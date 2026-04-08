นาทีชีวิต ผดส.หญิงท้องแก่สุดอั้น คลอดลูกกลางเวหา ก่อนเครื่องแตะรันเวย์ JFK
นาทีชีวิต ผู้โดยสารหญิงท้องแก่อั้นไม่ไหว คลอดลูกกลางเวหา บนเครื่องบินไฟลต์จาไมกา-นิวยอร์ก ก่อนล้อแตะรันเวย์ JFK ยืนยัน แม่และทารกปลอดภัยดี
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น สื่อต่างประเทศ รายงาน เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ ไฟลต์จาไมกา-นิวยอร์ก เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการยืนยันจาก สายการบิน Caribbean Airlines (แคริบเบียน แอร์ไลน์ส) ระบุว่า
เหตุการณ์ระทึกครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 69 ที่ผ่านมา ขณะที่เครื่องบินของสายการบิน Caribbean Airlines เที่ยวบิน BW005 กำลังนำผู้โดยสารเดินทางจากคิงส์ตัน ประเทศจาไมกา มุ่งหน้าสู่มหานครนิวยอร์กออออออ มีผู้โดยสารหญิงท้องแก่รายหนึ่งเกิดเจ็บครรภ์กะทันหัน และคลอดลูกน้อยออกมากลางเวหา โดยได้รับการช่วยเหลืออย่างดีจากลูกเรือ และผู้โดยสารรายอื่น ๆ อย่างปลอดภัยทั้งแม่และทารกก่อนเครื่องจะแตะรันเวย์ ที่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี (JFK)
ในระหว่างที่สถานการณ์กำลังตึงเครียด นักบินได้ประสานงานกับหอควบคุมการบินที่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี (JFK) เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเตรียมประตูทางออกให้พร้อมรับเคส แต่สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตอมยิ้มคือบทสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสอง
โดยเจ้าหน้าหอควบคุมที่ได้สอบถามถึงสถานการณ์บนเครื่อง และได้รับการยืนยันว่าทารกได้คลอดเรียบร้อยแล้ว พร้อมกล่าวติดตลกว่า ให้ลูกเรือบอกกับสาวที่เพิ่งคลอดทารกว่าให้ตั้งชื่อลูกว่า “เคนเนดี้ Kennedy” ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับสนามบิน
ขณะที่ทางสายการบิน Caribbean Airlines ได้ออกมาแถลงการณ์ชื่นชมลูกเรือในเที่ยวบินดังกล่าวที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีสติและเป็นมืออาชีพ โดยลูกเรือดำเนินการตามขั้นตอนความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จนทารกคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความยินดีของผู้โดยสารทั้งลำ
ในทันทีที่เครื่องลงจอด ทีมแพทย์ที่รออยู่ได้เข้าดูแลคุณแม่และทารกน้อย ก่อนจะนำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลในทันที ซึ่งทั้งแม่และลูกมีสุขภาพแข็งแรงดี
แม้ในตอนนี้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าคุณแม่ท่านนี้ได้ตั้งชื่อลูกตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หอควบคุมการบินหรือไม่ แต่เหตุการณ์นี้ก็ได้สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนทั่วโลก และกลายเป็นหนึ่งในเที่ยวบินที่น่าจดจำที่สุดของสายการบิน Caribbean Airlines เลยก็ว่าได้
อ้างอิงจาก : cbsnews
