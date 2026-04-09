ใบแดงเปลี่ยนชีวิต เปิดประวัติ “ผู้พัน” คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี
ประวัติ พ.อ.คมวัชรินทร์ กอทอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22 จับใบแดงเมื่อปี 2539 ที่อุดรธานี สอบเข้า รร.นายสิบ ได้โควตา 1 ใน 20 ก่อนไต่ถึงนายทหารสัญญาบัตร ปัจจุบันกลับมายืนคุมเกณฑ์ทหารในจุดเดิมที่เคยลุ้นชะตา
เมื่อ 30 ปีก่อน เด็กหนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งยืนลุ้นจับสลากเกณฑ์ทหารที่อุดรธานี เขาเรียนสายช่าง ฝันอยากเรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ ไม่เคยคิดจะสวมเครื่องแบบทหาร แต่มือที่ล้วงเข้าไปในไหดึงออกมาได้ “ใบแดง” วันที่ 7 เมษายน 2539 คือวันที่ชีวิตเขาเปลี่ยนทิศทางไปตลอด
วันนี้ เด็กหนุ่มคนนั้นกลับมายืนที่จุดเดิม แต่ในฐานะ พ.อ.คมวัชรินทร์ กอทอง ผู้บังคับบัญชาศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 (ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22) ทำหน้าที่ควบคุมการตรวจเลือกทหารปี 2569 ในพื้นที่เดียวกัน
“ผมก็เคยยืนตรงจุดนี้” จากเด็กสายช่างสู่รั้วค่ายทหาร
ก่อนเริ่มจับสลากแต่ละวัน พ.อ.คมวัชรินทร์ไม่ได้เพียงชี้แจงขั้นตอน เขาเล่าเรื่องจริงจากชีวิตตัวเองให้ชายหนุ่มที่กำลังจะจับสลากฟัง เพราะเขาเคยอยู่ในจุดเดียวกัน เคยกังวลเหมือนกัน และใบแดงที่ได้มาคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขามายืนอยู่ตรงนี้ได้
พ.อ.คมวัชรินทร์ เล่าว่า หลังจับได้ใบแดง ช่วงอยู่ในค่ายทหาร เขาเรียนรู้ระเบียบวินัยและได้คำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา จนเริ่มมองเห็นเส้นทางใหม่ เขาตัดสินใจสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกในปี 2540 ได้โควตา 1 ใน 20 ของรุ่น จากนั้นสอบต่อเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จากพลทหาร ผ่านชายแดนใต้-เขมร สู่ยศพันเอก
เส้นทางจากพลทหารสู่นายทหารสัญญาบัตร พ.อ.คมวัชรินทร์ ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงหลายแห่ง ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และชายแดนไทย-กัมพูชา ก่อนไต่เต้าขึ้นมาจนดำรงตำแหน่ง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22 ในวัย 46 ปี
เขาใช้ประสบการณ์ตัวเองเป็นตัวอย่างให้กำลังใจว่า ใบแดงไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นประตูที่เปิดทางให้เด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้เติบโตในอาชีพทหาร
เกณฑ์ทหาร 2569 กองทัพเปิดโอกาสเติบโต โควตานายสิบ 80%
ปัจจุบันกองทัพบกปรับระบบการฝึกให้ทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้น ทหารใหม่ติดต่อครอบครัวได้ ญาติเข้าเยี่ยมได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ด้านเส้นทางความก้าวหน้า
กองทัพเปิดโควตาให้ทหารกองประจำการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกสูงถึง 80% ของจำนวนที่รับทั้งหมด และมีเป้าหมายขยายเป็น 100% ในอนาคต โครงการ One Stop Service ปี 2569 เปิดรับนักเรียนนายสิบ 2,200 อัตรา และนายทหารประทวน 150 อัตรา
การเกณฑ์ทหาร 2569 กำหนดตรวจเลือกวันที่ 1–12 เมษายน (เว้น 6 เมษายน วันจักรี) ชายไทยเกิดปี พ.ศ. 2548 (อายุ 21 ปีบริบูรณ์) หรืออายุ 22–29 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2540–2547) ที่ยังไม่เคยตรวจเลือก ต้องเข้ารับการตรวจเลือก มีผู้สมัครออนไลน์ล่วงหน้ากว่า 22,000 นาย เหลือต้องจับสลากราว 62,000 นาย
ผู้จับได้ใบแดงเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา จบ ม.6 หรือ ปวช. รับราชการ 2 ปี จบ ปวส. หรือปริญญาตรี รับราชการ 1 ปี สมัครใจลดเหลือ 6 เดือน ทหารกองประจำการได้เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และค่าครองชีพรวมไม่เกิน 11,000 บาท พร้อมคะแนนเพิ่ม 4% เมื่อสอบรับราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม
