ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” เดือด ถามความยุติธรรมอยู่ไหน หลัง ป.ป.ช. ยื่นฟ้อง 44 สส.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 07:36 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 07:36 น.
ไอซ์ รักชนก โพสต์เดือด ถามความยุติธรรมอยู่ไหน หลัง ป.ป.ช. ยื่นฟ้อง 44 สส. หดหู่และสังเวทอนาคต คนตั้งใจทำงานกำลังจะโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง สั่งยุติการกระทำ เลิกแสดงความเห็น เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ทำให้อ่อนแอลง นำไปสู่การล้มล้างการปกครอง โดยในช่วงหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การที่ผู้ร้องที่ 1 และ สส. รวม 44 คน ยื่นแก้กฎหมาย ม.112 มีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม ม.112 จากเดิมหมวด 1 ลักษณะ 1 ความผิดมั่นคงของประเทศ เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังทำให้ไม่มีความร้ายแรงเท่ากับความผิดต่อความมั่นคง มีเจตนามุ่งหมายที่แยกสถาบันกับประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญนั้น

โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบร่างคำร้องเพื่อยื่นต่อศาลฎีกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนต่อจากนี้ จะส่งเรื่องให้สำนักคดีของ ป.ป.ช. ดำเนินการยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อไป ส่วนการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง สส.นั้น อยู่ที่การพิจารณาของศาลฎีกานั้น

ล่าสุด น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “44 สส. พรรคก้าวไกล ความผิดของพวกเค้าคืออะไร? พิมพ์ด้วยความ หงุดหงิด โมโห โกรธ หดหู่และสังเวทในอนาคต ประเทศเรากำลังจะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตคนอย่าง เช่น

คนที่ 1 รังสิมันต์ โรม – ผู้ที่ทำให้ประชาชนคนไทย ได้รู้ว่า แก๊งคอลเซนเตอร์ไม่ใช่ความผิดพลาดส่วนบุคคล แต่คือการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด ไปจนถึงความจงใจในการปล่อยปะละเลย เพราะคนในรัฐบาลเป็นเพื่อนกับ สแกเมอมอร์และนักฟอกเงินระดับโลก โรมทำให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รู้จักกับผู้ชายที่ชื่อ “เบน สมิธ” ถ้าไม่มีเค้าผู้ชายคนนี้ก็คงเป็นแค่คนสนิทยอดฮิตของนักการเมืองที่ไม่มีใครรู้เบื้องหลัง

คนที่ 2 กาย ณัฐชา – รถถังฝั่งธน แกเป็น สส.กรุงเทพ แต่เป็นขวัญใจเกษตรกรทั่วประเทศ เพราะการระบาดของปลาหมอคางดำ หนักจนทำให้เกษตรกรหมดตัวกันถ้วนหน้า สส.ทั้งสภามีแค่พวกเราพรรคประชาชน นำโดย กาย ณัฐชา ที่กล้าพูดเรื่องหมอคางดำและพิสูจน์ให้เห็นว่ามันคือความผิดพลาดและหน้าด้านของกลุ่มทุนใหญ่ ที่ทำลายทั้งชีวิตเกษตรกรและระบบนิเวศทั่วทั้งประเทศ

คนที่ 3 เอิท ปกรณ์วุฒิ – ชื่อนี้ไม่โดนเด่นเท่าไหร่ แต่พี่เอิทคือคนที่ทำให้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ น้องชายในไส้ ของ เนวิน ชิดชอบ หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคม จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จากกรณีถือหุ้นและเป็นเจ้าของ หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ผ่านนอมินี

คนที่ 4 ธี ธีชัยชัย – “มันคือแป้ง” คนอาจจะลืมไปแล้วว่ามาจากไหน ดิฉันจะย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าเป็นผลงานของ ธีรัจชัย พันธุมาศ เพื่อนของดิฉัน ที่อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่ต้องบอกมั้งว่าเรื่องอะไร คนที่ทำให้ซะให้นายธรรมนัสนั่งไม่ติดต้องลุกขึ้นโต้ จนเกิดวลีที่คนยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้ มันคือแป้ง!

คนที่ 5 อาจารย์สุรเชษฐ์ – ผู้ที่แหกงบประมาณกระทรวงคมนาคมทุกปีแล้วก็เจอทุกปี ผู้ที่ทำให้คนทั้งประเทศได้รู้ว่า ประเทศไทยในรัฐบาลที่ภูมิใจไทยคุมกระทรวงคมนาคม จัดงบซ่อมถนน “บุรีรัมย์นำโด่ง” ถนนที่บุรีรัมย์ต้องทุบแล้วทำใหม่ซ่อมแล้วซ่อมอีกอยู่จังหวัดเดียว ไม่รู้เป็นห่าไร และตอนนี้เพื่อนๆทุกคนของไอซ์ ถูก ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบร่างคำร้องเตรียมยื่นต่อศาลฎีกา กรณีเสนอแก้กฏหมาย คำถามคือความผิดของพวกเค้าคืออะไรพูดให้ชัดๆหน่อย ? ราวกับว่าประชาชนทั้งประเทศเชื่อไปแล้ว ว่าพวกเค้าจะต้องถูกตัดสิทธิ์แน่นอน โดยลืมไปแล้วว่าต้นเหตุมาจากอะไร ทุกคนตั้งสตินะคะ เรากำลังจะเสียบุคลากรคุณภาพจำนวนมากไป แค่เพียงเพราะพวกเค้าตั้งใจทำงานและทำหน้าที่ตาม job description ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ คือ ต ร า ก ฏ ห ม า ย !

คนกลุ่มนี้เค้ากำลังจะโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต เพราะพวกเค้ายื่นแก้กฏหมาย ทั้งๆกฏหมายแม่งยังไม่ได้เข้าสภาด้วยซ้ำ!
ประเทศนี้มันจะบิดเบี้ยวไปถึงไหน สส. ที่ขาดประชุมสภาเป็นว่าเล่น ไม่เข้าสภา ไม่มาโหวต บางคนตลอดสมัยโผล่มาสภา 2ครั้ง บางคนลงมติ ไม่โดนลงโทษอะไร เช่น สุชาติชมกลิ่น สส. พรรคภูมิใจไทย ในสมัยที่แล้ว ลา/ขาดลงมติในการลงมติ 138 มติ จากทั้งหมด 183 มติ คิดเป็น 75.41% จากการขาดการลงมติทั้งหมดในสภา! ไม่โดนอะไรเลย ยังลอยหน้าลอยตาลงรับสมัครและเป็น สส. อยู่ได้เรื่อยๆ

แต่คนที่ตั้งใจทำงาน เป็นเดือดเป็นร้อนไปกับทุกข์ของประชาชน ขยันเสนอแก้กฏหมาย เอาใจใส่หน้าที่ตัวเองมาประชุมสภาทุกวัน ไม่ขาดลงมติน้อยมาก กำลังจะโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต

ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน.. ใจคอผู้มีอำนาจในประเทศนี้ จะตัดตอนองคาพยพสีส้มให้เหี้ยนเตียน ตัดแขนตัดขาให้เดินไม่ได้กันไปเรื่อยๆใช่ไหม ท่านคิดบ้างหรือป่าวว่าทำแบบนี้ไปเรื่องๆในสภา หรือ ประเทศเรามันจะเหลืออะไร

ท่านจะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตคนอย่าง พิธา วิโรจน์ ศิริกัญญา ณัฐพงษ์ วรภพ วาโย เท่าภิภพ รังสิมัน แล้วในสภาและในการเมืองไทยก็จะมีแต่คนอย่าง สุชาติ ชมกลิ่น , ธรรมนัส พรหมเผ่า , สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ , ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว , ไผ่ ลิกค์ , ชาดา ไทยเศรษฐ์ และอื่นๆอีกมากมาย ประเทศเราจะอยู่กันแบบนี้หรอ ?

ท่านเกลียดเรา หวาดกลัวพวกเรา ใช้ทุกวิธีการไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไร ทำให้พวกเราค่อยๆหายไป แล้วเคยคิดไหมว่าพวกเราหายไปแล้ว คนแบบไหนที่จะเรืองอำนาจขึ้นมาปกครองประเทศนี้ เราจะอยู่กันแบบนี้หรอ ?”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด
รถอีวีเสียหลัก พุ่งทะลุ ร้านสะดวกซื้อ ย่านบางลำพู กวาดสามล้อ-ร้านอาหารพังยับ ข่าว

รถอีวีเสียหลัก พุ่งทะลุ ร้านสะดวกซื้อ ย่านบางลำพู กวาดสามล้อ-ร้านอาหารพังยับ

39 วินาที ที่แล้ว
M4Markets สร้างมาสำหรับตลาดที่มีเงื่อนไขมากยิ่งขึ้น ข่าวประชาสัมพันธ์

M4Markets สร้างมาสำหรับตลาดที่มีเงื่อนไขมากยิ่งขึ้น

9 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แพทย์โรงพยาบาลลานนา เผยฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่ ทำคนเข้าโรงพยาบาล 2 เท่า

12 นาที ที่แล้ว
วิกฤต PM2.5 อ่วม 31 จังหวัด เหนือ-อีสานยังจมฝุ่น แม่ฮ่องสอน พุ่งทะลุ 800 มคก. ข่าว

วิกฤต PM2.5 อ่วม 31 จังหวัด เหนือ-อีสานยังจมฝุ่น แม่ฮ่องสอน พุ่งทะลุ 800 มคก.

15 นาที ที่แล้ว
ม.รังสิตตั้ง อ.ปานเทพ เป็นศาสตราภิชาน ความเก่งเป็นที่ประจักษ์ ข่าว

ม.รังสิตตั้ง อ.ปานเทพ เป็นศาสตราภิชาน ความเก่งเป็นที่ประจักษ์

19 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เจ๊กุ้งพารวย ปล่อยเลขเด็ดชุดสุดท้าย คัดเน้นๆ เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัวลุ้นโชควันพุธ 1/4/69

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ส่องโพสต์ “มาดามแป้ง” หลังทีมชาติไทยตีตั๋วเอเชียนคัพ 2027

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“พิพัฒน์” ขอคุย “อนุทิน” ไม่คุมกระทรวงพลังงาน วอน “ปล่อยผมไปเถอะ”

33 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2569 ได้สิทธิอะไรบ้าง ถอนเงินได้ไหม

45 นาที ที่แล้ว
เจ๋งบิ๊กแอส เบื้องหลังคืนดีแด๊กซ์ บันเทิง

“อ๊อฟ Big Ass” เผยจุดเริ่มต้นคืนดี “แด๊กซ์” ผู้ทำลายกำแพง 15 ปีคือคนนี้

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เชลลี คิตเทิลสัน” นักข่าวหญิงชาวอเมริกันถูกลักพาตัว กลางกรุงแบกแดด

52 นาที ที่แล้ว
ประวัติ อาจารย์โต้ง กฤษณพงค์ พูตระกูล นักอาชญาวิทยาชื่อดัง ตำรวจสายปราบสู่นักวิชาการ ข่าว

ประวัติ อาจารย์โต้ง กฤษณพงค์ พูตระกูล นักอาชญาวิทยาชื่อดัง ตำรวจสายปราบสู่นักวิชาการ

54 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

วันนี้หวยออก! เลขอ่างน้ำมนต์ คำชะโนด 1/4/69 บารมีพ่อปู่แม่ย่าประทานโชคใหญ่งวดต้นเดือนเม.ย.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยขนลุก เลขฝาโลง &quot;เหน่ง เหม่งจ๋าย&quot; แฟนคลับแห่เก็งเลขเด็ด 1/4/69 บันเทิง

ขนลุก เลขฝาโลง “เหน่ง เหม่งจ๋าย” แฟนคลับแห่ซื้อเลขเด็ด 1/4/69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมชาติไทย ชนะ เติร์กเมนิสถาน 1-0 ข่าวกีฬา

มาดามแป้ง ชี้ผลงานตอบทุกอย่าง หลังไทยคว่ำเติร์กเมนิสถาน 2-1

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตือนประชาชน เล่น April Fool’s Day แชร์โพสต์เท็จ ติดคุกได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังแล้วอึ้ง! หนุ่มตามบูลลี่สาวพิการ นานนับปี จนต้องดร็อปเรียน อ้างแค่อยากแกล้ง ข่าว

ฟังแล้วอึ้ง! หนุ่มตามบูลลี่สาวพิการ นานนับปี จนต้องดรอปเรียน อ้างแค่อยากแกล้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

สีเสื้อมงคลวันหวยออก 1 เม.ย. 69 ใส่สีอะไรเรียกโชคลาภ สีไหนห้ามใส่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า อ.โต้ง ถูกสั่งออก ไม่จ่ายชดเชย หลังแฉขนดิน 140 คัน ทำงานมา 17 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดสถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี พบเลขดัง 2 ตัวท้ายออกบ่อย ลุ้นโชคงวด 1/4/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปลัดอำเภอจะแนะ ถูกดักซุ่มยิงรถพรุน เสียชีวิตพร้อมสาวที่นั่งมาด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองล่าสุด 1 เม.ย. 69 รอเปิดตลาด เจาะลึกทิศทางทองคำรับเดือนใหม่ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 1 เม.ย. 69 เปิดเดือนใหม่พุ่ง 1,300 บาท ทองแท่งขายออก 72,500

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปั๊มน้ำมัน PT แจ้งข่าว ราคาน้ำดื่มแพ็ก 6 ขวดจะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 1 เม.ย. 69 ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 1 เม.ย. 69 ชมถ่ายทอดสด ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวญี่ปุ่นระดับ 5.0 ในจังหวัดโทชิกิ-อิบารากิ หลายพื้นที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รถอีวีเสียหลัก พุ่งทะลุ ร้านสะดวกซื้อ ย่านบางลำพู กวาดสามล้อ-ร้านอาหารพังยับ

รถอีวีเสียหลัก พุ่งทะลุ ร้านสะดวกซื้อ ย่านบางลำพู กวาดสามล้อ-ร้านอาหารพังยับ

เผยแพร่: 1 เมษายน 2569
M4Markets สร้างมาสำหรับตลาดที่มีเงื่อนไขมากยิ่งขึ้น

M4Markets สร้างมาสำหรับตลาดที่มีเงื่อนไขมากยิ่งขึ้น

เผยแพร่: 1 เมษายน 2569

แพทย์โรงพยาบาลลานนา เผยฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่ ทำคนเข้าโรงพยาบาล 2 เท่า

เผยแพร่: 1 เมษายน 2569
วิกฤต PM2.5 อ่วม 31 จังหวัด เหนือ-อีสานยังจมฝุ่น แม่ฮ่องสอน พุ่งทะลุ 800 มคก.

วิกฤต PM2.5 อ่วม 31 จังหวัด เหนือ-อีสานยังจมฝุ่น แม่ฮ่องสอน พุ่งทะลุ 800 มคก.

เผยแพร่: 1 เมษายน 2569
Back to top button