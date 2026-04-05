“กัน จอมพลัง” เข้าช่วยน้องทหาร ถูกสั่งให้ถอดเสื้อแล้วเหยียบอก จนแผลเต็มตัว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 เม.ย. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 05 เม.ย. 2569 11:13 น.
กัน จอมพลัง ประสานเข้าช่วยน้องทหาร ถูกสั่งให้ถอดเสื้อแล้วเหยียบอก จนแผลเต็มตัว แถมไม่อนุญาตให้กลับไปเยี่ยมครอบครัวและดูพ่อป่วยไตระยะสุดท้าย

กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “นายสั่งยกเลิกวันลาน้องต้องกลับไปหาด่วน น้องทหารเรือเป็นทหารเกณฑ์ ถูกนายสั่งให้ถอดเสื้อแล้วเหยียบหน้าอกนาบบนพื้นเรือซึ่งเป็นเหล็กร้อนๆ พอพื้นเริ่มเย็นก็ให้ย้ายจุดมีคนพยามห้ามก็ไม่หยุด จนน้องเป็นแผลพุพองตามร่างกาย ไม่พอนายยังสั่งให้อยู่บนเรือตั้งแต่กุมพา นี่ก็เมษาแล้ว น้องส่งใบลาได้และพึ่งออกมาได้เพียงครึ่งวัน มีภาพบาดแผลน้องออกมาและน้องมาหาผม

จึงมีคำสั่งยกเลิกใบลาของน้องที่ยื่นไปและให้น้องกลับไปด่วน ซึ่งน้องตั้งใจจะกลับไปหาพ่อแม่ที่ไม่ได้เจอมากว่า 8 เดือนที่พิษณุโลก แถมน้องจะไปดูพ่อที่กำลังป่วยเป็นไตระยะสุดท้าย ผมไม่รู้นะว่าใครออกคำสั่งเพราะถามคนที่แจ้งก็ไม่บอก
คนเค้าจะกลับไปหาพ่อเค้าที่กำลังป่วย แต่นายออกคำสั่งแบบนี้บีบน้องให้กลับเพื่อกลัวตัวเองเสียหน้าหรือเปล่าครับ ถ้าจะช่วยน้องจะออกคำสั่งแบบนี้ทำไมครับ แล้วถ้าน้องกลับจะถูกให้อยู่ในเรือจนถึงปลดเลยไหมแล้วจะเจออะไรบ้าง น้องมันโดนมาขนาดนี้แล้วให้เค้าเจอพ่อเค้าตอนพ่อเค้ายังอยู่เถอะครับ

ส่วนตอนนี้ผมประสานผู้ใหญ่ในกองทัพเรือท่านอื่นท่านจะช่วยให้น้องได้ลาและผมจะพาน้องไปพบตามที่นัดหมายหลังน้องได้เจอครอบครัวครับ”

ก่อนจะเขียนต่อว่า “ผู้ใหญ่ของกองทัพเรือที่ผมประสานไปเพื่อช่วยน้อง ตอนนี้ท่านให้น้องไปหาพ่อแม่ก่อนเรื่องใบลาไม่ต้องห่วงพร้อมแล้วพามาเจอกัน แค่นี้เลยครับง่ายๆ เข้าใจเด็ก ใจเค้าใจเรา พ่อป่วยจะให้ไปหานายก่อนใครคิดครับ”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

