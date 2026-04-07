อัปเตต คดีแก๊งโอฮาน่า ศาลประทับรับฟ้องมีมูล ทนายแบงค์โพสต์แสดงความยินดี
ศาลฯ ไต่สวนมูลฟ้องเสร็จสิ้น 7 เม.ย. 69 หลังเลื่อนนัดครั้งก่อน ย้อนไทม์ไลน์ตั้งแต่ปลดเดอะมีนจนถึงเข้าสู่ชั้นศาล
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 กัณป์ชสาน รัตนะ หรือ ทนายแบงค์ ทนายความฝั่งสมาชิก OHANA โพสต์เฟซบุ๊กอัปเดตความคืบหน้าคดีแก๊งโอฮาน่า ระบุว่านัดไต่สวนมูลฟ้องเสร็จสิ้นเรียบร้อย ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีมีมูล
ทนายแบงค์เขียนข้อความว่า “ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ วันนี้นัดไต่สวนมูลฟ้องเสร็จสิ้นเรียบร้อย ศาลประทับรับฟ้องมีมูล” พร้อมขอบคุณศาลและลูกความที่ให้ความไว้วางใจ
การที่ศาลประทับรับฟ้อง หมายความว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีที่ฟ้องมานั้นมีมูลเพียงพอที่จะรับไว้พิจารณาต่อ ขั้นตอนหลังจากนี้คดีจะเข้าสู่กระบวนการสืบพยานในชั้นศาล ซึ่งฝ่ายจำเลยจะต้องเข้าสู้คดีอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้มาจากทนายความฝั่งโจทก์เพียงฝ่ายเดียว ยังไม่มีการเคลื่อนไหวจากเดอะมีนหรือทนายฝั่งจำเลยในประเด็นดังกล่าว
ย้อนที่มาคดีแก๊งโอฮาน่า
OHANA คือกลุ่มยูทูบเบอร์สายฮาที่มีผู้ติดตามกว่า 8 ล้านคน ประกอบด้วยสมาชิก 7 คน ได้แก่ อาร์ม (มนัสวี เที่ยงธรรม), ดิ๊ว (ศุภสิทธิ์ เที่ยงแท้), เดอะมีน (พงศธร เหลาจันทึก), ซาบอล (สุฑาวุฒ), อู๊ดดี้ (เมธาวุฒิ), ปกป้อง (ณัฐวร) และบิ๊กกี้ (พงศกร) กลุ่มเริ่มต้นจากเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยที่มารวมตัวทำคอนเทนต์ร่วมกัน ภายใต้คอนเซปต์ “ช่องบ้าๆ ที่ให้มากกว่ารอยยิ้ม” มีรายการฮิตหลายรายการ เช่น OHANA บ้าเต็นท์, ครัวไรอ่ะ! และ OHANA LAB
คำว่า OHANA มาจากภาษาฮาวาย แปลว่า “ครอบครัว” พวกเขาทำคลิปร่วมกันมานานกว่า 9 ปี ก่อนจะเกิดปัญหาขึ้นภายในกลุ่ม
จุดเริ่มต้นความขัดแย้ง ปลดเดอะมีน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก OHANA clip โพสต์แถลงการณ์ว่า พงศธร เหลาจันทึก (เดอะมีน) ซึ่งดำรงตำแหน่งบัญชี พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทอย่างเป็นทางการ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568
บริษัทระบุว่าจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของเดอะมีนหลังจากนี้ และไม่ขอชี้แจงเหตุผลเพราะอาจมีผลกระทบต่อกฎหมาย
การที่เดอะมีนดำรงตำแหน่งบัญชี ประกอบกับแถลงการณ์ที่ใช้คำว่า “กฎหมาย” ทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทางการเงิน
สมาชิก OHANA เคลื่อนไหว
หลังประกาศปลด สมาชิกแต่ละคนออกมาเคลื่อนไหว โดยอาร์มโพสต์ข้อความทำนองว่าได้ทำดีที่สุดแล้ว และกล่าวถึงการถูกทำลายความไว้วางใจ ขณะที่ซาบอลเขียนว่า “ก็แค่เนื้อร้าย พวกเรารักษาหายแล้ว”
เดอะมีนออกมาขอโทษ ยอมรับผิด
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เดอะมีนโพสต์ขอโทษเพื่อนทุกคนและแฟนคลับ ยอมรับว่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น และระบุว่าได้ขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อจัดการปัญหาที่ตนก่อขึ้น เดอะมีนยังระบุด้วยว่าภรรยาและครอบครัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ต่อมาวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เดอะมีนโพสต์อีกครั้งว่าตนไม่ได้เพิกเฉย เรื่องได้เข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว และกำลังขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา
คดีเข้าสู่ชั้นศาล นัดแรกเลื่อน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีนัดไต่สวนมูลฟ้องนัดแรก ทนายความฝั่งเดอะมีนเปิดเผยว่าจำเลยแถลงต่อศาลว่ามีความประสงค์จะชดใช้ความเสียหาย จึงขอศาลเลื่อนนัดไต่สวนมูลฟ้องออกไปอีก 1 นัด
เดอะมีนชี้แจงว่าเหตุที่เลื่อนนัดเพราะตนยื่นเอกสารชี้แจงรายละเอียดจากสเตทเมนต์ เนื่องจากยอดที่มีการฟ้องร้องบางส่วนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงเลื่อนนัดเพื่อให้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร เดอะมีนยังระบุว่ายอมรับผิดในส่วนที่ตนทำผิด และพร้อมรับผิดชอบตามที่แจ้งมาตลอด
ศาลประทับรับฟ้อง 7 เมษายน 2569
จนมาถึงวันที่ 7 เมษายน 2569 ทนายแบงค์ ทนายฝั่งสมาชิก OHANA โพสต์เฟซบุ๊กว่า การไต่สวนมูลฟ้องเสร็จสิ้น ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีมีมูล ซึ่งหมายความว่าคดีจะดำเนินต่อในชั้นพิจารณาของศาล ฝ่ายจำเลยต้องเข้าต่อสู้คดีในกระบวนการสืบพยานต่อไป
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเป็นคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องเอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 162 (1) ศาลจึงต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่าคดีมีมูลเพียงพอหรือไม่ เมื่อศาลรับฟ้องแล้ว จำเลยจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีอย่างเต็มรูปแบบ
