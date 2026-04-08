4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง
ส่อง 4 ราศีคนที่มีไฟในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ในช่วงเวลานี้ เตรียมรับผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นตั้งใจ ช่วยให้การงานและการเงินราบรื่นไร้อุปสรรคมากวนใจ
ช่วงเวลานี้จังหวะดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงทำให้บางราศีมีพลังงานในตัวสูงมากเป็นพิเศษ ร่างกายและจิตใจมีความพร้อมเต็มที่ในการลงมือทำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ หรือสานต่องานเดิมที่ค้างไว้ ทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่น อุปสรรคที่เคยมีจะลดน้อยลง ทำให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จได้ง่ายขึ้น มาดูกันว่ากลุ่มคนที่มีเกณฑ์ดวงพุ่งแรงและทำอะไรก็ประสบผลดีในช่วงนี้มีราศีใดบ้าง
ราศีเมษ
ความคิดและร่างกายทำงานประสานกันอย่างลงตัว มีความกล้าตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม ผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจและมอบหมายงานใหญ่ให้ทำ คุณจะจัดการทุกอย่างได้รวดเร็วและตรงตามเป้าหมาย
ราศีสิงห์
ความมั่นใจเต็มเปี่ยมและมีภาวะผู้นำสูงมาก การบริหารจัดการทีมงานราบรื่น ไอเดียใหม่ๆ ที่นำเสนอจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง มีโอกาสขยายช่องทางการหารายได้เพิ่มขึ้น การลงทุนลงแรงในช่วงเวลานี้จะนำมาซึ่งความมั่งคั่ง
ราศีพิจิก
ความมุ่งมั่นตั้งใจส่งผลดีอย่างชัดเจน ปัญหาที่เคยติดขัดจะคลี่คลาย มีแรงผลักดันให้ทำสิ่งใหม่ที่ท้าทายความสามารถ การลงทุนในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า การติดต่อประสานงานต่างๆ เดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ราศีมังกร
มีสมาธิในการทำงานสูงและวางแผนทุกอย่างได้รอบคอบ ผลงานที่ทำไว้ออกดอกออกผลชัดเจน การติดต่อกับต่างประเทศหรือคนหมู่มากจะราบรื่นและนำรายได้ก้อนโตมาให้ คุณสามารถควบคุมสถานการณ์รอบตัวได้เป็นอย่างดี
คำแนะนำส่งท้าย
เมื่อดวงชะตาเปิดทางและมีพลังงานเต็มเปี่ยม ควรใช้ช่วงเวลานี้ลงมือทำสิ่งที่ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ แนะนำให้หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อรักษาความสดชื่นให้อยู่กับตัวไปนานๆ การทำบุญด้วยการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จะช่วยส่งเสริมให้หน้าที่การงานและการเงินเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
