ชาวเน็ตจวกยับ จับเพื่อนเจ้าสาวมัดติดกับจักรยาน บังคับจูบกับชายแปลกหน้า เข้าข่ายคุกคามทางเพศ
ทำเอาชาวเน็ตห้วร้อนเป็นแถว เมื่อมีการเผยแพร่คลิปที่มีการจับเพื่อนเจ้าสาวถูกติดไว้กับจักรยาน และบังคับให้จูบกับชายแปลกหน้า ชี้เข้าข่ายคุกคามทางเพศ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ในมณฑลฉ่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยในวิดีโอเผยให้เห็นชายหลายคนกำลังใช้เทปพันผู้หญิงสองคนซึ่งอยู่ในชุดราตรีอย่างแน่นหนาติดกับจักรยานไฟฟ้าที่จอดอยู่ข้างถนน ก่อนที่ชายคนหนึ่งจะจับศีรษะของพวกเธอให้ก้มลง ขณะที่ชายอีกคนจูบพวกเธอ
เพื่อนเจ้าสาวทั้งสองคนแสดงอาการหวาดกลัวและกรีดร้องอย่างเห็นได้ชัด โดยคนหนึ่งหน้าแดงด้วยความอับอาย ขณะที่กลุ่มคนที่มุงดูเหตุการณ์กลับหัวเราะและส่งเสียงเชียร์ บางคนยังช่วยจับศีรษะของเพื่อนเจ้าสาวเพื่อไม่ให้หลบการจูบอีกด้วย ผู้ถ่ายวิดีโอระบุว่า เหตุการณ์นี้กินเวลานานหลายนาที และชายที่จูบนั้นเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวที่ไม่คุ้นเคยกับเพื่อนเจ้าสาวเลย
ชาวเน็ตคนหนึ่งแสดงความเห็นว่า “ผู้หญิงสองคนนั้นดูเศร้าและเกือบจะร้องไห้ นี่เป็นการคุกคามทางเพศที่ชัดเจน” และอีกคนกล่าวว่า “คนที่มุงดูทั้งไม่แยแสและโง่เขลา พวกเขากำลังส่งเสริมอาชญากรรม”
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่า เหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีการแกล้งในงานแต่งงานที่เรียกว่า “ฮุนหน่าว” (hun nao) ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ในพื้นที่ชนบทของจีน โดยมีความเชื่อว่าการส่งเสียงดังและหัวเราะจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้าย และการอดทนต่อการแกล้งจะพิสูจน์ว่าเจ้าบ่าวเป็นสามีที่ดี
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเพณีเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปในทางที่รุนแรง, สร้างความเสียหาย, และมีการใช้ประโยชน์ทางเพศมากขึ้น อย่างเช่นเมื่อปี 2018 มีรายงานว่าเจ้าบ่าวคนหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนถูกสาดหมึก, ถูกปาด้วยไข่, และถูกตีด้วยไม้ไผ่ขณะเดินทางไปรับเจ้าสาว จนสุดท้ายรถคว่ำขณะพยายามหลบหนี และได้รับบาดเจ็บกระดูกหักหลายแห่ง และอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เจ้าบ่าวถูกชายสามคนมัดไว้จนเกิดความพิการถาวร ก่อนที่ศาลสั่งให้พวกเขาจ่ายเงินชดเชยกว่า 100,000 หยวน (ราว 4.6 แสนบาท)
อ้างอิง : www.scmp.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปู่ฝรั่งเศสสิ้นหวัง ปล้นซุเปอร์ฯ อยากเข้าไปช่วยหลาน ถูกลวนลามในคุก
- จับได้แล้ว ผู้ต้องสงสัยหลัก วางเพลิงไฟป่าแอลเอ คร่า 12 ชีวิต
- ดารา-อินฟลูเขมร เรียกร้องให้คนไทยสำนึกผิด เอาหน้า “ฮุนเซน” ไปยิงเล่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: