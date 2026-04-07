พาณิชย์สั่งคุม 7 สินค้าอุปโภคบริโภค ห้ามขึ้นราคาก่อนได้รับอนุญาต

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎเกณฑ์ใหม่เมื่อ 3 เม.ย. 69 คุม 7 สินค้าอุปโภคบริโภค ห้ามขึ้นราคาก่อนได้รับอนุญาต รับมือวิกฤตต้นทุนพลังงานตะวันออกกลาง มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศนาน 1 ปีเพื่อป้องกันการเอาเปรียบประชาชน
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามรับรองประกาศฉบับนี้
ประกาศฉบับนี้กำหนดมาตรการควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ จำนวน 7 รายการ สินค้ากลุ่มนี้ประกอบด้วย กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า แชมพู ผงซักฟอกและน้ำยาซักฟอก ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผ้าอนามัย รวมถึงสบู่ก้อนและสบู่เหลว
ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับราคาสินค้าทั้ง 7 ชนิดให้สูงขึ้นต้องยื่นเรื่องขออนุญาตก่อนจำหน่าย ผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะการจำหน่ายต้องดำเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนเช่นเดียวกัน มาตรการนี้มีผลบังคับใช้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
คณะกรรมการฯ อธิบายสาเหตุของมาตรการนี้ว่าเกิดจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าและต้นทุนบรรจุภัณฑ์กลุ่มเม็ดพลาสติก ผู้ผลิตต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงพาณิชย์ต้องการดูแลราคาสินค้าให้สอดคล้องกับโครงสร้างต้นทุนที่แท้จริง เจ้าหน้าที่รัฐมุ่งหวังลดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงที่ต้นทุนการผลิตมีความผันผวน
ประชาชนควรติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองอย่างเคร่งครัด
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง การปรับมาตรการแจ้งข้อมูลสินค้าควบคุม
