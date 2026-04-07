คุณยายวัย 90 ปี บ่นกับลูกสาว อากาศร้อนจัดทนไม่ไหว ก่อนนอนสิ้นใจคาบ้านพัก
คุณยายวัย 90 ปี ผู้พิการทางสายตา บ่นกับลูกสาว อากาศร้อนจัดทนไม่ไหว ก่อนล้มตัวนอนสิ้นลมหายใจคาบ้านพัก พบอากาศร้อนมากถึง 44 องศา
เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา เกิดเหตุสลด หลังยายบุญช่วย อายุ 90 ปี นอนเสียชีวิตภายในบ้านปูนชั้นเดียว พื้นที่ ม.5 บ้านหนองสะแก ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เมื่อเวลา 15.30 น. โดยก่อนเสียชีวิต ผู้เฒ่าวัย 90 ปีรายนี้ได้บ่นกับลูกสาวว่าอากาศร้อนมาก ก่อนจะล้มตัวลงนอนและสิ้นใจในเวลาต่อมา
ยายบุญช่วยเป็นผู้พิการทางสายตาและมีฐานะยากจน ที่บ้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ ลูกสาวทำได้เพียงเปิดพัดลมเพื่อช่วยคลายร้อน ครอบครัวไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต และเตรียมประกอบพิธีฌาปนกิจในวันที่ 8 เม.ย.นี้
นางชิงโชค ลูกสาวของผู้เสียชีวิต เผยว่า ปกติจะดูแลเรื่องน้ำดื่มและการอาบน้ำให้แม่อย่างใกล้ชิด เพราะช่วงนี้อากาศร้อนมาก โดยก่อนเกิดเหตุแม่ได้บ่นว่า “ร้อนมาก ร้อนจนจะไม่ไหวแล้ว” ก่อนจะขอนอนพักตามปกติ กระทั่งเข้าไปดูอีกครั้งก็พบว่าแม่เสียชีวิตไปแล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่ต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมระบุว่าวันนั้นอากาศร้อนมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงบ่าย แม้จะเปิดพัดลมก็ยังไม่รู้สึกเย็น เมื่อเช็กอุณหภูมิผ่านโทรศัพท์พบว่าสูงถึง 44 องศาเซลเซียส จากช่วงก่อนหน้าที่อยู่ราว 40–41 องศาเซลเซียส
โดยมองว่าอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นมากในช่วงบ่ายน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุทนสภาพอากาศไม่ไหว เพราะส่วนใหญ่มีแค่พัดลมใช้ ไม่มีเงินติดเครื่องปรับอากาศ เหตุการณ์นี้จึงเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ในช่วงที่ไทยกำลังเผชิญกับความร้อนรุนแรง
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำบ่อยขึ้น ดื่มน้ำให้เพียงพอ หรืออยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดที่กำลังเป็นปัญหาในขณะนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: