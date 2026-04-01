สรุปดราม่า อ.โต้ง ถูกสั่งออก ไม่จ่ายชดเชย หลังแฉขนดิน 140 คัน ทำงานมา 17 ปี

เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:35 น.
รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล (อ.โต้ง) โพสต์เฟซบุ๊ก คืนวันที่ 31 มี.ค.69 ระบุ มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ออกมีผลทันที ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ จี้ กระทรวง อว. ตอบคำถามธรรมาภิบาล

ช่วงค่ำวันที่ 31 มีนาคม 2569 รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล หรือ “อาจารย์โต้ง” นักอาชญาวิทยาชื่อดัง อดีตนายตำรวจ อดีตประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยว่ามหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้เขาออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569

อาจารย์โต้งระบุว่า คำสั่งดังกล่าวมาในวันเดียวกับที่เขาออกรายการโหนกระแส เปิดปากกับภาคภูมิ และรายการพี่อาร์ท โดยทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็ก #ธรรมาภิบาล #กระทรวงอว และ #ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว

เรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2569 อาจารย์โต้งออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านรายการโหนกระแส หลังถูกปลดออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเข้าไปตรวจสอบกรณีลักลอบขนดินออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยกว่า 140 คันรถ

อาจารย์โต้งเล่าว่า ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ตรวจสอบเรื่องนี้ การสอบสวนพบข้อเท็จจริงชัดเจนว่ามีการขนดินออกไปโดยไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดินที่ถูกขนออกไปถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่มีในมือไม่ใช่น้อย มหาวิทยาลัยมีระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (License Plate Recognition) ทำให้ตรวจสอบเส้นทางและทะเบียนรถที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำ ยังมีภาพถ่ายรถแม็คโครขณะตักดิน คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด และข้อมูลทะเบียนรถยืนยัน

แต่หลังจากรายงานผลการตรวจสอบ กลับเกิดสิ่งที่อาจารย์โต้งเรียกว่า “การแทรกแซงกระบวนการ” มีความพยายามไม่ให้ดำเนินการต่อ มีการแต่งตั้งบุคคลบางรายที่เกี่ยวข้องกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และมีการเปลี่ยนแปลงตัวอธิการบดี

อาจารย์โต้งไม่ได้นิ่งเฉย เขายื่นเรื่องร้องเรียนไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 และยื่นซ้ำอีกหลายครั้ง ทั้งเดือนกรกฎาคม เดือนธันวาคม จนถึงช่วงก่อนเกิดเรื่อง แต่ไม่เคยได้รับคำชี้แจงหรือความคืบหน้าอย่างเป็นทางการ

นอกจากตัวเขา ยังมีรองอธิการบดีและรองคณบดีอีก 2 รายถูกเปลี่ยนตัว ซึ่งอาจารย์โต้งยืนยันว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรม

อาจารย์โต้งตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจ และยังมีการโจมตีเขาผ่าน “เพจอวตาร” ที่ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับนักการเมืองท้องถิ่นและผู้บริหารบางรายในมหาวิทยาลัย เขาย้ำว่าจากประสบการณ์อดีตตำรวจสายปราบ ทำให้ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลัง

ก่อนหน้านี้อาจารย์โต้งเคยพูดไว้ชัดเจนว่า เตรียมใจไว้แล้วว่าหลังออกมาพูดอาจจะโดนสั่งเขียนรายงานชี้แจง หรืออาจได้รับ “ซองขาว” (ถูกไล่ออก) และสิ่งที่เขาเตรียมใจไว้ก็เกิดขึ้นจริง

หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าว ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก ขณะที่เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยยังไม่มีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้
เว็บไซต์ข่าวสดรายงานว่า อาจารย์โต้งเปิดเผยเพิ่มเติมว่าทำงานที่มหาวิทยาลัยมานานถึง 17 ปี และฝากถึง ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ให้ช่วยดูแลทั้งผลสอบเรื่องการลักลอบขนดินและปัญหาธรรมาภิบาล เพราะที่ผ่านมายื่นเรื่องไปหลายครั้งแล้ว ได้แต่ความเงียบตอบกลับมา

หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าว ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก ขณะที่เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยยังไม่มีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้

ชาวเน็ตและศิษย์เก่าเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดและกระทรวง อว. ออกมาชี้แจงว่า เหตุใดนักวิชาการระดับรองศาสตราจารย์จึงถูกให้ออกอย่างฉับพลัน และคำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายหรือไม่

สำหรับ อาจารย์โต้ง หรือ รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล เป็นอดีตตำรวจสายปราบที่ผันตัวสู่สายวิชาการด้านอาชญาวิทยา มีบทบาทเด่นในการวิเคราะห์คดีอาชญากรรมสำคัญของประเทศ หลังจากลาออกจากราชการตำรวจ เขาเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะอาจารย์ด้านอาชญาวิทยา และได้รับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ณ เวลานี้ ยังไม่มีการชี้แจงจากฝั่งมหาวิทยาลัยรังสิตหรือกระทรวง อว. ว่าเหตุใดจึงมีคำสั่งให้ออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และจะดำเนินการอย่างไรกับข้อร้องเรียนเรื่องการลักลอบขนดินที่มีหลักฐานอยู่ในมือ ทั้งภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และข้อมูลจากระบบตรวจจับทะเบียนรถ

หมายเหตุ ข้อมูลในบทความนี้มาจากโพสต์ของอาจารย์โต้งและการรายงานของสื่อหลายสำนัก ยังไม่มีคำชี้แจงจากฝั่งมหาวิทยาลัย ขอแนะนำให้ติดตามข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนสรุปข้อเท็จจริง

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ยอมแล้วแม่! “โย ยศวดี” อวดหุ่นสุดแซ่บ ชุดบิกินี่สีดำริมหาด หุ่นปังไม่มีทางลัด

21 วินาที ที่แล้ว
พ่อแม่ช็อก! ลูกชาย ช่วยตัวเองใน Gemini จนโดนแบนบัญชี ข้อมูล 15 ปีหายเกลี้ยง ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ช็อก! ลูกชาย ช่วยตัวเองใน Gemini จนโดนแบนบัญชี ข้อมูล 15 ปีหายเกลี้ยง

16 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด Artemis 2 ส่องเลขจรวดนาซ่าไปดวงจันทร์ วันปล่อย แท่น 39B เลขเด็ด

เลขเด็ด Artemis 2 ส่องเลขจรวดนาซ่าไปดวงจันทร์ วันปล่อย แท่น 39B

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 4 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 4 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำอสุจิเข้าตา อันตรายไหม? หมอตาไต้หวันเฉลยละเอียด ข่าวต่างประเทศ

น้ำอสุจิเข้าตา อันตรายไหม? หมอตาไต้หวันเฉลยละเอียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 3 ย้อนหลัง 29 งวด โยงฤกษ์มงคล 3 เม.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 3 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 3 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ดร.กุลยา ตันติเตมิท&quot; หญิงแกร่งคลัง อธิบดีกรมสรรพากรหญิง คนแรกของไทย ข่าว

ประวัติ “ดร.กุลยา ตันติเตมิท” หญิงแกร่งคลัง อธิบดีกรมสรรพากรหญิง คนแรกของไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการ เผย เหตุฟ้องป้าเดทตอลไม่ทัน รอผลสอบสารพิษเพิ่ม เล็งชาร์จพยายามฆ่า ข่าว

อัยการ เผย เหตุฟ้องป้าเดทตอลไม่ทัน รอผลสอบสารพิษเพิ่ม เล็งชาร์จพยายามฆ่า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซฟเลย! กรมทางหลวง เปิดมอเตอร์เวย์ วิ่งฟรี 5 สายทั่วไทย 10-16 เม.ย. นี้ ข่าว

เซฟเลย! กรมทางหลวง เปิดมอเตอร์เวย์ วิ่งฟรี 5 สายทั่วไทย 10-16 เม.ย. นี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนพ่อน้องทับทิม ถอดเสื้อโชว์กล้าม ลั่นอยากเจอ &quot;ยศกร&quot; ในรายการโหนกระแส ข่าว

เพื่อนพ่อน้องทับทิม ถอดเสื้อโชว์กล้าม ลั่นอยากเจอ “ยศกร” ในรายการโหนกระแส

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;น้องเนย&quot; สาวสวยสุดน่ารัก หนึ่งในผู้เสียหาย &quot;นายยศกร&quot; ดีกรีดาวมหา&#039;ลัย ข่าว

เปิดวาร์ป “น้องเนย” สาวสวยสุดน่ารัก หนึ่งในผู้เสียหาย “นายยศกร” ดีกรีดาวมหา’ลัย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ตฤณ ชี้ แอสเพอร์เกอร์ ไม่ใช่ข้ออ้างหลบกฎหมาย ดำเนินคดีได้ตามปกติ ข่าว

อ.ตฤณ ชี้ แอสเพอร์เกอร์ ไม่ใช่ข้ออ้างหลบกฎหมาย ดำเนินคดีได้ตามปกติ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทวี” เผยรถที่ใช้ยิง “กมลศักดิ์” เป็นรถของ กอ.รมน. ออกหมายจับแล้ว 4 ราย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุลยา อธิบดีสรรพากร ยื่นลาออกกะทันหัน ปลัดคลังเบรกด่วน ขอให้ทบทวนก่อน เศรษฐกิจ

กุลยา อธิบดีสรรพากร ยื่นลาออกกะทันหัน ปลัดคลังเบรกด่วน ขอให้ทบทวนก่อน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พีช พชร” แจ้งจับเพจปลอม MAW หลอกเหยื่อเล่นเกม โอนเงินลงทุนหลายล้าน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรคแอสเพอร์เกอร์ คืออะไร? ภาวะที่แม่ของยศกรอ้างว่าลูกป่วย แพทย์ปัจจุบันอธิบายอย่างไร สุขภาพและการแพทย์

โรคแอสเพอร์เกอร์ คืออะไร? เข้าใจอาการภาวะมกมุ่น วิธีรักษาออทิสติกสเปกตรัม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ เผยยอดคนขับใช้ EV ทะลุ 3 หมื่นคัน เร่งเครื่องโครงการ Grab EV ฝ่าวิกฤตน้ำมันพุ่ง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาร์ค NCT ไม่ต่อสัญญา SM ประกาศยุติบทบาทในวงทุกยูนิต บันเทิงเกาหลี

ช็อกแฟนคลับ! มาร์ค NCT ไม่ต่อสัญญา SM ประกาศยุติบทบาทในวงทุกยูนิต

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อน้องทับทิมเปิดใจโหนกระแส แฉหนุ่มบูลลี่ ปัดรับคำขอโทษ ยันลูกสาวไม่เคยรู้จักนายยศกรมาก่อน ข่าว

พ่อน้องทับทิมเปิดใจโหนกระแส แฉหนุ่มบูลลี่ ปัดรับคำขอโทษ ยันลูกสาวไม่เคยรู้จักนายยศกรมาก่อน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กต. แจ้งข่าวเศร้าพบชิ้นส่วนมนุษย์ บนเรือ “มยุรี นารี” ขณะค้นหา 3 ลูกเรือ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เรียกคืนวุ่น เจอส่วนผสมไวอากร้า ปนเปื้อนช็อกโกแลต

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไอซ์ ถลัชนันท์&quot; ภรรยา &quot;เหน่ง เหม่งจ๋าย&quot; ร่ายยาว 3 หน้ากระดาษ โต้ปมทิ้งอัฐิ-ฮุบมรดก บันเทิง

“ไอซ์ ถลัชนันท์” ภรรยา “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ร่ายยาว 3 หน้ากระดาษ โต้ทิ้งอัฐิผัว-ฮุบมรดก

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาคนพิการฯ ค้านรัฐดึงเงินกองทุน 2,800 ล้านคืนคลัง ทำลายโอกาสจ้างงาน 2 หมื่นอัตรา เศรษฐกิจ

สภาคนพิการฯ ค้านรัฐดึงเงินกองทุน 2,800 ล้านคืนคลัง ทำลายโอกาสจ้างงาน 2 หมื่นอัตรา

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิซัว แดร็กควีนดาวเด่น Drag Race ฟิลิปปินส์ เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ปี บันเทิง

ช็อกวงการ มิซัว แดร็กควีนดาวเด่น Drag Race ฟิลิปปินส์ เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ปี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:35 น.
225
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอมแล้วแม่! “โย ยศวดี” อวดหุ่นสุดแซ่บ ชุดบิกินี่สีดำริมหาด หุ่นปังไม่มีทางลัด

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569
พ่อแม่ช็อก! ลูกชาย ช่วยตัวเองใน Gemini จนโดนแบนบัญชี ข้อมูล 15 ปีหายเกลี้ยง

พ่อแม่ช็อก! ลูกชาย ช่วยตัวเองใน Gemini จนโดนแบนบัญชี ข้อมูล 15 ปีหายเกลี้ยง

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569
เลขเด็ด Artemis 2 ส่องเลขจรวดนาซ่าไปดวงจันทร์ วันปล่อย แท่น 39B

เลขเด็ด Artemis 2 ส่องเลขจรวดนาซ่าไปดวงจันทร์ วันปล่อย แท่น 39B

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569
ราคาน้ำมันวันนี้ 4 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 4 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569
Back to top button