กระแสการเปิดเผยเอกสารลับคดี เจฟฟรีย์ เอปสตีน (Jeffrey Epstein) กลายเป็นบ่อเงินบ่อทองของเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์และพอดแคสเตอร์ทั่วโลก โดยมีการหยิบยกประเด็นที่ไม่มีหลักฐานยืนยันมานำเสนออย่างเกินจริงเพื่อดึงดูดผู้ชม

กลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์ตั้งแต่นักจัดพอดแคสต์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Joe Rogan ไปจนถึงครีเอเตอร์รายย่อยใน TikTok เริ่มนำเสนอทฤษฎีที่อ้างว่า เอปสตีนและกลุ่มชนชั้นนำมีพฤติกรรมกินเนื้อเด็กและทำพิธีบูชายัญบนเกาะส่วนตัว แม้จะไม่มีหลักฐานใด ๆ มารองรับ แต่คลิปวิดีโอเหล่านี้กลับมียอดเข้าชมถล่มทลาย เช่น คลิป “ฟาร์มเด็กของ เอปสตีน” ของ Colin Browen ที่มียอดวิวกว่า 10 ล้านครั้ง

เอกสารฉบับหนึ่งที่รวมอยู่ในชุดเอกสารที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผยแพร่เกี่ยวกับเจฟฟรีย์ เอปสไตน์ ซึ่งถ่ายภาพเมื่อวันอังคารที่ 10 ก.พ. 2026. (AP Photo/Jon Elswick)
ภาพถ่ายของเอปสไตน์หลังจากพยายามฆ่าตัวตายเมื่อวันที่ 23 ก.ค.2019 (AP Photo/Jon Elswick)
(AP Photo/Jon Elswick)
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาภาพอาจไม่ชัดเจน – ภาพถ่ายนี้ไม่มีวันที่ระบุ เผยแพร่และตัดทอนบางส่วนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในฐานะส่วนหนึ่งของเอกสารคดีเจฟฟรีย์ เอปสไตน์ แสดงให้เห็นแอนดรูว์ เมาท์แบตเทน-วินด์เซอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่าเจ้าชายแอนดรูว์ กำลังโน้มตัวลงไปหาบุคคลที่ไม่ทราบชื่อ (U.S. Department of Justice via AP)

“เนื้อแดดเดียว” กับการตีความรหัสลับสุดโต่ง

สิ่งที่น่าสนใจคือการนำข้อความในอีเมลของ เอปสตีนมาตีความใหม่ เช่น การพูดถึง “เนื้อแดดเดียว” (Beef Jerky) ที่เอปสตีนมักสั่งให้เพื่อนนำมาให้ ซึ่งกลุ่มทฤษฎีสมคบคิดพยายามชี้นำว่านี่คือรหัสลับที่หมายถึง “เนื้อคน” ในขณะที่บางส่วนตีความคำเปรียบเปรยเกี่ยวกับผู้หญิงว่าเป็นเรื่องของการตัดหัวและเก็บศพไว้ ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้รับสารอย่างมาก

โจ โรแกน ติ๊กตอก
โจ โรแกน: รหัสลับของเอปสไตน์เกี่ยวกับเนื้อแห้งที่อ้างข้อบ่งชี้ว่า มีเด็กทารกอยู่ในเมนูอาหาร (ภาพ @TikTok)

เบื้องหลังคือเม็ดเงินโฆษณามหาศาลโดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า แรงจูงใจหลักของผู้นำเสนอข่าวเหล่านี้คือ “รายได้” จากโฆษณาและสปอนเซอร์ เช่นในแพลตฟอร์ม “พอดแคสต์ยอดนิยม” สามารถสร้างรายได้จากค่าโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ไปจนถึงบริการสุขภาพจิต

หรือการขายสินค้า บางรายการใช้จังหวะที่คนกำลังตื่นกลัว พลิกไปขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสินค้าที่ระลึกของช่องตัวเอง คาดการณ์ว่ารายได้โฆษณาในกลุ่มพอดแคสต์ปีนี้อาจสูงถึง 2.6 พันล้านดอลลาร์ ถึงมันจะเป็นความจริงที่ถูกบิดเบือนไปบ้างก็ตาม

แม้คดีของ เอปสตีนจะมีมูลความจริงในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการใช้เส้นสายของผู้มีอิทธิพล แต่การเติมแต่งเรื่องราวให้ดูสยองขวัญเกินจริง (Lurid claims) กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่เหล่านักปั่นคอนเทนต์ใช้เพื่อแย่งชิงความสนใจในตลาดออนไลน์ที่การแข่งขันสูง

@theparanormalfiles

This rabbit hole goes deep… #epstein #truecrime #crime #truecrimetok #truecrimetiktok

♬ The Dark Sorcerers Trial – Perfect, So Dystopian

ที่มา : Tovima

บรรดาช่อง TikTok ที่ออกมาปั่นกระแสเอปสตีน
ภาพ @TikTok
โจโรแกน อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่วิเคราะห์ทฤษฎีสมคบคิดแฟ้มลับเอปสตีน
ภาพ @TikTok
&quot;ฟาร์มเด็ก&quot; เอปสทีน ลวงโลก
ภาพ @TikTok

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก ข่าวต่างประเทศ

จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยานฯ ยืนยันเหตุ “สีดอหูพับ” ล้ม ไม่ใช่ความประมาทของเจ้าหน้าที่

7 นาที ที่แล้ว
เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา เศรษฐกิจ

เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา

12 นาที ที่แล้ว
คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่ เลขเด็ด

คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดชื่อ 14 นามสกุล ผ่าตัดดมยาสลบแล้วเสี่ยงตาย เป็นพันธุกรรม ต้องระวัง

48 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปสถิติราคาทอง 2561-2569 เจาะลึกเดือนที่ควรซื้อทองให้ได้ราคาดีที่สุด

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

IHG จับมือ Grab ยกระดับการเดินทาง ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ครอบคลุม 37 โรงแรมทั่วไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! ไฟไหม้อาคารประวัติศาสตร์กลาง &quot;กลาสโกว์&quot; กระทบรถไฟทั่ว UK ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! ไฟไหม้อาคารประวัติศาสตร์กลาง “กลาสโกว์” กระทบรถไฟทั่ว UK

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แจ็ค แฟนฉัน&quot; ลาจอชั่วคราว ขอมุ่งปฏิบัติธรรมถือศีล 8 เพื่อนดาราแห่อนุโมทนา บันเทิง

“แจ็ค แฟนฉัน” ลาจอชั่วคราว ขอมุ่งปฏิบัติธรรมถือศีล 8 เพื่อนดาราแห่อนุโมทนาบุญ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อ๊อกฟอร์ดยูไนเต็ด แจ้งข่าวเศร้า ผู้เล่นหญิงระดับเยาวชน ล้มฟุบเสียชีวิตกลางเกม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองถ่ายซีรีส์แฮร์รีพอตเตอร์ ข่าว บันเทิง

กองถ่ายแฮร์รี พอตเตอร์ ฉบับซีรีส์ฉาว! เด็ก 12 ขู่ทำร้ายกันจนบิ๊กบอสสั่งเชือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วิว กุลวุฒิ&quot; พ่ายรอบ 8 คน แบดฯ ออล อิงแลนด์ 2026 แต่ได้เงินรางวัลเกินครึ่งล้าน ข่าวกีฬา

“วิว กุลวุฒิ” พ่ายรอบ 8 คน แบดฯ ออล อิงแลนด์ 2026 แต่ได้เงินรางวัลเกินครึ่งล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” จี้ กทม. ชี้แจงทุกเคส ถูกตั้งคำถามซื้อของแพง ส่อทุจริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดคดีเอปสทีนปั่นรายได้ TikTok Podcast ข่าวต่างประเทศ

ตีแผ่อินฟลูสายดาร์ก ขุดผีเอปสตีน “กินเด็ก-บูชายัญ” ปั่นยอดวิวแลกอะไรแน่ !

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูมิใจไทย เล็งควบ &#039;ท่องเที่ยว-วัฒนธรรม&#039; พร้อมดัน ซูเปอร์ไลเซนส์ ดึงการลงทุน ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย เล็งควบ ‘ท่องเที่ยว-วัฒนธรรม’ พร้อมดัน ซูเปอร์ไลเซนส์ ดึงการลงทุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้สมัครสอบเตรียมอุดม ได้ “พระหลวงปู่ทวด” มรดกคุณตาคืนแล้ว หลังเอาเข้าสอบไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง จากดาวรุ่ง AF6 สู่นางเอกช่อง 7 ชีวิตปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก 5 บันเทิง

ประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง จากดาวรุ่ง AF6 สู่นางเอกช่อง 7 ชีวิตปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก 5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

LLOUD สั่งให้หยุดเผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิด “ลิซ่า” ละเมิดความเป็นส่วนตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลก พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ มากสุดในรอบ 4 ปี หลังคลังน้ำมันอิหร่านโดนทิ้งบอมบ์ ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลก พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ มากสุดในรอบ 4 ปี หลังคลังน้ำมันอิหร่านโดนทิ้งบอมบ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพปัจจุบัน &quot;เฉินกว้านซี&quot; อายุ 49 ปี หมดคราบอดีตหนุ่มฮอต ปล่อยลุคเซอร์ ผมขาว งานวันเกิดลูกสาว บันเทิง

ภาพปัจจุบัน “เฉินกว้านซี” อายุ 49 ปี หมดคราบหนุ่มฮอต ปล่อยลุคเซอร์ ผมขาว งานวันเกิดลูกสาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุราษฎร์ฯ ระทึก! แผ่นดินไหว 2 วันติด 12 ครั้ง แรงสุด 3.5 ใกล้เขื่อนรัชชประภา ข่าว

สุราษฎร์ฯ ระทึก! แผ่นดินไหว 2 วันติด 12 ครั้ง แรงสุด 3.5 ใกล้เขื่อนรัชชประภา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาณุวัฒน์ ปอนด์ อายุ 31 ปี พี่เขยน้องแพรว ข่าวภูมิภาค

วินาทีเดือด! ชาวบ้านรุมสาป “พี่เขยเดนนรก” หวิดประชาทัณฑ์คาโรงพักหางดง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์สุดทน ลูกค้าสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง อ้างไม่มีเงินจ่าย พอทวงถามโดนด่ากราด ข่าว

ไรเดอร์สุดทน ลูกค้าสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง อ้างไม่มีจ่าย พอทวงถามโดนด่ากราด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุญแจซอลทะเลาะอะไรกับพ่อแม่ ไร้ภาพร่วมงานศพ คนแห่สงสัย บันเทิง

กุญแจซอลทะเลาะอะไรกับพ่อแม่ ไร้ภาพร่วมงานศพ คนแห่สงสัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบคดีปริศนา หนุ่มตัดอวัยวะเพศตัวเองนอนตายใกล้สี่แยก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 11:03 น.
68
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมอุทยานฯ ยืนยันเหตุ “สีดอหูพับ” ล้ม ไม่ใช่ความประมาทของเจ้าหน้าที่

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา

เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่

คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

เปิดชื่อ 14 นามสกุล ผ่าตัดดมยาสลบแล้วเสี่ยงตาย เป็นพันธุกรรม ต้องระวัง

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
Back to top button