เกิดอะไรขึ้น? รายการดัง ยุติออกอากาศกะทันหัน คนดูเสียดาย พร้อมคาดเดาสาเหตุ

เกิดอะไรขึ้น? รายการดัง Face Off แฝดคนละฝา ประกาศยุติออกอากาศกะทันหัน คนดูเสียดาย พร้อมคาดเดาสาเหตุ

เกิดอะไรขึ้น? รายการดัง Face Off แฝดคนละฝา ประกาศยุติออกอากาศกะทันหัน คนดูเสียดาย พร้อมคาดเดาสาเหตุ

 

“แถลงจากรายการ Face Off แฝดคนละฝา รายการเราขอยุติการออกอากาศแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาโดยตลอด ขอบคุณเหล่าดารานักแสดงทุกคน เราเห็นถึงความใส่ใจต่อการมาร่วมรายการของทุกคน รวมถึงเหล่าผู้จัดการ ผู้ติดตามต่างๆ ที่ร่วมหลบซ่อน ปิดบังความลับของบรรดาแฝด ๆ ทั้งหลายมาก ๆ ขอบคุณป๋ากิ๊ก สุดยอดพิธีกรผู้ที่ตั้งใจและใส่ใจในการทำงานมาก ๆ และสุดท้ายขอขอบคุณเหล่าสปอนเซอร์ต่างๆ ที่สนับสนุนรายการมาโดยตลอด หากมีโอกาสเราสัญญาว่าจะกลับมาใหม่ ในรูปแบบที่จึ้งกว่าเดิม

ในฐานะตัวแทนทีมงาน ขอขอบคุณแฟน ๆ รายการทุกคนนะคะ อ่านทุกคอมเมนท์แล้วก็ปลื้มใจ ดีใจที่ทุกคนมีเสียงหัวเราะไปกับรายการนี้ จะเก็บทุกคอมเมนท์ไปพัฒนาและปรับปรุงในรายการที่จะผลิตขึ้นมาใหม่ หากชื่นชอบผลงานของทีมครีเอทีฟผลิตรายการ สามารถติดตามผลงาน

1. ปัญญา 5 ดาว

2. GOODBYE ตายไม่รู้ตัว

3. คนอวดผี413

4. ชิงช้าสวรรค์2026

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ”

เกิดอะไรขึ้น รายการ Face Off แฝดคนละฝา ยุติออกอากาศกะทันหัน คนดูเสียดาย พร้อมคาดเดาสาเหตุ-1 เกิดอะไรขึ้น รายการ Face Off แฝดคนละฝา ยุติออกอากาศกะทันหัน คนดูเสียดาย พร้อมคาดเดาสาเหตุ-2

อ้างอิงจาก : FB FACE OFF แฝดคนละฝา

