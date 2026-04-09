โลตัส แจงแล้ว ทำแบบสอบถาม แจกเงิน 5000 ใน LINE จริงไหม?
โลตัสแจงด่วน ข่าวแชร์แจกเงิน 5,000 บาททาง LINE คือมิจฉาชีพแอบอ้างโลโก้หลอกตอบแบบสอบถาม เตือนห้ามกดลิงก์มิจฉาชีพเด็ดขาด
เตือนด่วนสำหรับผู้ใช้โซเชียล โดยเฉพาะในแอปพลิเคชัน LINE กำลังมีการแชร์ข้อความต่อกันเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อรับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท โดยมีการแอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของ Lotus’s หรือ โลตัส เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ล่าสุดทางบริษัทได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่มีนโยบายแจกเงินดังกล่าว
กลุ่มมิจฉาชีพได้ใช้วิธีแอบอ้างแบรนด์โลตัส ส่งลิงก์ปลอมผ่านทาง SMS และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยให้ผู้ที่สนใจเข้าไปตอบแบบสอบถามเพื่อลุ้นรับเงินรางวัล 5,000 บาท ซึ่งวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือการหลอกให้เหยื่อคลิกลิงก์แปลกปลอม หรือหลอกให้เพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อดำเนินการโจรกรรมข้อมูลหรือหลอกลวงในรูปแบบอื่นต่อไป
ทางบริษัทยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อรับของสมนาคุณหรือเงินรางวัลตามที่ถูกแอบอ้าง และไม่ได้มีนโยบายจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ผ่านช่องทางดังกล่าวแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ขอให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปเพิ่มความระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อเปิดอ่านหรือกดลิงก์ใน SMS แปลกปลอมที่แอบอ้างชื่อบริษัท, อย่าเพิ่มเพื่อนใน LINE จากลิงก์ที่ส่งต่อกันมาทางโซเชียลมีเดีย และ ตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์หลัก น HTTPS://WWW.LOTUSS.COM/TH เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโลตัสจะถูกสื่อสารผ่านช่องทางที่เป็นทางการ ดังนี้
- Facebook : Lotus’s – โลตัส
- LINE Official : @lotussth
- Twitter (X) : @lotussth
- Instagram : Lotuss
- ศูนย์บริการลูกค้า: โทร. 1430
