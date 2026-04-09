ข่าวต่างประเทศ

อเมริกา จ่อขึ้นทะเบียนเกณฑ์ทหารชายวัย 18-25 ปีอัตโนมัติ ไม่ต้องสมัครเอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 17:01 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 17:07 น.
62
อเมริกา จ่อขึ้นทะเบียนเกณฑ์ทหารชายวัย 18-25 ปีอัตโนมัติ ไม่ต้องสมัครเอง

หน่วยงาน SSS ของสหรัฐอเมริกาปรับกฎหมายใหม่ ดึงข้อมูลชายอเมริกันขึ้นบัญชีเกณฑ์ทหารอัตโนมัติโดยไม่ต้องสมัครเอง โฆษกทำเนียบขาวชี้ยังไม่มีแผนส่งทหารราบไปอิหร่านแต่ขอเก็บไว้เป็นทางเลือก

สำนักข่าวเดลิเมล์ รายงาน ประเทศสหรัฐอเมริกาเตรียมออกกฎหมายใหม่ ขึ้นทะเบียนชายชาวอเมริกันอายุ 18 ถึง 25 ปีเข้าสู่ระบบกองหนุนเกณฑ์ทหารแบบอัตโนมัติ บังคับใช้ในเดือนธันวาคม

ระบบคัดเลือกทหาร หรือ SSS มีหน้าที่รวบรวมฐานข้อมูลชาวอเมริกันที่สามารถรับราชการทหารได้ เว็บไซต์ของหน่วยงานระบุว่ากฎหมายใหม่จะโอนความรับผิดชอบในการลงทะเบียนจากตัวบุคคลมาเป็นหน้าที่ของ SSS แทน หน่วยงานจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของรัฐบาลกลางมาใช้งาน ตอนนี้กฎหมายยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อรอการอนุมัติขั้นสุดท้าย

สหรัฐอเมริกาบังคับเกณฑ์ทหารครั้งล่าสุดในช่วงทศวรรษ 1970 สมัยสงครามเวียดนาม แม้ปัจจุบันจะยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารไปแล้ว แต่กฎหมายยังคงบังคับให้ชายหนุ่มอายุ 18 ถึง 25 ปีทุกคนต้องลงทะเบียนกับ SSS ไว้เผื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เว็บไซต์ของหน่วยงานอธิบายว่าการเปลี่ยนกฎครั้งนี้เป็นเพียงการปรับปรุงระบบการทำงานให้รวดเร็วขึ้น

รัฐสภาเคยเสนอให้เพิ่มผู้หญิงเข้าสู่ระบบนี้หลายครั้ง ทว่าไม่มีร่างกฎหมายใดผ่านการอนุมัติ ชายอเมริกันคนใดไม่ยอมลงทะเบียนจะเผชิญโทษปรับสูงสุด 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องรับโทษจำคุก 5 ปี รวมถึงหมดสิทธิเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง

President Donald Trump gestures after speaking about the Iran war from the Cross Hall of the White House on Wednesday, April 1, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon, Pool)

ท่ามกลางสถานการณ์สงครามในอิหร่าน แคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทางช่องฟ็อกซ์นิวส์ถึงประเด็นการบังคับเกณฑ์ทหาร โดยเธอปฏิเสธที่จะตัดทางเลือกนี้ทิ้ง พร้อมระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจอย่างรอบคอบที่จะไม่ด่วนปิดโอกาสในทุกทางเลือก ซึ่งต่างจากนักการเมืองทั่วไป

แม้ลีวิตต์จะยืนยันว่าการเกณฑ์ทหารยังไม่อยู่ในแผนงานปัจจุบัน และทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์ว่าการส่งทหารราบลงพื้นที่ควรทำเมื่อจำเป็นเท่านั้น เพราะอาจเป็นการเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ แต่แหล่งข่าววงในกลับระบุว่า ประธานาธิบดีกำลังพิจารณาเรื่องการส่งกองกำลังอย่างจริงจัง

ขณะที่กลุ่มแม่ชาวอเมริกันแสดงความกังวลว่าลูกชายอาจถูกส่งไปรบ ลีวิตต์ย้ำว่าทรัมป์ขอประเมินความสำเร็จของปฏิบัติการทางทหารในขณะนี้ก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการใช้ทหารราบ

อย่างไรก็ตาม ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ผลสำรวจความเห็นชี้ชัดว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่สนับสนุนระบบกองทัพอาสาสมัคร คัดค้านการเกณฑ์ทหาร เนื่องจากบทเรียนความสูญเสียในสงครามเวียดนาม การจะนำระบบเกณฑ์ทหารกลับมาใช้ใหม่นั้นต้องได้รับอนุมัติแก้ไขกฎหมายจากรัฐสภาเป็นสำคัญ

รู้จัก สงครามเย็น ความพ่ายแพ้ของสหรัฐ จุดเปลี่ยนกองทัพ

สงครามเวียดนามคือความขัดแย้ง 19 ปีที่คร่าชีวิตคนกว่า 3 ล้านคน สหรัฐอเมริกาทุ่มกำลังทหารมหาศาลเข้าสมรภูมิอินโดจีน ก่อนถอนทัพพ่ายแพ้ยับเยิน

การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1955 กองทัพเวียดนามเหนือยึดกรุงไซ่ง่อนสำเร็จในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1975 จึงถือเป็นการปิดฉากสงครามอย่างเป็นทางการ

สมรภูมิรบกินพื้นที่ทั้งเวียดนาม ลาว กัมพูชา ฝ่ายเวียดนามเหนือมีสหภาพโซเวียต จีน ชาติพันธมิตรคอมมิวนิสต์คอยสนับสนุน ฝ่ายเวียดนามใต้มีสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ไทย ส่งกำลังเข้าช่วยเหลือ หลายคนมองว่านี่คือสงครามตัวแทนในยุคสงครามเย็น ท้ายที่สุดทั้งสามประเทศในอินโดจีนเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 1975

ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น ฝรั่งเศสปกครองอินโดจีนมานานหลายสิบปี ขบวนการเวียดมินห์นำโดย โฮจิมินห์ ลุกขึ้นต่อต้านฝรั่งเศส ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นเข้ามาควบคุมดินแดนแห่งนี้ พอญี่ปุ่นแพ้สงคราม โฮจิมินห์ประกาศเอกราชให้เวียดนาม ฝรั่งเศสพยายามกลับมาทวงอำนาจคืน รัฐบาลสหรัฐอเมริกาส่งเงินทุนสนับสนุนฝรั่งเศสทำสงคราม ทว่ากองทัพฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างหนักที่สมรภูมิเดียนเบียนฟูในปี ค.ศ. 1954

นานาชาติจัดประชุมที่เจนีวา ที่ประชุมตกลงแบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนชั่วคราวที่เส้นขนานที่ 17 โฮจิมินห์ปกครองเวียดนามเหนือ โง ดิ่ญ เสี่ยม ปกครองเวียดนามใต้ เวียดนามใต้ก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐเวียดนาม

เสี่ยมบริหารประเทศด้วยความเด็ดขาด เขาปราบปรามผู้คัดค้านอย่างรุนแรง ประชาชนจำนวนมากไม่พอใจ กลุ่มต่อต้านรวมตัวกันตั้งแนวร่วมปลดปล่อยชาติ คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อ เวียดกง กลุ่มเวียดกงใช้การรบแบบกองโจรโจมตีรัฐบาลเวียดนามใต้ รัฐบาลเวียดนามเหนือส่งทหารหลายหมื่นนายเข้ามาช่วยสมทบ

สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามเต็มตัว

ผู้นำสหรัฐอเมริกากังวลทฤษฎีโดมิโน พวกเขาเชื่อว่าถ้าเวียดนามเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์ ประเทศอื่นในภูมิภาคจะเปลี่ยนตามไปด้วย ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี ส่งที่ปรึกษาทางทหารหลายหมื่นคนเข้ามาช่วยเวียดนามใต้ สถานการณ์รุนแรงขึ้นเมื่อทหารเวียดนามใต้ทำรัฐประหารสังหารเสี่ยมในปี ค.ศ. 1963

ปี ค.ศ. 1964 เกิดเหตุการณ์เรือรบสหรัฐอเมริกาปะทะเรือเวียดนามเหนือในอ่าวตังเกี๋ย ประธานาธิบดี ลินดอน บี. จอห์นสัน สั่งทหารรบเต็มตัว สหรัฐอเมริกาส่งทหารภาคพื้นดินหลายแสนนาย กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปูพรมใส่เวียดนามเหนือ ลาว กัมพูชา เครื่องบินรบมุ่งทำลายเส้นทางสายโฮจิมินห์ที่เวียดนามเหนือใช้ส่งเสบียงให้เวียดกง

ปี ค.ศ. 1968 กองทัพเวียดนามเหนือพร้อมกับเวียดกงเปิดฉากบุกกะทันหันช่วงเทศกาลตรุษญวน กองกำลังคอมมิวนิสต์โจมตีเมืองใหญ่กว่า 100 แห่งทั่วเวียดนามใต้ แม้กองทัพสหรัฐอเมริกาโต้กลับจนเอาชนะทหารเวียดกงได้สำเร็จ แต่ภาพความสูญเสียทำให้ชาวอเมริกันเริ่มหมดศรัทธา ขบวนการประท้วงต้านสงครามลุกลามทั่วสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเข้ารบสงครามเวียดนามเต็มตัว

สหรัฐอเมริกาถอนกำลัง

ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ขึ้นรับตำแหน่งพร้อมนโยบายถอนทหารอเมริกัน เขาลดจำนวนทหารสหรัฐอเมริกา ส่งมอบหน้าที่ให้กองทัพเวียดนามใต้รับผิดชอบการรบแทน ตัวแทนสหรัฐอเมริกาลงนามข้อตกลงสันติภาพปารีสในปี ค.ศ. 1973 รัฐบาลดึงทหารกลับประเทศทั้งหมด

พอปราศจากการช่วยเหลือจากทหารอเมริกัน กองทัพเวียดนามเหนือก็บุกใหญ่ ท้ายที่สุดกองทัพประชาชนเวียดนามเหนือยาตราทัพเข้ายึดกรุงไซ่ง่อนในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1975 ปิดฉากสงครามยาวนาน เวียดนามรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวในปีต่อมา

สงครามครั้งนี้สร้างความสูญเสียมหาศาล มีผู้เสียชีวิตราว 3 ล้านคน ประกอบด้วยทหาร พลเรือน ชาวเวียดนาม ลาว กัมพูชา ทหารอเมริกันเสียชีวิตเกือบหกหมื่นนาย กองทัพเขมรแดงก่อความวุ่นวายจนเกิดสงครามกลางเมืองในกัมพูชา เหตุการณ์ทั้งหมดผลักดันให้ประชาชนหลายล้านคนกลายเป็นผู้ลี้ภัย

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว 9 4 69 หวยลาว

หวยลาว 9 เม.ย. 69 ลุ้นเลข 6 ตัว สลาก 5/45 ดีเดย์พฤหัสบดีที่ 2 ในประวัติศาสตร์

13 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 ประกาศครั้งที่ 1 เศรษฐกิจ

ปิดตลาดราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 ดิ่งหนัก 600 บาท ทองแท่งขายออก 71,900

18 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด &quot;ไม่ได้อยากอยู่&quot; กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว บันเทิง

สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว

26 นาที ที่แล้ว
รวบอดีต ผจก.ไอที แฮกระบบห้างดัง สูญเงินนับ 10 ล้าน อ้างแค้นส่วนตัวผู้บริหาร ข่าว

รวบอดีต ผจก.ไอที แฮกระบบห้างดัง ทำเสียหายนับ 10 ล้าน อ้างแค้นส่วนตัวผู้บริหาร

32 นาที ที่แล้ว
เปิดคำร้อง ป.ป.ช. ยื่นศาลฎีกาเชือด 44 สส. ผิดจริยธรรมร้ายแรง ชงแบนตลอดชีวิต ข่าวการเมือง

เปิดคำร้อง ป.ป.ช. ยื่นศาลฎีกาเชือด 44 สส. ผิดจริยธรรมร้ายแรง ชงแบนตลอดชีวิต

53 นาที ที่แล้ว
อเมริกา จ่อขึ้นทะเบียนเกณฑ์ทหารชายวัย 18-25 ปีอัตโนมัติ ไม่ต้องสมัครเอง ข่าวต่างประเทศ

อเมริกา จ่อขึ้นทะเบียนเกณฑ์ทหารชายวัย 18-25 ปีอัตโนมัติ ไม่ต้องสมัครเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หวยลาว 9 เม.ย. 69 วิเคราะห์เลขขบวนแห่ปีใหม่คำม่วน หวยลาว

เลขเด็ด หวยลาว 9 เม.ย. 69 วิเคราะห์เลขขบวนแห่ปีใหม่คำม่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นาทีระทึก! เหล็กปลิวใส่รถ ทำกระจกแตก หวิดเกิดเหตุใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน เซน” ลงคลิปโปรโมต “เกาะรง” ชูสโลแกน Land of Smiles ดินแดนแห่งรอยยิ้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รฟม. ปิดสะพานแยกประตูน้ำ เริ่ม 24 เม.ย. นี้ สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ ข่าว

เช็กเส้นทางเลี่ยง ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 10 เดือน เริ่ม 24 เม.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังจ่อเติมเงินบัตรคนจน 100 บาท คาดใช้ได้ 13 เมษายน 2569 เศรษฐกิจ

คลังจ่อแจกเงิน 100 บาท ใช้ทันสงกรานต์ เช็กเลยใครได้บ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์ เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ โชว์ยึดทรัพย์ 2 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์ เตรียมคืนเงินผู้เสียหาย ข่าว

นายกฯ โชว์ยึดทรัพย์ 2 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์ เตรียมคืนเงินผู้เสียหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบรกหัวทิ่ม กัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้ ข่าว

เบรกหัวทิ่ม กัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก บันเทิง

อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย 2 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดับไฟป่า กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูง บาดเจ็บอีก 4 ข่าว

อาลัย 2 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดับไฟป่า กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูง บาดเจ็บอีก 4

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โป๊ป ธนวรรธน์ ซื้อที่ดิน 2 ไร่ สร้างสถานปฏิบัติธรรมให้แม่ พระเอกสายบุญ หล่อทั้งกายใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน &quot;กำธร ศรวิจิตร&quot; ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด บันเทิง

แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน “กำธร ศรวิจิตร” ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการบันเทิงเศร้า นักแสดง Game of Thrones เสียชีวิต อายุเพียง 35 ปี บันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า นักแสดง Game of Thrones เสียชีวิต อายุเพียง 35 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาฮึ่ม! เตือนไทยเล็งฉีก MOU 44 พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล อาจทำลายความเชื่อใจ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาฮึ่ม! เตือนไทยเล็งฉีก MOU 44 พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล อาจทำลายความเชื่อใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;แคโรไลน์ เดอร์&quot; นางแบบตัวท็อป รวยระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่เฟรเดอริก บันเทิง

เปิดวาร์ป “แคโรไลน์ เดอร์” นางแบบตัวท็อป รวยระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่เฟรเดอริก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อกแฟนเพลง! มือปืนดักยิง ออฟเซ็ต ผัวเก่า คาร์ดี บี หามส่งโรงพยาบาลด่วน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่อแววรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น ดีกรีนางแบบและบล็อคเกอร์ชาวเยอรมัน บันเทิง

ลือรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 สมาคมฯ แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว จ่อปรับขึ้นราคา น้ำตาลทราย เดือน พ.ค. นี้ เศรษฐกิจ

น้ำตาลทราย แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว 3 สมาคมฯ จ่อปรับขึ้นราคา พฤษภาคมนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเครียดหนักลดสถานะใบหม่อน บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน น้ำตาคลอ ลดสถานะ ‘ใบหม่อน’ เครียดหนัก ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 17:01 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 17:07 น.
62
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว 9 4 69

หวยลาว 9 เม.ย. 69 ลุ้นเลข 6 ตัว สลาก 5/45 ดีเดย์พฤหัสบดีที่ 2 ในประวัติศาสตร์

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
ราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 ประกาศครั้งที่ 1

ปิดตลาดราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 ดิ่งหนัก 600 บาท ทองแท่งขายออก 71,900

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด &quot;ไม่ได้อยากอยู่&quot; กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว

สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
รวบอดีต ผจก.ไอที แฮกระบบห้างดัง สูญเงินนับ 10 ล้าน อ้างแค้นส่วนตัวผู้บริหาร

รวบอดีต ผจก.ไอที แฮกระบบห้างดัง ทำเสียหายนับ 10 ล้าน อ้างแค้นส่วนตัวผู้บริหาร

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
Back to top button