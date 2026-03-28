ผุด “ไทยช่วยไทย” ลดสินค้า 1000 รายการ สูงสุด 50% เริ่ม 1 เม.ย.นี้

นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงเตรียมเปิดตัวโครงการ “ไทยช่วยไทย” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 โดยนำสินค้าจำเป็นกว่า 1,000 รายการ มาลดราคาพิเศษเฉลี่ย 25–50% เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน พร้อมเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าการกลั่น เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
นางศุภจี กล่าวในงานมีตเดอะเพรส “1 เดือนวิกฤตโลก : แผนรับมือไทยในโลกที่ไม่เหมือนเดิม” โดยระบุว่า สถานการณ์ราคาสินค้าในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงาน ทำให้การควบคุมทำได้ยาก กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งดำเนินมาตรการ 3 ด้านหลัก โดยเฉพาะการกำกับดูแลสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จากเดิม 59 รายการ และเตรียมทบทวนบัญชีก่อนกำหนด เพื่อเพิ่มสินค้าจำเป็นอุปโภคบริโภคอีก 6 รายการ ให้ผู้ประกอบการต้องแจ้งทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อการติดตามอย่างใกล้ชิด
ในส่วนของพลังงาน แม้การกำหนดราคาจะเป็นอำนาจของกระทรวงพลังงาน แต่กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนในกระบวนการผลิตน้ำมัน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าการกลั่นและค่าประกอบการ
ขณะเดียวกัน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าแล้วกว่า 4,000 แห่ง และเร่งจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 400 เรื่อง เพื่อป้องกันการจำหน่ายสินค้าเกินราคา หรือการแสดงป้ายราคาไม่ถูกต้อง
สำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพระยะสั้น รัฐบาลได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตรายใหญ่และผู้ประกอบการค้าปลีก-ค้าส่ง จัดโครงการ “ไทยช่วยไทย” ลดราคาสินค้าจำเป็นทันที ขณะเดียวกันยังมีแผนระยะยาวในการพัฒนาสินค้าชุมชน ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อขยายช่องทางจำหน่ายสู่ห้างสรรพสินค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมกระจายโครงการธงฟ้าสู่ชุมชนกว่า 500 แห่ง และใช้รถธงฟ้าเคลื่อนที่เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลในช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการขนส่งวัตถุดิบที่ติดค้างบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งเรือบางส่วนยังไม่สามารถเดินทางออกมาได้ พร้อมเตรียมหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเกษตรกร เพื่อปรับสูตรปุ๋ย ลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้า ป้องกันภาวะขาดแคลน
ด้านการส่งออกที่ได้รับผลกระทบ เช่น การส่งข้าวไปอิรัก กระทรวงได้เร่งเจรจาเพื่อรักษาตลาดเดิม พร้อมหาตลาดใหม่ทดแทนในแถบแอฟริกาและละตินอเมริกา เพื่อรักษาเสถียรภาพการส่งออกของไทยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด.
