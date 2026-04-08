นาทีชีวิต ผดส.หญิงท้องแก่สุดอั้น คลอดลูกกลางเวหา ก่อนเครื่องแตะรันเวย์ JFK

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 15:05 น.
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น สื่อต่างประเทศ รายงาน เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ ไฟลต์จาไมกา-นิวยอร์ก เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการยืนยันจาก สายการบิน Caribbean Airlines (แคริบเบียน แอร์ไลน์ส) ระบุว่า

เหตุการณ์ระทึกครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 69 ที่ผ่านมา ขณะที่เครื่องบินของสายการบิน Caribbean Airlines เที่ยวบิน BW005 กำลังนำผู้โดยสารเดินทางจากคิงส์ตัน ประเทศจาไมกา มุ่งหน้าสู่มหานครนิวยอร์กออออออ มีผู้โดยสารหญิงท้องแก่รายหนึ่งเกิดเจ็บครรภ์กะทันหัน และคลอดลูกน้อยออกมากลางเวหา โดยได้รับการช่วยเหลืออย่างดีจากลูกเรือ และผู้โดยสารรายอื่น ๆ อย่างปลอดภัยทั้งแม่และทารกก่อนเครื่องจะแตะรันเวย์ ที่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี (JFK)

ในระหว่างที่สถานการณ์กำลังตึงเครียด นักบินได้ประสานงานกับหอควบคุมการบินที่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี (JFK) เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเตรียมประตูทางออกให้พร้อมรับเคส แต่สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตอมยิ้มคือบทสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสอง

โดยเจ้าหน้าหอควบคุมที่ได้สอบถามถึงสถานการณ์บนเครื่อง และได้รับการยืนยันว่าทารกได้คลอดเรียบร้อยแล้ว พร้อมกล่าวติดตลกว่า ให้ลูกเรือบอกกับสาวที่เพิ่งคลอดทารกว่าให้ตั้งชื่อลูกว่า “เคนเนดี้ Kennedy” ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับสนามบิน

ขณะที่ทางสายการบิน Caribbean Airlines ได้ออกมาแถลงการณ์ชื่นชมลูกเรือในเที่ยวบินดังกล่าวที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีสติและเป็นมืออาชีพ โดยลูกเรือดำเนินการตามขั้นตอนความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จนทารกคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความยินดีของผู้โดยสารทั้งลำ

ในทันทีที่เครื่องลงจอด ทีมแพทย์ที่รออยู่ได้เข้าดูแลคุณแม่และทารกน้อย ก่อนจะนำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลในทันที ซึ่งทั้งแม่และลูกมีสุขภาพแข็งแรงดี

แม้ในตอนนี้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าคุณแม่ท่านนี้ได้ตั้งชื่อลูกตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หอควบคุมการบินหรือไม่ แต่เหตุการณ์นี้ก็ได้สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนทั่วโลก และกลายเป็นหนึ่งในเที่ยวบินที่น่าจดจำที่สุดของสายการบิน Caribbean Airlines เลยก็ว่าได้

อ้างอิงจาก : cbsnews

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/4/69 ลุ้นรวยรับสงกรานต์ Line News

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/4/69 ลุ้นรวยรับสงกรานต์

53 วินาที ที่แล้ว
นายกฯ อนุทิน เล็งผุดนโยบาย Early Retire เกษียณก่อนกำหนด หวังลดขนาดภาครัฐ เศรษฐกิจ

นายกฯ อนุทิน เล็งผุดนโยบาย Early Retire เกษียณก่อนกำหนด หวังลดขนาดภาครัฐ

2 นาที ที่แล้ว
นาทีชีวิต ผดส.หญิงท้องแก่สุดอั้น คลอดลูกกลางเวหา บนไฟลต์จาไมกา-นิวยอร์ก ก่อนเครื่องแตะรันเวย์ JFK ข่าว

นาทีชีวิต ผดส.หญิงท้องแก่สุดอั้น คลอดลูกกลางเวหา ก่อนเครื่องแตะรันเวย์ JFK

31 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 9 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 9 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนักมวยทีมชาติคลั่ง แทงชายเปลือยปอดทะลุ อ้างทำเพราะ &quot;พระเจ้าสั่ง&quot; ข่าวต่างประเทศ

อดีตนักมวยทีมชาติคลั่ง แทงชายเปลือยปอดทะลุ อ้างทำเพราะ “พระเจ้าสั่ง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาวออกวันพุธ 40 งวด รับ 8 เม.ย. 69 ส่องเลข 2 ตัว 3 ตัวออกซ้ำ ข่าว

สถิติหวยลาวออกวันพุธ 40 งวด รับ 8 เม.ย. 69 ส่องเลข 2 ตัว 3 ตัวออกซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 เช็กประกาศครั้งที่ 1 ใกล้สงกรานต์ ทองคำยังน่าลงทุนไหม เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 ปิดตลาดผันผวน 50 ครั้ง พุ่งแรง 650 บาท รับข่าวดีดีเซลลด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา พูดได้ 5 ภาษา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์ ข่าว

ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เฮลั่น ลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม 2.14 บาท/ลิตร หลังปรับสูตรราคาหน้าโรงกลั่นใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สีหศักดิ์&quot; ยืนยัน 3 ลูกเรือไทย &quot;มยุรี นารี&quot; เสียชีวิตแล้ว ลุ้นเปิดทางเรือไทยตกค้าง ข่าว

“สีหศักดิ์” ยืนยัน 3 ลูกเรือไทย “มยุรี นารี” เสียชีวิตแล้ว ลุ้นเปิดทางเรือไทยตกค้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมสรรพากร แนะ ยื่นภาษีออนไลน์ 2568 ล่าช้าต้องทำอย่างไร เศรษฐกิจ

หมดเขตยื่นภาษีออนไลน์ 2569 ยื่นล่าช่าต้องทำยังไง เสี่ยงค่าปรับ บวกเงินเพิ่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 8 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 8 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เผยโฉม น้องแอม ลูกสาว ยาว ลูกหยี ทั้งสวยและเก่ง พ่อภูมิใจมากทำงานสายการบินดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ศรี ร้อง ป.ป.ช. สอบพิรุธ นายกฯ อนุทิน แถลงข้อมูลเท็จปม ไม่มีไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน ข่าว

พี่ศรี ร้อง ป.ป.ช. สอบพิรุธ นายกฯ อนุทิน แถลงข้อมูลเท็จปม ไม่มีไอ้โม่งตุนน้ำมัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลำปาง เปิดตัวสายตรวจรถม้า แต่งชุดโบราณ ดูแล ปชช. รับสงกรานต์ ข่าว

ไอเดียสุดปัง! ลำปาง เปิดตัวสายตรวจรถม้า แต่งชุดโบราณ ดูแล ปชช. รับสงกรานต์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พระราชทานเครื่องราชฯ 2 ทหารหญิง ข้าราชบริพารในพระองค์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น้ำมันขึ้น 6 บาท ดีเซลทะลุ 50 คนกรุงแห่หาคอนโดใกล้รถไฟฟ้า หนีค่าเดินทาง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ่ำ อัมรินทร์ พลาดเจอ น้ำมะพร้าวปลอม เผยอาการหลังกินทันที ถามออกสื่อส่งตรวจได้ที่ไหน บันเทิง

อ่ำ อัมรินทร์ พลาดซื้อ น้ำมะพร้าวปลอม เผยอาการหลังกินทันที ถามส่งตรวจได้ที่ไหน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เอกนัฏ&quot; คอนเฟิร์ม พรุ่งนี้ลดราคา น้ำมันดีเซล B7-B20 หน้าปั๊ม 2.14 บาท ข่าว

เตรียมเฮ! “เอกนัฏ” คอนเฟิร์ม พรุ่งนี้ลดราคา น้ำมันดีเซล B7-B20 หน้าปั๊ม 2.14 บาท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ วันจักรี 2569 ทะเบียนรถ Line News

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ วันจักรี 2569 ทะเบียนรถ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลายคนไม่เคยรู้! ตรี ภรภัทร พระเอกสุดแซ่บ เป็นทายาทตระกูลใหญ่ เจ้าของธุรกิจทัวร์-เครื่องดื่มแบรนด์ดัง บันเทิง

หลายคนไม่เคยรู้! ตรี ภรภัทร พระเอกสุดแซ่บ เป็นทายาทธุรกิจทัวร์-เครื่องดื่มแบรนด์ดัง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ราชกิจจาฯ กบง. ประกาศปรับลดราคา น้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น 2 บาท ต่อลิตร ข่าว

ด่วน! ราชกิจจาฯ ประกาศปรับลดราคา น้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น 2 บาท ต่อลิตร

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เลขเด็ดปฏิทินลาว 8 เม.ย. 69 วิเคราะห์เลขเด่น ก่อนรับเทศกาลปีใหม่ลาว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บางจาก แจ้งข่าวดี! เรือน้ำมันดิบ 7 แสนบาร์เรล ฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ ถึงไทยปลอดภัย ข่าว

บางจาก แจ้งข่าวดี! เรือน้ำมันดิบ 7 แสนบาร์เรล ฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ ถึงไทยปลอดภัย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชื่นชม ริว วชิรวิชญ์ ยืดอกรับใช้ชาติ ร้องขอสมัคร ทหารบก ผลัด 2 พร้อมไปช่วยชายแดนหากมีโอกาส บันเทิง

ริว วชิรวิชญ์ ยืดอกสมัครรับใช้ชาติ ร้องขอ ทหารบก ผลัด 2 พร้อมไปช่วยชายแดนหากมีโอกาส

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/4/69 ลุ้นรวยรับสงกรานต์

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/4/69 ลุ้นรวยรับสงกรานต์

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
นายกฯ อนุทิน เล็งผุดนโยบาย Early Retire เกษียณก่อนกำหนด หวังลดขนาดภาครัฐ

นายกฯ อนุทิน เล็งผุดนโยบาย Early Retire เกษียณก่อนกำหนด หวังลดขนาดภาครัฐ

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
ราคาน้ำมันวันนี้ 9 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 9 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
ราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 เช็กประกาศครั้งที่ 1 ใกล้สงกรานต์ ทองคำยังน่าลงทุนไหม

สรุปราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 ปิดตลาดผันผวน 50 ครั้ง พุ่งแรง 650 บาท รับข่าวดีดีเซลลด

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
Back to top button