สาว 19 พลัดตกหน้าต่างรถ ถูกชนซ้ำ ดับสลดกลางทางด่วน วงจรปิดเผยนาทีช็อก
เปิดนาทีวงจรปิดจับภาพสลด สาว 19 ร่วงตกหน้าต่างรถ ก่อนถูกรถชนซ้ำ ดับอนาถกลางทางด่วน ตร.เร่งหาข้อเท็จจริง หลังพบมือปริศนายื่นออกมาจังหวะสุดท้าย
เกิดโศกนาฏกรรมบนทางหลวง Interstate 35 รัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา ที่พรากชีวิต “ลานี ฮิกส์” นักศึกษาสาววัย 19 ปี พลัดตกจากหน้าต่างรถยนต์ขณะกำลังเคลื่อนตัวบนทางด่วน โดยเธอพยายามเอนตัวออกนอกตัวรถ และพลาดท่า ก่อนถูกรถคันอื่น ๆ ที่ต่อหลังมาชนซ้ำ จนเสียชีวิต
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 23:30 น. วงจรปิดเผยให้เห็นภาพของ รถยนต์คันหนึ่งที่ภายในรถบรรทุกผู้โดยสารมาทั้งหมด 5 คน จู่ ๆ ลานี ฮิกส์ สาววัย 19 ปี ซึ่งนั่งอยู่เบาะหน้าข้างคนขับได้เอนตัวออกไปนอกหน้าต่างรถ
จังหวะที่เอนตัวออกไป เธอเกิดเสียหลักพลัดตกลงไปบนพื้นถนนอย่างแรง และถูกรถยนต์หลายคันที่ขับตามมาชนซ้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นเหตุให้เธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีจากอาการบาดเจ็บรุนแรง
ทว่าสิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสังเกตคือวินาทีก่อนที่ ลานี ฮิกส์ จะตกลงจากรถ กล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่า ในจังหวะที่มือของลานีกำลังจะหลุดจากขอบหน้าต่าง มี “แขนอีกข้างหนึ่ง” ยื่นออกมาจากภายในรถไปทางตัวเธอ
ตำรวจระบุว่าจังหวะดังกล่าวดู “ผิดปกติ” และต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นความพยายามช่วยดึงเธอกลับเข้ารถ หรือมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันภายในรถก่อนหน้านั้นหรือไม่ ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนสนิทที่ต่างก็ไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างกะทันหันของ ลานี ฮิกส์ และจะจดจำเธอเอาไว้ในความทรงจำอันดีตลอดไป
อ้างอิงจาก : fnnewsupdate, yahoo
