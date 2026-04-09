ข่าว

ใบแดงเปลี่ยนชีวิต เปิดประวัติ “ผู้พัน” คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี

เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 11:41 น.
ภาพจาก : FB/ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22

ประวัติ พ.อ.คมวัชรินทร์ กอทอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22 จับใบแดงเมื่อปี 2539 ที่อุดรธานี สอบเข้า รร.นายสิบ ได้โควตา 1 ใน 20 ก่อนไต่ถึงนายทหารสัญญาบัตร ปัจจุบันกลับมายืนคุมเกณฑ์ทหารในจุดเดิมที่เคยลุ้นชะตา

เมื่อ 30 ปีก่อน เด็กหนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งยืนลุ้นจับสลากเกณฑ์ทหารที่อุดรธานี เขาเรียนสายช่าง ฝันอยากเรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ ไม่เคยคิดจะสวมเครื่องแบบทหาร แต่มือที่ล้วงเข้าไปในไหดึงออกมาได้ “ใบแดง” วันที่ 7 เมษายน 2539 คือวันที่ชีวิตเขาเปลี่ยนทิศทางไปตลอด

วันนี้ เด็กหนุ่มคนนั้นกลับมายืนที่จุดเดิม แต่ในฐานะ พ.อ.คมวัชรินทร์ กอทอง ผู้บังคับบัญชาศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 (ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22) ทำหน้าที่ควบคุมการตรวจเลือกทหารปี 2569 ในพื้นที่เดียวกัน

“ผมก็เคยยืนตรงจุดนี้” จากเด็กสายช่างสู่รั้วค่ายทหาร

ก่อนเริ่มจับสลากแต่ละวัน พ.อ.คมวัชรินทร์ไม่ได้เพียงชี้แจงขั้นตอน เขาเล่าเรื่องจริงจากชีวิตตัวเองให้ชายหนุ่มที่กำลังจะจับสลากฟัง เพราะเขาเคยอยู่ในจุดเดียวกัน เคยกังวลเหมือนกัน และใบแดงที่ได้มาคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขามายืนอยู่ตรงนี้ได้

พ.อ.คมวัชรินทร์ เล่าว่า หลังจับได้ใบแดง ช่วงอยู่ในค่ายทหาร เขาเรียนรู้ระเบียบวินัยและได้คำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา จนเริ่มมองเห็นเส้นทางใหม่ เขาตัดสินใจสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกในปี 2540 ได้โควตา 1 ใน 20 ของรุ่น จากนั้นสอบต่อเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ภาพจาก : FB/ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22

จากพลทหาร ผ่านชายแดนใต้-เขมร สู่ยศพันเอก

เส้นทางจากพลทหารสู่นายทหารสัญญาบัตร พ.อ.คมวัชรินทร์ ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงหลายแห่ง ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และชายแดนไทย-กัมพูชา ก่อนไต่เต้าขึ้นมาจนดำรงตำแหน่ง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22 ในวัย 46 ปี

เขาใช้ประสบการณ์ตัวเองเป็นตัวอย่างให้กำลังใจว่า ใบแดงไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นประตูที่เปิดทางให้เด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้เติบโตในอาชีพทหาร

เกณฑ์ทหาร 2569 กองทัพเปิดโอกาสเติบโต โควตานายสิบ 80%

ปัจจุบันกองทัพบกปรับระบบการฝึกให้ทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้น ทหารใหม่ติดต่อครอบครัวได้ ญาติเข้าเยี่ยมได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ด้านเส้นทางความก้าวหน้า

กองทัพเปิดโควตาให้ทหารกองประจำการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกสูงถึง 80% ของจำนวนที่รับทั้งหมด และมีเป้าหมายขยายเป็น 100% ในอนาคต โครงการ One Stop Service ปี 2569 เปิดรับนักเรียนนายสิบ 2,200 อัตรา และนายทหารประทวน 150 อัตรา

การเกณฑ์ทหาร 2569 กำหนดตรวจเลือกวันที่ 1–12 เมษายน (เว้น 6 เมษายน วันจักรี) ชายไทยเกิดปี พ.ศ. 2548 (อายุ 21 ปีบริบูรณ์) หรืออายุ 22–29 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2540–2547) ที่ยังไม่เคยตรวจเลือก ต้องเข้ารับการตรวจเลือก มีผู้สมัครออนไลน์ล่วงหน้ากว่า 22,000 นาย เหลือต้องจับสลากราว 62,000 นาย

ผู้จับได้ใบแดงเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา จบ ม.6 หรือ ปวช. รับราชการ 2 ปี จบ ปวส. หรือปริญญาตรี รับราชการ 1 ปี สมัครใจลดเหลือ 6 เดือน ทหารกองประจำการได้เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และค่าครองชีพรวมไม่เกิน 11,000 บาท พร้อมคะแนนเพิ่ม 4% เมื่อสอบรับราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม

ภาพจาก : FB/ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด &quot;ไม่ได้อยากอยู่&quot; กับสไปร์ท SPD บันเทิง

สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว

2 นาที ที่แล้ว
ส่อแววรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น ดีกรีนางแบบและบล็อคเกอร์ชาวเยอรมัน บันเทิง

ลือรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น

20 นาที ที่แล้ว
3 สมาคมฯ แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว จ่อปรับขึ้นราคา น้ำตาลทราย เดือน พ.ค. นี้ เศรษฐกิจ

น้ำตาลทราย แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว 3 สมาคมฯ จ่อปรับขึ้นราคา พฤษภาคมนี้

23 นาที ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเครียดหนักลดสถานะใบหม่อน บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน น้ำตาคลอ ลดสถานะ ‘ใบหม่อน’ เครียดหนัก ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กป้อม” เปิดบ้าน ป่ารอยต่อฯ รับรดน้ำสงกรานต์ เผยเคล็ดลับฟิตวัย 81 ปี

57 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ดี้ นิติพงษ์ เตือนสติคนไทยอย่าตื่นตระหนก น้ำมันแพง จนไม่ใช้เงิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สับเละ! หญิงนมโต ใส่ชุดหวิวลงสนามกอล์ฟ โชว์หน้าอกแย่งซีนวงสวิง ข่าว

สับเละ! หญิงนมโต ใส่ชุดหวิวลงสนามกอล์ฟ โชว์หน้าอกแย่งซีนวงสวิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงนำชุดไทย อวดเวทีโลก ณ เนเธอร์แลนด์ แฟชั่นและความงาม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงนำชุดไทย อวดเวทีโลก ณ เนเธอร์แลนด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลตัสแจงแล้วทำกิจกรรมแจกเงิน 5000 บาทไม่เป็นความจริง ข่าว

โลตัส แจงแล้ว ทำแบบสอบถาม แจกเงิน 5000 ใน LINE จริงไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร โผล่เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา บันเทิง

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ "ผู้พัน" คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี

ใบแดงเปลี่ยนชีวิต เปิดประวัติ “ผู้พัน” คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปคบ. บุกรวบสาวเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน ข่าว

ปคบ. บุกรวบแม่ค้าเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลฎีกา ข่าวการเมือง

44 อดีต ส.ส. ก้าวไกล ระทึก ป.ป.ช. หอบสำนวนยื่นศาลฎีกาแล้ว ฟันจริยธรรม ปมแก้มาตรา 112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย รัญดภา แจ้งข่าวเสียคุณพ่อ บันเทิง

พลอย รัญดภา นักแสดงสาว ร้องไห้หนัก สูญเสียพ่อกะทันหัน โพสต์อาลัยสุดเศร้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปนโยบาย “นายกฯ อนุทิน” 10 ด้าน คนไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหินปิดรับเงินทำบุญผ้าป่าออนไลน์ ข่าว

ถึงเป้าแล้ว! รร.บ้านสะพานหิน ปิดรับบริจาคผ้าป่า หลังเป็นไวรัลทั่วโซเชียล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลเขมร ทวงสิทธิ์ &quot;ต้มยำกุ้ง&quot; อ้างคิดค้นตั้งแต่สมัยปกครองสยาม ข่าว

เขมรเคลมอีก เปลี่ยนชื่อ “ต้มยำกุ้ง” เป็น “ทะเลเปรี้ยวเผ็ด” อ้างคิดค้นตั้งแต่สมัยปกครองสยาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! ผู้กำกับดัง คุกเข่าขอ พิธีกรสาว แต่งงานกลางเวที เผยเส้นทางรักคบปุ๊บแต่งปั๊บ บันเทิง

ยินดี! ผู้กำกับดัง คุกเข่าขอ พิธีกรสาว แต่งงานกลางเวที เผยเส้นทางรักคบปุ๊บแต่งปั๊บ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตญี่ปุ่นขวาจัด รุมด่าเด็กไทย เรียงจานซูชิเป็นหอคอย ไม่รู้ว่ากินในไทย ข่าว

ชาวเน็ตญี่ปุ่นขวาจัด รุมด่าเด็กไทย เรียงจานซูชิเป็นหอคอย ไม่รู้ว่ากินในไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบท้องถิ่นภาคใต้ 68 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ - เรียกรายงานตัว ข่าว

สอบท้องถิ่นภาคใต้ 68 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ – เรียกรายงานตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดเจ้าหญิง &quot;นโรดม เจนณา&quot; โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย &quot;อแมนด้า&quot; ข่าว

เทียบชัด! ชุดเจ้าหญิงกัมพูชา โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย “อแมนด้า”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มรดกเลือด เศรษฐีป่วยมะเร็งยกสมบัติ 1,500 ล้าน ให้เมียเด็ก ลูกเมียเก่าโวยแหลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องการ์ตูน โพสต์ตัดพ้อ ตายคือทางออกเดียว ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? แม่น้องการ์ตูน ตัดพ้อ ตายคือทางออก ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับครอบครัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อบ้านไทยเล่านาที เติ้งลี่จวิน เสียชีวิตที่เชียงใหม่ ส่งรพ.ช้าเพราะรถติด บันเทิง

พ่อบ้านไทยเล่านาที เติ้งลี่จวิน เสียชีวิตที่เชียงใหม่ ส่งรพ.ช้าเพราะรถติด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน เศรษฐกิจ

ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด &quot;ไม่ได้อยากอยู่&quot; กับสไปร์ท SPD

สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
ส่อแววรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น ดีกรีนางแบบและบล็อคเกอร์ชาวเยอรมัน

ลือรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
3 สมาคมฯ แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว จ่อปรับขึ้นราคา น้ำตาลทราย เดือน พ.ค. นี้

น้ำตาลทราย แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว 3 สมาคมฯ จ่อปรับขึ้นราคา พฤษภาคมนี้

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเครียดหนักลดสถานะใบหม่อน

แจ็ค แฟนฉัน น้ำตาคลอ ลดสถานะ ‘ใบหม่อน’ เครียดหนัก ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
Back to top button