มรสุมชีวิต อีซังโบ พระเอกเกาหลี ด่วนจากโลก สู้โรคซึมเศร้า เพิ่งพ้นมลทินคดียา

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 19:01 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 19:01 น.
มรสุมชีวิต อีซังโบ เสียชีวิต อายุ 45 ปี สูญเสียครอบครัว สู้โรคซึมเศร้า ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน เพิ่งพ้นมลทินคดียาเสพติด

วงการบันเทิงเกาหลีใต้สูญเสียบุคลากรมากฝีมือ เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพยองแท็กพบร่าง อีซังโบ นักแสดงชายวัย 45 ปี เสียชีวิตภายในบ้านพักเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ครอบครัวเป็นผู้พบศพก่อนแจ้งตำรวจ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด

อีซังโบเข้าสู่วงการแสดงในปี 2006 จากละครเรื่อง Invisible Man Choi Jang-soo สร้างผลงานเป็นที่จดจำมากมาย เช่น Miss Monte-Cristo รวมถึงซีรีส์ล่าสุด Elegant Empire

อีซังโบทุ่มเทให้กับงานแสดงมาตลอด แต่ชีวิตส่วนตัวกลับต้องเผชิญความเศร้าอย่างหนัก เขาเคยเปิดใจในรายการโทรทัศน์ว่า พี่สาวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี 1998 พ่อจากไปในปี 2010 แม่ป่วยเป็นมะเร็งปอดเสียชีวิตในปี 2019

อีซังโบเล่าถึงความรู้สึกว่าต้องรักษาอาการซึมเศร้าอย่างโดดเดี่ยว เพราะการสูญเสียคนที่รัก

ความเครียดสะสมทำให้อีซังโบต้องกินยาคลายเครียดตามใบสั่งแพทย์ ทว่าเรื่องร้ายตำรวจกลับจับกุมเขาในปี 2022 กล่าวหาใช้ยาเสพติด ทำให้ชื่อเสียงของเขาป่นปี้

แต่ปรากฎว่า ผลการสืบสวนพิสูจน์เขาไม่ผิด ยาที่พบคือยารักษาโรคซึมเศร้า ไม่ใช่ยาเสพติด

