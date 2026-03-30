ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาร้อน คลิปร้านค้าแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอล อ้างถ่ายในเวียดนาม ใส่ร้าย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 13:02 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 11:42 น.
กัมพูชาโต้คลิปจัดฉากร้านค้าแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอล ชี้หลักฐานถ่ายทำในเวียดนาม ต่างชาติปล่อยวิดีโอเท็จ ยืนยันประเทศวางตัวเป็นกลางทางเชื้อชาติ ประสานเจ้าของโพสต์เร่งลบเนื้อหา

กระทรวงสารสนเทศกัมพูชาออกมาชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอแพร่กระจายบนโซเชียลมีเดีย เนื้อหาอ้างว่าร้านค้าในประเทศปฏิเสธการขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล ข้อมูลดังกล่าวบิดเบือนความจริง

เตป อัสณฤทธิ์ โฆษกกระทรวงสารสนเทศ แถลงผ่านเฟซบุ๊กสถานีโทรทัศน์แห่งชาติกัมพูชาว่า เจ้าหน้าที่กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กระทรวงกำลังรวบรวมหลักฐานเอาผิดบัญชีอินสตาแกรมชื่อ Dixie Dragon ผู้สร้างเนื้อหาดังกล่าว เจ้าของบัญชีอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ทางกระทรวงสารสนเทศกำลังร่วมมือกับกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมจัดทำรายงานเรื่องนี้

คลิปวิดีโอต้นเรื่องแสดงภาพผู้หญิงเจ้าของร้านชาวเอเชียปฏิเสธรับเงินจากนักท่องเที่ยวชายผิวขาว นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวพูดติดตลกว่า “ผมจะจ่ายด้วยเหรียญราชวงศ์ชิง” หนังสือพิมพ์เยนีซาฟากของประเทศตุรกีนำภาพเหตุการณ์นี้ไปรายงานต่อโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา คลิปวิดีโอแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียบางส่วนชื่นชมพฤติกรรมของเจ้าของร้าน บางคนเสนอให้ตั้งแคมเปญระดมทุนสนับสนุน

หลายคนยังสงสัยถึงที่มาของคลิปวิดีโอ วิดีโอจงใจนำเสนอภาพให้ผู้ชมเข้าใจผิดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในกัมพูชา ภาพในคลิปมีข้อความระบุว่าร้านค้ากัมพูชาปฏิเสธให้บริการนักท่องเที่ยว ตามด้วยคำบรรยายถามว่าไม่ชอบอิสราเอลหรือ

กล้องยังซูมภาพเจฟฟรีย์ เอปสตีน ชาวอเมริกันเชื้อสายยิวผู้ต้องหาคดีค้าประเวณี แขวนคู่กับป้ายข้อความไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอล บัญชีอินสตาแกรมนี้ยังโพสต์คลิปอื่นที่มีป้ายข้อความรักอิหร่าน

โฆษกกระทรวงสารสนเทศชี้แจงว่า ป้ายสัญลักษณ์ ภาษาเขียน ภาษาพูดในคลิปไม่ใช่ภาษาเขมร หลักฐานเหล่านี้บ่งชี้ว่าสถานที่ถ่ายทำน่าจะอยู่ในประเทศเวียดนาม กัมพูชาไม่มีกระแสต่อต้านอิสราเอลในวงกว้าง รัฐบาลวางตัวเป็นกลางในประเด็นเชื้อชาติ

กัมพูชาสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาปาเลสไตน์ด้วยรูปแบบสองรัฐ กัมพูชาเพิ่งร่วมกับ 142 ประเทศลงมติสนับสนุนปาเลสไตน์เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติเมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 ขณะที่มี 9 ประเทศลงมติคัดค้าน 25 ประเทศงดออกเสียง เจ้าหน้าที่จะติดต่อเจ้าของบัญชีโดยตรงเพื่อขอให้ลบเนื้อหาบิดเบือนทั้งหมด

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง เศรษฐกิจ

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง

34 วินาที ที่แล้ว
UNGC ร่วมกับ Grab – Kantar เผยงานวิจัยคนขับหญิงทั่วภูมิภาค สร้างมูลค่า 2.8 หมื่นล้าน

9 นาที ที่แล้ว
รอง ผบ.ตร. ตกใจเจอชื่อ “ไชน่าเรลเวย์” ร่วมก่อสร้างตึกใหม่ สน.สุทธิสาร

32 นาที ที่แล้ว
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ ข่าว

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ

52 นาที ที่แล้ว
พรรคประชาชน เสนอรัฐบาล 4 ด้าน แผนรับมือวิฤกติราคาน้ำมันแพง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย ข่าวการเมือง

สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ เตรียมตั้ง &quot;โบว์ ณัฏฐา&quot; นั่งโฆษก ศบก. หลังโผล่สังเกตการณ์ทำเนียบ ข่าวการเมือง

นายกฯ เตรียมตั้ง “โบว์ ณัฏฐา” นั่งโฆษก ศบก. หลังโผล่สังเกตการณ์ทำเนียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ก.เพื่อไทย โวย พรรคทิ้งสนาม กทม. ชี้ ไม่ส่งเลือกตั้งทำเสียความเชื่อมั่น ข่าวการเมือง

ส.ก.เพื่อไทย โวย พรรคทิ้งสนาม กทม. ชี้ ไม่ส่งเลือกตั้งทำเสียความเชื่อมั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพภาค 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดถ่ายภาพ การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ลั่น! รู้ตัวคนทำแล้ว ยัน &quot;แตงโม&quot; ไม่ได้จมน้ำ พร้อมจ่อเปิดตัวละครลับ คนสนิทกระติก บันเทิง

แม่ลั่น! รู้ตัวคนทำ “แตงโม” แล้ว เชื่อตัวละครลับ คนสนิท “กระติก” พลิกคดีได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ทรัมป์” เผยอยากยึดน้ำมันอิหร่าน อวดสามารถยึดเกาะคาร์กได้ง่ายๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่า AQI ปายพุ่ง 1,956 &quot;อันตราย&quot; วิกฤตฝุ่นพิษหนักสุดในรอบปี ข่าว

ปอดพังหมดแล้ว! ค่า AQI ปายพุ่ง 1,956 “อันตราย” วิกฤตฝุ่นพิษหนักสุดในรอบปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม็อบ No Kings ประชาชน 8 ล้านคนลงถนน ประท้วงต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์ ข่าวต่างประเทศ

ม็อบ No Kings ประชาชน 8 ล้านคนลงถนน ประท้วงต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“พินทองทา” เผย “ทักษิณ” ตาแดง คาดเกิดจากความดัน แต่ไม่มีอะไรน่าห่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ครั้งที่ 17 ทองรูปพรรณพุ่ง 71,100 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ครั้งที่ 17 รูปพรรณขายออก 71,100 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกซ้ำสอง! เมียน้อยบุกกราบเท้า &quot;แม่ตั๊ก&quot; สารภาพ แอบแซ่บฝ่ายชายถึงเรือนหอ บันเทิง

ช็อกซ้ำสอง! เมียน้อยบุกกราบเท้า “แม่ตั๊ก” สารภาพ แอบแซ่บอดีตสามีถึงเรือนหอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชนระทึก ป.ป.ช. เตรียมยื่นศาล กรณี 44 สส. ลงชื่อแก้ ม.112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาร้อน คลิปร้านค้าแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอล อ้างถ่ายในเวียดนาม ใส่ร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับรถไฟด่วนญี่ปุ่น หลับใน พุ่งสปีดเข้าสถานีนาโกย่า 180 ชีวิตระทึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ บันเทิง

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติ 10 ล้าน เงินเยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร ข่าว

กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติเงิน 10 ล้าน เยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569 เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธานศาล รธน. ขอให้เข้าใจ บินไปดูงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นการไปพักผ่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569

UNGC ร่วมกับ Grab – Kantar เผยงานวิจัยคนขับหญิงทั่วภูมิภาค สร้างมูลค่า 2.8 หมื่นล้าน

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569

รอง ผบ.ตร. ตกใจเจอชื่อ “ไชน่าเรลเวย์” ร่วมก่อสร้างตึกใหม่ สน.สุทธิสาร

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
