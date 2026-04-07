โซเชียลแห่ชม 2 ฝรั่งฮีโร่ ไหวพริบเยี่ยม คุมเชิงชายแปลกหน้า ดักสาวกลางถนนสาทร

โซเชียลแห่ชื่นชม 2 พลเมืองดีชาวต่างชาติ ไหวพริบเยี่ยม ช่วยยืนคุมเชิงชายแปลกหน้า หลังดักรอและพยายามจับแขนสาวกลางถนนสาทร
เพจเฟซบุ๊ก พระราม3 ต้องรอด โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณถนนสาทร โดยระบุข้อความว่า “เตือนภัย เส้นสาทร ลักษณะเหมือนคนวิกลจริต เดินไปจับแขนเด็กผญ.และวิ่งไปยืนดักหน้า โชคดีมีพลเมืองดีเป็นต่างชาติคุมเชิงให้น้องผญ.เดินไปจนปลอดภัย (ปากซอยถนนปั้น)”
จากคลิปปรากฏ พลเมืองดีซึ่งเป็นชายชาวต่างชาติ 2 คนเดินผ่านมา บริเวณปากซอยถนนปั้น ถนนสาทร สังเกตเห็นหญิงสาวสวมเสื้อสีม่วงมีท่าทีหวาดกลัว ชายชาวต่างชาติจึงตัดสินใจเดินเข้าไปยืนใกล้กับชายสวมเสื้อสีดำที่กำลังยืนกอดอกอยู่
พลเมืองดีทั้งสองคนยืนคุมเชิงเพื่อป้องกันไม่ให้ชายสวมเสื้อสีดำเข้าใกล้หญิงสาว และยืนคอยจนกระทั่งหญิงสาวสวมเสื้อสีม่วงสามารถเดินผ่านจุดอันตรายไปได้อย่างปลอดภัย
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมชาวต่างชาติทั้งสองคน ส่วนหนึ่งระบุว่า “ต่างชาติไหวพริบดีมากชื่นชม” , ‘ฮู้ย ลุงต่างชาติน่ารักมากอะ แกสังเกตเห็นท่าทางน้องเดินหวาดๆ แกเดินไปยืนข้างหน้าไอ้บ้านั่นแถมหันหน้ามองตามน้องจนน้องเดินพ้นไปเลย นับถือน้ำใจลุงค่ะ” , “ชาวต่างชาติไหวพริบดีมาก ในฐานะเราคนมีลูกสาวเหมือนกัน ไม่กล้าปล่อยไปไหนคนเดียวแน่ๆ”
