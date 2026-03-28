มรสุมชีวิต อีซังโบ พระเอกเกาหลี ด่วนจากโลก สู้โรคซึมเศร้า เพิ่งพ้นมลทินคดียา

มรสุมชีวิต อีซังโบ เสียชีวิต อายุ 45 ปี สูญเสียครอบครัว สู้โรคซึมเศร้า ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน เพิ่งพ้นมลทินคดียาเสพติด
วงการบันเทิงเกาหลีใต้สูญเสียบุคลากรมากฝีมือ เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพยองแท็กพบร่าง อีซังโบ นักแสดงชายวัย 45 ปี เสียชีวิตภายในบ้านพักเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ครอบครัวเป็นผู้พบศพก่อนแจ้งตำรวจ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
อีซังโบเข้าสู่วงการแสดงในปี 2006 จากละครเรื่อง Invisible Man Choi Jang-soo สร้างผลงานเป็นที่จดจำมากมาย เช่น Miss Monte-Cristo รวมถึงซีรีส์ล่าสุด Elegant Empire
อีซังโบทุ่มเทให้กับงานแสดงมาตลอด แต่ชีวิตส่วนตัวกลับต้องเผชิญความเศร้าอย่างหนัก เขาเคยเปิดใจในรายการโทรทัศน์ว่า พี่สาวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี 1998 พ่อจากไปในปี 2010 แม่ป่วยเป็นมะเร็งปอดเสียชีวิตในปี 2019
อีซังโบเล่าถึงความรู้สึกว่าต้องรักษาอาการซึมเศร้าอย่างโดดเดี่ยว เพราะการสูญเสียคนที่รัก
ความเครียดสะสมทำให้อีซังโบต้องกินยาคลายเครียดตามใบสั่งแพทย์ ทว่าเรื่องร้ายตำรวจกลับจับกุมเขาในปี 2022 กล่าวหาใช้ยาเสพติด ทำให้ชื่อเสียงของเขาป่นปี้
แต่ปรากฎว่า ผลการสืบสวนพิสูจน์เขาไม่ผิด ยาที่พบคือยารักษาโรคซึมเศร้า ไม่ใช่ยาเสพติด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: