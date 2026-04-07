ศาลให้ประกันตัว “สนธิ” วางวงเงิน 5 หมื่นบาท ปล่อยตัวไม่มีเงื่อนไข

ศาลให้ประกันตัว “สนธิ ลิ้มทองกุล” วางวงเงิน 5 หมื่นบาท ปล่อยตัวไม่มีเงื่อนไข หลังถูกพิพากษาจำคุก 4 เดือน คดีหมิ่นประมาท
จากกรณีที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษกพิพากษาจำคุกนายสนธิ ลิ้มทองกุล ในความผิดฐาน “หมิ่นประมาทฯผู้อื่น” เป็นระยะเวลา 6 เดือน การให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา สืบเนื่องจากกรณีที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้มีการเผยแพร่หรือแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสาธารณะ ซึ่งนายธนกร นันที อดีต สส.พรรคไทยรักไทย อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวหาว่านายธนกรเกี่ยวข้องกับการทุจริต 5 โครงการที่ดินปลูกปาล์มของ ปตท. ภายในรายการสนธิทอล์กนั้น
ล่าสุดทนายและญาติ ได้ยื่นขอประกันปล่อยตัวชั่วคราว โดยยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ 50,000 บาท ก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวโดยไม่มีเงื่อนไข
โดยศาลมองว่าในคดีความผิดหมิ่นประมาท ซึ่งมีอัตราโทษไม่สูงมากกรณี ที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกไม่รอลงอาญา เหตุที่ไม่รออาญาเนื่องจากลักษณะคดี ข้อกฎหมายแนวทางการต่อสู้คดีเเล้วที่สำคัญคือจำเลยเคยมีคดีที่ถูกลงโทษจำคุกจริงมาก่อนหน้านี้ไปแล้ว
