เกิดอะไรขึ้น? รายการดัง ยุติออกอากาศกะทันหัน คนดูเสียดาย พร้อมคาดเดาสาเหตุ

เกิดอะไรขึ้น? รายการดัง Face Off แฝดคนละฝา ประกาศยุติออกอากาศกะทันหัน คนดูเสียดาย พร้อมคาดเดาสาเหตุ
“แถลงจากรายการ Face Off แฝดคนละฝา รายการเราขอยุติการออกอากาศแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาโดยตลอด ขอบคุณเหล่าดารานักแสดงทุกคน เราเห็นถึงความใส่ใจต่อการมาร่วมรายการของทุกคน รวมถึงเหล่าผู้จัดการ ผู้ติดตามต่างๆ ที่ร่วมหลบซ่อน ปิดบังความลับของบรรดาแฝด ๆ ทั้งหลายมาก ๆ ขอบคุณป๋ากิ๊ก สุดยอดพิธีกรผู้ที่ตั้งใจและใส่ใจในการทำงานมาก ๆ และสุดท้ายขอขอบคุณเหล่าสปอนเซอร์ต่างๆ ที่สนับสนุนรายการมาโดยตลอด หากมีโอกาสเราสัญญาว่าจะกลับมาใหม่ ในรูปแบบที่จึ้งกว่าเดิม
ในฐานะตัวแทนทีมงาน ขอขอบคุณแฟน ๆ รายการทุกคนนะคะ อ่านทุกคอมเมนท์แล้วก็ปลื้มใจ ดีใจที่ทุกคนมีเสียงหัวเราะไปกับรายการนี้ จะเก็บทุกคอมเมนท์ไปพัฒนาและปรับปรุงในรายการที่จะผลิตขึ้นมาใหม่ หากชื่นชอบผลงานของทีมครีเอทีฟผลิตรายการ สามารถติดตามผลงาน
1. ปัญญา 5 ดาว
2. GOODBYE ตายไม่รู้ตัว
3. คนอวดผี413
4. ชิงช้าสวรรค์2026
ขอบคุณอีกครั้งค่ะ”
อ้างอิงจาก : FB FACE OFF แฝดคนละฝา
