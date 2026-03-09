ตีแผ่อินฟลูสายดาร์ก ขุดผีเอปสตีน “กินเด็ก-บูชายัญ” ปั่นยอดวิวแลกอะไรแน่ !
อินฟลูเอนเซอร์สายดาร์กขุดประเด็น “กินเด็ก-บูชายัญ” ปั่นยอดวิวแลกค่าโฆษณา พบพฤติกรรมใช้รหัสลับปลอมสร้างความตื่นตระหนก
กระแสการเปิดเผยเอกสารลับคดี เจฟฟรีย์ เอปสตีน (Jeffrey Epstein) กลายเป็นบ่อเงินบ่อทองของเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์และพอดแคสเตอร์ทั่วโลก โดยมีการหยิบยกประเด็นที่ไม่มีหลักฐานยืนยันมานำเสนออย่างเกินจริงเพื่อดึงดูดผู้ชม
กลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์ตั้งแต่นักจัดพอดแคสต์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Joe Rogan ไปจนถึงครีเอเตอร์รายย่อยใน TikTok เริ่มนำเสนอทฤษฎีที่อ้างว่า เอปสตีนและกลุ่มชนชั้นนำมีพฤติกรรมกินเนื้อเด็กและทำพิธีบูชายัญบนเกาะส่วนตัว แม้จะไม่มีหลักฐานใด ๆ มารองรับ แต่คลิปวิดีโอเหล่านี้กลับมียอดเข้าชมถล่มทลาย เช่น คลิป “ฟาร์มเด็กของ เอปสตีน” ของ Colin Browen ที่มียอดวิวกว่า 10 ล้านครั้ง
“เนื้อแดดเดียว” กับการตีความรหัสลับสุดโต่ง
สิ่งที่น่าสนใจคือการนำข้อความในอีเมลของ เอปสตีนมาตีความใหม่ เช่น การพูดถึง “เนื้อแดดเดียว” (Beef Jerky) ที่เอปสตีนมักสั่งให้เพื่อนนำมาให้ ซึ่งกลุ่มทฤษฎีสมคบคิดพยายามชี้นำว่านี่คือรหัสลับที่หมายถึง “เนื้อคน” ในขณะที่บางส่วนตีความคำเปรียบเปรยเกี่ยวกับผู้หญิงว่าเป็นเรื่องของการตัดหัวและเก็บศพไว้ ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้รับสารอย่างมาก
เบื้องหลังคือเม็ดเงินโฆษณามหาศาลโดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า แรงจูงใจหลักของผู้นำเสนอข่าวเหล่านี้คือ “รายได้” จากโฆษณาและสปอนเซอร์ เช่นในแพลตฟอร์ม “พอดแคสต์ยอดนิยม” สามารถสร้างรายได้จากค่าโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ไปจนถึงบริการสุขภาพจิต
หรือการขายสินค้า บางรายการใช้จังหวะที่คนกำลังตื่นกลัว พลิกไปขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสินค้าที่ระลึกของช่องตัวเอง คาดการณ์ว่ารายได้โฆษณาในกลุ่มพอดแคสต์ปีนี้อาจสูงถึง 2.6 พันล้านดอลลาร์ ถึงมันจะเป็นความจริงที่ถูกบิดเบือนไปบ้างก็ตาม
แม้คดีของ เอปสตีนจะมีมูลความจริงในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการใช้เส้นสายของผู้มีอิทธิพล แต่การเติมแต่งเรื่องราวให้ดูสยองขวัญเกินจริง (Lurid claims) กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่เหล่านักปั่นคอนเทนต์ใช้เพื่อแย่งชิงความสนใจในตลาดออนไลน์ที่การแข่งขันสูง
@theparanormalfiles
This rabbit hole goes deep… #epstein #truecrime #crime #truecrimetok #truecrimetiktok
ที่มา : Tovima
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- บิล เกตส์ รับนอกใจเมีย 2 ครั้ง แต่ไม่เคยกระทำผิดกับเอปสตีน
- ผู้ทรงอิทธิพลทางการแพทย์ ลาออก หลังชื่อโผล่เอกสารหลายฉบับเอปสตีน
- แฟ้มลับปีศาจ! ขุดอดีตเจฟฟรีย์ เอปสตีน ตามตื้อเมียนักเตะพรีเมียร์ลีก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: