“หมอเหรียญทอง” โพสต์ช่วยเหลือ ผู้ป่วยมะเร็งระยะ 4 เลื่อนรักษามา 3 เดือนจากเหตุน้ำท่วม
พลตรี นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์ขอความช่วยเหลือ หญิงป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะ 4 รอมา 3 เดือน ยังไม่เริ่มการรักษา เหตุเพราะน้ำท่วมหาดใหญ่
เมื่อวานนี้ (3 ธันวาคม) พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อขอความช่วยเหลือให้กับหญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลุกระยะที่ 4 ที่ยังไม่ได้รับการรักษากว่า 3 เดือน เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยระบุว่า
“ผู้ใช้เฟสบุ๊ก ชื่อ ‘ตะวันตกดิน ตะวันตกดิน’ ได้โพสต์ว่า “ลูกสาวเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะ 4 อยู่หาดใหญ่ รอมา 3 เดือน ยังไม่ได้เริ่มรักษาเลย หมอนัดฉายแสงครั้งแรก 2 ธ.ค. น้ำท่วมเลื่อนไม่มีกำหนดอีก อยากมาที่นี่(รพ.มงกุฎวัฒนะ) แต่ไม่สะดวกทึ่พักอีก””
“ใครที่รู้จักคุณ ตะวันตกดิน ตะวันตกดิน ได้โปรดบอกว่า “ให้ คุณ ตะวันตกดิน ตะวันตกดิน โทร.02-574-5000 ต่อ ศูนย์โรคมะเร็ง รพ.มงกุฎวัฒนะ ด่วนที่สุด รพ.มงกุฎวัฒนะจะรับตัวลูกสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก ระยะ 4 มาเข้ารับการฉายแสงที่ ศูนย์โรคมะเร็ง รพ.มงกุฎวัฒนะ โดยเร็ว หากยังประสบปัญหาต้องเลื่อนฉายแสงไม่มีกำหนด”
“ทั้งนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะ มีหอพักมูลนิธิ ฟรี สำหรับผู้ป่วยและญาติ 1 คน ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการฉายแสงกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ และจะจัดรถรับ-ส่งฟรี จากสถานีรถไฟหรือสถานีรถโดยสารเพื่อมายัง รพ.มงกุฎวัฒนะด้วย…ขอให้รีบ โทร.02-574-5000 ต่อ ศูนย์โรคมะเร็ง รพ.มงกุฎวัฒนะ ด่วนที่สุด”
“และได้โปรดแชร์ถึง รพ. หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งรายอื่นๆด้วย ที่ต้องเลื่อนการฉายรังสีหรือเลื่อนให้ยาเคมีบำบัด เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม หรือจากปัญหารอคอยการรักษามะเร็งนานในพื้นที่จังหวัดอื่นๆด้วย ให้ โทร.02-574-5000 ต่อ ศูนย์โรคมะเร็ง”
“ด้วยความปรารถนาดี พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ 3 ธ.ค.68 เวลา 20.17 น.”
