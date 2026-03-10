ข่าว

แจกเงินผู้สูงอายุ 60 ปี รับ 5,000 บาท เข้าบัญชีอัตโนมัติ? พม. แจงความจริงแล้ว

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 10:26 น.
61

แจกเงินผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รับ 5,000 บาท เข้าบัญชีอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียน ย้ำ เป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันไม่มีนโยบายโอนเงิน 5,000 บาท รัฐยังคงจ่ายเพียง “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” รายเดือนตามเกณฑ์อายุเท่านั้น เตือนประชาชนอย่าแชร์ต่อ

เตือนภัยผู้สูงอายุและลูกหลาน! จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย โดยระบุข้อความชวนเชื่อว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รับเงิน 5,000 บาท เข้าบัญชีอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน นั้น ล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าว เป็นข่าวปลอม (Fake News)

สรุปข้อเท็จจริง ไม่มีเงิน 5,000 บาท โอนเข้าอัตโนมัติ ❌

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยืนยันว่า ปัจจุบันยังไม่มีนโยบายหรือการโอนเงิน 5,000 บาทเข้าบัญชีธนาคารให้กับผู้สูงอายุโดยอัตโนมัติ ตามที่ถูกกล่าวอ้างในโซเชียลมีเดียแต่อย่างใด ข้อมูลดังกล่าวเป็นการสร้างข่าวเท็จเพื่อสร้างความสับสนให้แก่ประชาชน

สำหรับสวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับในปัจจุบัน รัฐบาลยังคงใช้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนตามเกณฑ์ช่วงอายุ (แบบขั้นบันได) ตามปกติเท่านั้น

ขอความร่วมมือประชาชน อย่าหลงเชื่อ และ ไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลข่าวปลอมดังกล่าว ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อป้องกันความสับสนและการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวมาในรูปแบบของลิงก์หลอกกดรับเงิน

หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ หรือต้องการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้ชัวร์ก่อนแชร์ สามารถโทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงที่เบอร์ติดต่อ 02-65968-11 (โปรดตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการที่เชื่อถือได้เท่านั้น)

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ้างอิง : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 10:26 น.
61
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

