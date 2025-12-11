ข่าวดาราบันเทิง

เกลือ เป็นต่อ ใจหาย ทำหน้าที่พิธีกรรายการดังเทปสุดท้าย หลังอยู่กันมา 9 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 14:40 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 14:58 น.
251
เกลือ เป็นต่อ โพสต์เศร้า ใจหายทำหน้าที่พิธีกรรายการดัง 9 ปี วันนี้อัดเทปสุดท้าย ก่อนเข้าไปอยู่ในความทรงจำ

สุดเศร้า! “เกลือ เป็นต่อ” หรือ “เกลือ กิตติ” ใจหายทำหน้าที่พิธีกรรายการดังมา 9 ปี วันนี้อัดเทปสุดท้าย ก่อนเข้าไปอยู่ในความทรงจำของทุกคน

เชื่อว่าหลายคนคงโตมาพร้อม ๆ กับรายการ 4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกม รายการเกมโชว์ที่ให้ผู้เข้าแข่งขันจากทั้งทางบ้าน และคนในวงการบันเทิงมาร่วมประชันกึ๋นตอบคำถามเพื่อชิงเงินรางวัล โดยมี เกลือ กิตติ หรือ เกลือ เป็นต่อ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการมาตลอด 9 ปี

ล่าสุด 11 ธันวาคม 2568 เกลือ เป็นต่อ ได้โพสต์ภาพเบื้องหลังฉากเวทีของรายการ 4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกม พร้อมระบุข้อความน่าใจหายว่า รายการนี้กำลังจะกลายเป็นตำนานในหัวใจของทุกคน

“ถ่ายรายการ 4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกม เทปสุดท้าย อยู่กับรายการนี้มา 9 ปี เต็มไปด้วยความทรงจำต่าง ๆ มากมาย รายการนี้เป็นประตูบานแรกที่ทำให้เราได้ค้นพบว่า เรารักการเป็นพิธีกรมากแค่ไหน พอต้องถ่ายมันเป็นเทปสุดท้ายมันก็อดใจหายไม่ได้ คงคิดถึงผู้เข้าแข่งขันที่มาร่วมสนุกในรายการ หลายคนตั้งใจมาแข่งเพื่อเจอเรา ทำกับข้าวมาฝาก เข้ามากอด มันเป็นความสุขในรายการมากจริง ๆ

ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมงานกันมา ร่วมหัวเราะและมีความสุขด้วยกันครับ ขอบคุณศิลปินดาราทุกท่านที่มาร่วมสนุกกับเรา หวังว่ารายการของเราจะเป็นหนึ่งในความทรงจำแห่งความสุขของทุกคนนะครับ ผมจะไม่ลืมเลยว่าครั้งหนึ่งเราได้เป็นพิธีกรรายการที่ชื่อว่า 4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกม”

ประวัติ รายการ 4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกม

สำหรับรายการ 4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกม เป็นรายการประเภทเกมโชว์แนวทายปัญหา (ควิซโชว์) โดยมีผู้เข้าแข่งขันทีมละ 4 คน จำนวน 2 ทีม มาแข่งขันตอบคำถามจากผลสำรวจ โดยทางบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด (ภายหลังได้เปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตมาเป็นบริษัท ซีเนริโอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในสังกัดเดียวกัน) ซื้อลิขสิทธิ์รายการนี้จากบริษัท FremantleMedia ของเอเชีย นำมาผลิตในรูปแบบของประเทศไทย

รายการ 4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกม เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2544 จนถึงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ทางช่อง 3 เอชดี แรกเริ่มเดิมทีดำเนินรายการโดย กนิษฐ์ สารสิน

ในช่วงปี 2545 ได้เพิ่ม 4 ต่อ 4 ซันเดย์ ซึ่งเป็นช่วงที่จัดขึ้นเฉพาะวันอาทิตย์ และ 4 ต่อ 4 ฮอลิเดย์ ที่ออกอากาศในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์บางวันตามโอกาส โดยกฏกติกาในเกมเหมือนทุก 4 ต่อ 4 แฟมิลี่ทุกประการ

ช่องวัน ปลุกชีพรายการ 4 ต่อ 4 ขึ้นมาให้มีลมหายใจอีกครั้ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ช่องวัน 31 นำรายการนี้กลับมาทำใหม่อีกครั้ง โดยเปลี่ยนผู้ผลิตเป็น บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่รับสิทธิ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์มาจากเอ็กแซ็กท์และซีเนริโอ ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

และเพิ่มรายการ 4 ต่อ 4 เซเลบริตี้ โดยออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 แต่ต่อมาได้ย้ายวัน–เวลาออกอากาศใหม่เป็นทุกวันอาทิตย์ เวลา 12:00 น. เริ่มวันที่ 3 กรกฎาคม – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมี กิตติ เชี่ยววงศ์กุล หรือ เกลือ เป็นต่อ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

ก่อนจะมีการเพิ่มรายการ 4 ต่อ 4 ฟรายเดย์ ขึ้นมาในช่วงปี 2560 ซึ่งจัดเฉพาะทุกวันศุกร์ โดยกฎกติกาในเกมเหมือน 4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกมทุกประการ

คอมเมนต์แฟนคลับ

อ้างอิงจาก : IG kleurmasutra

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

