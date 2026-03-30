กัมพูชาร้อน คลิปร้านค้าแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอล อ้างถ่ายในเวียดนาม ใส่ร้าย
กัมพูชาโต้คลิปจัดฉากร้านค้าแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอล ชี้หลักฐานถ่ายทำในเวียดนาม ต่างชาติปล่อยวิดีโอเท็จ ยืนยันประเทศวางตัวเป็นกลางทางเชื้อชาติ ประสานเจ้าของโพสต์เร่งลบเนื้อหา
กระทรวงสารสนเทศกัมพูชาออกมาชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอแพร่กระจายบนโซเชียลมีเดีย เนื้อหาอ้างว่าร้านค้าในประเทศปฏิเสธการขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล ข้อมูลดังกล่าวบิดเบือนความจริง
เตป อัสณฤทธิ์ โฆษกกระทรวงสารสนเทศ แถลงผ่านเฟซบุ๊กสถานีโทรทัศน์แห่งชาติกัมพูชาว่า เจ้าหน้าที่กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กระทรวงกำลังรวบรวมหลักฐานเอาผิดบัญชีอินสตาแกรมชื่อ Dixie Dragon ผู้สร้างเนื้อหาดังกล่าว เจ้าของบัญชีอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ทางกระทรวงสารสนเทศกำลังร่วมมือกับกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมจัดทำรายงานเรื่องนี้
คลิปวิดีโอต้นเรื่องแสดงภาพผู้หญิงเจ้าของร้านชาวเอเชียปฏิเสธรับเงินจากนักท่องเที่ยวชายผิวขาว นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวพูดติดตลกว่า “ผมจะจ่ายด้วยเหรียญราชวงศ์ชิง” หนังสือพิมพ์เยนีซาฟากของประเทศตุรกีนำภาพเหตุการณ์นี้ไปรายงานต่อโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา คลิปวิดีโอแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียบางส่วนชื่นชมพฤติกรรมของเจ้าของร้าน บางคนเสนอให้ตั้งแคมเปญระดมทุนสนับสนุน
หลายคนยังสงสัยถึงที่มาของคลิปวิดีโอ วิดีโอจงใจนำเสนอภาพให้ผู้ชมเข้าใจผิดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในกัมพูชา ภาพในคลิปมีข้อความระบุว่าร้านค้ากัมพูชาปฏิเสธให้บริการนักท่องเที่ยว ตามด้วยคำบรรยายถามว่าไม่ชอบอิสราเอลหรือ
กล้องยังซูมภาพเจฟฟรีย์ เอปสตีน ชาวอเมริกันเชื้อสายยิวผู้ต้องหาคดีค้าประเวณี แขวนคู่กับป้ายข้อความไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอล บัญชีอินสตาแกรมนี้ยังโพสต์คลิปอื่นที่มีป้ายข้อความรักอิหร่าน
โฆษกกระทรวงสารสนเทศชี้แจงว่า ป้ายสัญลักษณ์ ภาษาเขียน ภาษาพูดในคลิปไม่ใช่ภาษาเขมร หลักฐานเหล่านี้บ่งชี้ว่าสถานที่ถ่ายทำน่าจะอยู่ในประเทศเวียดนาม กัมพูชาไม่มีกระแสต่อต้านอิสราเอลในวงกว้าง รัฐบาลวางตัวเป็นกลางในประเด็นเชื้อชาติ
กัมพูชาสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาปาเลสไตน์ด้วยรูปแบบสองรัฐ กัมพูชาเพิ่งร่วมกับ 142 ประเทศลงมติสนับสนุนปาเลสไตน์เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติเมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 ขณะที่มี 9 ประเทศลงมติคัดค้าน 25 ประเทศงดออกเสียง เจ้าหน้าที่จะติดต่อเจ้าของบัญชีโดยตรงเพื่อขอให้ลบเนื้อหาบิดเบือนทั้งหมด
