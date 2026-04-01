ข่าว

สรุปดราม่า อ.โต้ง ถูกสั่งออก ไม่จ่ายชดเชย หลังแฉขนดิน 140 คัน ทำงานมา 17 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:35 น.
246

รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล (อ.โต้ง) โพสต์เฟซบุ๊ก คืนวันที่ 31 มี.ค.69 ระบุ มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ออกมีผลทันที ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ จี้ กระทรวง อว. ตอบคำถามธรรมาภิบาล

ช่วงค่ำวันที่ 31 มีนาคม 2569 รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล หรือ “อาจารย์โต้ง” นักอาชญาวิทยาชื่อดัง อดีตนายตำรวจ อดีตประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยว่ามหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้เขาออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569

อาจารย์โต้งระบุว่า คำสั่งดังกล่าวมาในวันเดียวกับที่เขาออกรายการโหนกระแส เปิดปากกับภาคภูมิ และรายการพี่อาร์ท โดยทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็ก #ธรรมาภิบาล #กระทรวงอว และ #ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว

เรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2569 อาจารย์โต้งออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านรายการโหนกระแส หลังถูกปลดออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเข้าไปตรวจสอบกรณีลักลอบขนดินออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยกว่า 140 คันรถ

FB/รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

อาจารย์โต้งเล่าว่า ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ตรวจสอบเรื่องนี้ การสอบสวนพบข้อเท็จจริงชัดเจนว่ามีการขนดินออกไปโดยไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดินที่ถูกขนออกไปถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่มีในมือไม่ใช่น้อย มหาวิทยาลัยมีระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (License Plate Recognition) ทำให้ตรวจสอบเส้นทางและทะเบียนรถที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำ ยังมีภาพถ่ายรถแม็คโครขณะตักดิน คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด และข้อมูลทะเบียนรถยืนยัน

แต่หลังจากรายงานผลการตรวจสอบ กลับเกิดสิ่งที่อาจารย์โต้งเรียกว่า “การแทรกแซงกระบวนการ” มีความพยายามไม่ให้ดำเนินการต่อ มีการแต่งตั้งบุคคลบางรายที่เกี่ยวข้องกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และมีการเปลี่ยนแปลงตัวอธิการบดี

อาจารย์โต้งไม่ได้นิ่งเฉย เขายื่นเรื่องร้องเรียนไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 และยื่นซ้ำอีกหลายครั้ง ทั้งเดือนกรกฎาคม เดือนธันวาคม จนถึงช่วงก่อนเกิดเรื่อง แต่ไม่เคยได้รับคำชี้แจงหรือความคืบหน้าอย่างเป็นทางการ

นอกจากตัวเขา ยังมีรองอธิการบดีและรองคณบดีอีก 2 รายถูกเปลี่ยนตัว ซึ่งอาจารย์โต้งยืนยันว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรม

อาจารย์โต้งตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจ และยังมีการโจมตีเขาผ่าน “เพจอวตาร” ที่ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับนักการเมืองท้องถิ่นและผู้บริหารบางรายในมหาวิทยาลัย เขาย้ำว่าจากประสบการณ์อดีตตำรวจสายปราบ ทำให้ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลัง

ก่อนหน้านี้อาจารย์โต้งเคยพูดไว้ชัดเจนว่า เตรียมใจไว้แล้วว่าหลังออกมาพูดอาจจะโดนสั่งเขียนรายงานชี้แจง หรืออาจได้รับ “ซองขาว” (ถูกไล่ออก) และสิ่งที่เขาเตรียมใจไว้ก็เกิดขึ้นจริง

หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าว ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก ขณะที่เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยยังไม่มีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้
FB/รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

เว็บไซต์ข่าวสดรายงานว่า อาจารย์โต้งเปิดเผยเพิ่มเติมว่าทำงานที่มหาวิทยาลัยมานานถึง 17 ปี และฝากถึง ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ให้ช่วยดูแลทั้งผลสอบเรื่องการลักลอบขนดินและปัญหาธรรมาภิบาล เพราะที่ผ่านมายื่นเรื่องไปหลายครั้งแล้ว ได้แต่ความเงียบตอบกลับมา

หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าว ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก ขณะที่เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยยังไม่มีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้

ชาวเน็ตและศิษย์เก่าเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดและกระทรวง อว. ออกมาชี้แจงว่า เหตุใดนักวิชาการระดับรองศาสตราจารย์จึงถูกให้ออกอย่างฉับพลัน และคำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายหรือไม่

สำหรับ อาจารย์โต้ง หรือ รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล เป็นอดีตตำรวจสายปราบที่ผันตัวสู่สายวิชาการด้านอาชญาวิทยา มีบทบาทเด่นในการวิเคราะห์คดีอาชญากรรมสำคัญของประเทศ หลังจากลาออกจากราชการตำรวจ เขาเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะอาจารย์ด้านอาชญาวิทยา และได้รับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ณ เวลานี้ ยังไม่มีการชี้แจงจากฝั่งมหาวิทยาลัยรังสิตหรือกระทรวง อว. ว่าเหตุใดจึงมีคำสั่งให้ออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และจะดำเนินการอย่างไรกับข้อร้องเรียนเรื่องการลักลอบขนดินที่มีหลักฐานอยู่ในมือ ทั้งภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และข้อมูลจากระบบตรวจจับทะเบียนรถ

หมายเหตุ ข้อมูลในบทความนี้มาจากโพสต์ของอาจารย์โต้งและการรายงานของสื่อหลายสำนัก ยังไม่มีคำชี้แจงจากฝั่งมหาวิทยาลัย ขอแนะนำให้ติดตามข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนสรุปข้อเท็จจริง

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

Back to top button