หนุ่มแต่งตัวดี เบี้ยวกะเพราปู 400 บ. เจ้าของร้านมองโลกแง่ดี เดี๋ยวกลับมาจ่าย!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 11:12 น.
แต่งตัวดีไม่จ่ายค่ากะเพราปู 400
เจ้าของร้านอาหารย่านปากเกร็ด เจอลูกค้าหนุ่มแต่งตัวดีสั่งเมนู “กะเพราปู-ผัดฉ่าก้ามอ่อน” ก่อนเนียนทำทีคุยโทรศัพท์แล้วเดินออกขึ้นรถหนี ทิ้งบิล 400 เผยยังมองโลกแง่ดี หวังกลับมารับผิดชอบ

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “อาอ้อ เมนูปู” โพสต์คลิปวงจรปิด พร้อมระบุข้อความตามหาลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารภายในร้าน เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา เวลา 5 โมงเย็น โดยสั่งอาหารจำนวน 400 บาท ก่อนจะรับประทานจนหมด แสร้งทำทีเป็นคุยโทรศัพท์และเดินออกจากร้านขับรถเก๋งออกไป

ล่าสุดวานนี้ (5 เม.ย.) อ้างอิงข้อมูลจากเดลินิวส์ น.ส.นัทธ์หทัย วังกะฮาด อายุ 33 ปี เจ้าของร้านเล่าว่า เหตุเกิดเมื่อประมาณเกือบ 5 โมงเย็น วันที่ 3 เม.ย. มีลูกค้าผู้ชายเดินถือโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปตั้งแต่หน้าร้าน เข้ามาสั่งอาหาร 2 อย่าง คือ ข้าวราดกะเพราปู ราคา 80 บาท กับผัดฉ่าก้ามอ่อน (เป็นกับข้าว) 280 บาท สั่งเครื่องดื่มเป็นโค้กกับน้ำแข็ง ราคารวมประมาณ 400 บาท ใช้เวลานั่งทานในร้านประมาณ 20 นาที ซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาใกล้เก็บร้านแล้ว เหลือลูกค้าในร้านเพียง 2 โต๊ะ

จากนั้นลูกค้าผู้ชายทานเสร็จ ได้ทำท่าคุยโทรศัพท์และเดินออกจากร้านไป ตนจึงถามพนักงานว่า ได้เก็บเงินหรือยัง ซึ่งพนักงานบอกว่า ยังไม่ได้เก็บเงินและบิลค้างอยู่ ตนจึงให้พนักงานวิ่งตามไปแต่ไม่ทัน หลังจากนั้นตนได้ถ่ายรูปบิลและโพสต์ลงโซเชียล ซึ่งรอจนข้ามวันก็ยังไม่มีใครติดต่อมา ตนจึงลงคลิปกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นหน้าตาชัดเจน โดยตนไม่ได้ตั้งใจที่จะประจาน เพียงอยากตามหาลูกค้าเผื่อลืมจ่าย

ขณะเดียวกันอยากเตือนภัย หากลูกค้าผู้ชายคนนี้เคยไปก่อเหตุที่อื่นอีก ซึ่งที่ผ่านมา ทางร้านเคยเกิดเหตุลักษณะคล้ายๆ แบบนี้มาหลายครั้ง บางครั้งลืมจ่ายก็มีที่กลับมาจ่ายภายในวันนั้น ส่วนครั้งนี้ผ่านไปเกือบ 2 วัน ก็ยังไม่มีใครติดต่อกลับมา จากลักษณะลูกค้าผู้ชาย อายุประมาณ 40 ปี ดูค่อนข้างมีฐานะ จึงแปลกใจและไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรถึงเดินถ่ายรูปมาตลอดทาง ซึ่งที่ร้านตนมี QR Code แปะไว้ตามข้างโต๊ะ กังวลว่าเผื่อวันหนึ่งหากเป็นมิจฉาชีพ อาจจะย้อนกลับมาเปลี่ยนเป็น QR Code ของตัวเองแทน หลังจากนั้นตนจึงได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 11:12 น.
50
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

