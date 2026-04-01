ข่าว

สรุปดราม่า อ.โต้ง ถูกสั่งออก ไม่จ่ายชดเชย หลังแฉขนดิน 140 คัน ทำงานมา 17 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:35 น.
163

รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล (อ.โต้ง) โพสต์เฟซบุ๊ก คืนวันที่ 31 มี.ค.69 ระบุ มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ออกมีผลทันที ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ จี้ กระทรวง อว. ตอบคำถามธรรมาภิบาล

ช่วงค่ำวันที่ 31 มีนาคม 2569 รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล หรือ “อาจารย์โต้ง” นักอาชญาวิทยาชื่อดัง อดีตนายตำรวจ อดีตประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยว่ามหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้เขาออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569

อาจารย์โต้งระบุว่า คำสั่งดังกล่าวมาในวันเดียวกับที่เขาออกรายการโหนกระแส เปิดปากกับภาคภูมิ และรายการพี่อาร์ท โดยทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็ก #ธรรมาภิบาล #กระทรวงอว และ #ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว

เรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2569 อาจารย์โต้งออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านรายการโหนกระแส หลังถูกปลดออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเข้าไปตรวจสอบกรณีลักลอบขนดินออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยกว่า 140 คันรถ

FB/รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

อาจารย์โต้งเล่าว่า ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ตรวจสอบเรื่องนี้ การสอบสวนพบข้อเท็จจริงชัดเจนว่ามีการขนดินออกไปโดยไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดินที่ถูกขนออกไปถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่มีในมือไม่ใช่น้อย มหาวิทยาลัยมีระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (License Plate Recognition) ทำให้ตรวจสอบเส้นทางและทะเบียนรถที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำ ยังมีภาพถ่ายรถแม็คโครขณะตักดิน คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด และข้อมูลทะเบียนรถยืนยัน

แต่หลังจากรายงานผลการตรวจสอบ กลับเกิดสิ่งที่อาจารย์โต้งเรียกว่า “การแทรกแซงกระบวนการ” มีความพยายามไม่ให้ดำเนินการต่อ มีการแต่งตั้งบุคคลบางรายที่เกี่ยวข้องกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และมีการเปลี่ยนแปลงตัวอธิการบดี

อาจารย์โต้งไม่ได้นิ่งเฉย เขายื่นเรื่องร้องเรียนไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 และยื่นซ้ำอีกหลายครั้ง ทั้งเดือนกรกฎาคม เดือนธันวาคม จนถึงช่วงก่อนเกิดเรื่อง แต่ไม่เคยได้รับคำชี้แจงหรือความคืบหน้าอย่างเป็นทางการ

นอกจากตัวเขา ยังมีรองอธิการบดีและรองคณบดีอีก 2 รายถูกเปลี่ยนตัว ซึ่งอาจารย์โต้งยืนยันว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรม

อาจารย์โต้งตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจ และยังมีการโจมตีเขาผ่าน “เพจอวตาร” ที่ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับนักการเมืองท้องถิ่นและผู้บริหารบางรายในมหาวิทยาลัย เขาย้ำว่าจากประสบการณ์อดีตตำรวจสายปราบ ทำให้ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลัง

ก่อนหน้านี้อาจารย์โต้งเคยพูดไว้ชัดเจนว่า เตรียมใจไว้แล้วว่าหลังออกมาพูดอาจจะโดนสั่งเขียนรายงานชี้แจง หรืออาจได้รับ “ซองขาว” (ถูกไล่ออก) และสิ่งที่เขาเตรียมใจไว้ก็เกิดขึ้นจริง

หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าว ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก ขณะที่เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยยังไม่มีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้
เว็บไซต์ข่าวสดรายงานว่า อาจารย์โต้งเปิดเผยเพิ่มเติมว่าทำงานที่มหาวิทยาลัยมานานถึง 17 ปี และฝากถึง ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ให้ช่วยดูแลทั้งผลสอบเรื่องการลักลอบขนดินและปัญหาธรรมาภิบาล เพราะที่ผ่านมายื่นเรื่องไปหลายครั้งแล้ว ได้แต่ความเงียบตอบกลับมา

ชาวเน็ตและศิษย์เก่าเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดและกระทรวง อว. ออกมาชี้แจงว่า เหตุใดนักวิชาการระดับรองศาสตราจารย์จึงถูกให้ออกอย่างฉับพลัน และคำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายหรือไม่

สำหรับ อาจารย์โต้ง หรือ รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล เป็นอดีตตำรวจสายปราบที่ผันตัวสู่สายวิชาการด้านอาชญาวิทยา มีบทบาทเด่นในการวิเคราะห์คดีอาชญากรรมสำคัญของประเทศ หลังจากลาออกจากราชการตำรวจ เขาเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะอาจารย์ด้านอาชญาวิทยา และได้รับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ณ เวลานี้ ยังไม่มีการชี้แจงจากฝั่งมหาวิทยาลัยรังสิตหรือกระทรวง อว. ว่าเหตุใดจึงมีคำสั่งให้ออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และจะดำเนินการอย่างไรกับข้อร้องเรียนเรื่องการลักลอบขนดินที่มีหลักฐานอยู่ในมือ ทั้งภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และข้อมูลจากระบบตรวจจับทะเบียนรถ

หมายเหตุ ข้อมูลในบทความนี้มาจากโพสต์ของอาจารย์โต้งและการรายงานของสื่อหลายสำนัก ยังไม่มีคำชี้แจงจากฝั่งมหาวิทยาลัย ขอแนะนำให้ติดตามข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนสรุปข้อเท็จจริง

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 2 4 69 ดูดวง

4 ราศีสลัดคานรับโชคความรัก มีเกณฑ์พบคนรู้ใจ โปรไฟล์หรูระดับพรีเมียม

48 วินาที ที่แล้ว
สะเทือนใจ เด็ก 11 เดินเท้าประท้วง ลูกนักการเมืองข่มขืนพี่สาวจนท้อง บังคับทำแท้ง ข่าวต่างประเทศ

สะเทือนใจ เด็ก 11 เดินเท้าประท้วง ลูกนักการเมืองข่มขืนพี่สาวจนท้อง บังคับทำแท้ง

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สปาไทยช็อก ฝั่งขี้ติดก้น เช็ดไม่เกลี้ยง เหม็นคลุ้งติดผ้า ต้องทิ้ง ซักไม่หาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้กำกับดังดับสลด กลุ่มวัยรุ่นรุมกระทืบ แม่ร้อง 5 เดือน คนชั่วยังลอยนวล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จำได้ไหม นักร้องรุ่นใหญ่ อวดลุคใหม่ วัย 65 สวยสะพรั่ง ไม่ยอมแก่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนดู &quot;พิงก์มูน&quot; 2 เม.ย. 69 คืนนี้ชมจันทร์เพ็ญเมษายนได้ ดวงจันทร์ไม่ได้เป็นสีชมพู ข่าว

ชวนดู พระจันทร์สีชมพู 2 เม.ย. 69 ภาคเหนือพิเศษ สีต่างเพราะฝุ่น PM

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นอังกฤษ ถ่ายคลิปรวมตัวปล้น ข่าวต่างประเทศ

โจ๋ลอนดอนกว่า 100 ชีวิต รวมตัวป่วนห้างดัง-ร้านค้าปลีกเป็นคืนที่ 2

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูเก็ตผงาดเบอร์ 1 ภาคใต้ แซงสงขลา-สุราษฎร์ฯ กวาดรายได้โตปีละ 5 หมื่นล้าน เศรษฐกิจ

ภูเก็ตผงาดเบอร์ 1 ภาคใต้ แซงสงขลา-สุราษฎร์ กวาดรายได้โตปีละ 5 หมื่นล้าน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 2 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 2 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักข่าวเมกัน อึ้งสเตปฮิปฮอป &quot;ดาด้า&quot; มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ ชวนแดนซ์กลางนิวยอร์ก ข่าวต่างประเทศ

นักข่าวเมกัน อึ้งสเตปฮิปฮอป “ดาด้า” มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ ชวนแดนซ์กลางนิวยอร์ก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลัง 5 ปี เช็กเลขเด่นก่อนลุ้นงวด 1 เมษายน 2569 หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลัง 5 ปี เช็กเลขเด่นก่อนลุ้นงวด 1 เมษายน 2569

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุนัขพันธุ์บอสตันเทอร์เรีย หาย 3 ปี ข่าวต่างประเทศ

ปาฏิหาริย์มีจริง! ได้ “หมาแสนรัก” คืนอ้อมกอด หลังถูกขโมยไป 3 ปี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแน่! ไทยช่วยไทยพลัส เปิดให้ลงทะเบียนใหม่วันไหน ใครได้สิทธิบ้าง? เช็กเงื่อนไข ที่นี่ เศรษฐกิจ

มาแน่! ไทยช่วยไทยพลัส เปิดให้ลงทะเบียนใหม่วันไหน ใครได้สิทธิบ้าง? เช็กเงื่อนไข ที่นี่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองล่าสุด 1 เม.ย. 69 รอเปิดตลาด เจาะลึกทิศทางทองคำรับเดือนใหม่ เศรษฐกิจ

อัปเดตราคาทองวันนี้ 1 เม.ย. 69 ปิดตลาด 17.25 น. ทองแท่งขายออก 72,900 รูปพรรณ 73,700 บาท

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งนายกฯ ตั้งบอร์ดคุมจัดส่งน้ำมัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง “พิพัฒน์” นั่งหัวโต๊ะบอร์ดคุมจัดส่งน้ำมัน ช่วงสงกรานต์ 2569

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 1 เม.ย. 69 ตรงวันหวยออกไทย เช็กผลรางวัลจบครบที่นี่

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขอายุเหน่งเหม่งจ๋าย ข่าว

“เหน่ง เหม่งจ๋าย” ให้โชคสั่งลา อายุ 47 ออกตรงเป๊ะเลขท้าย 2 ตัว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน กกพ. ขึ้นค่าไฟ 3.95 บาท/หน่วย เริ่ม พฤษภาคม 69 เศรษฐกิจ

ด่วน กกพ. ขึ้นค่าไฟ 3.95 บาท/หน่วย เริ่ม พฤษภาคม 69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฉมหน้าเศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส รวม 30 ล้าน งวด 1 เม.ย 69 ข่าว

โฉมหน้าเศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส รวม 30 ล้าน งวด 1 เม.ย 69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสลากดิจิทัล L6 งวด 1 เม.ย. 69 คนเดียวถูก 28 ใบ รับ 168 ล้านบาท ตรวจหวย

ตรวจสลากดิจิทัล L6 งวด 1 เม.ย. 69 คนเดียวถูก 28 ใบ รับ 168 ล้านบาท

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

สดุดีวีรบุรุษดับไฟป่า! พลีชีพเพื่อลมหายใจคนเชียงใหม่ ห่างแนวกันไฟ 300 ม.

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกหนู เผยข่าวดี น้ำมันกลับมาแล้ว ซัสโก้-เชลล์ขายปกติ สั่งเร่งช่วยพีทีแก้ปัญหาของขาด เศรษฐกิจ

นายกหนู เผยข่าวดี น้ำมันกลับมาแล้ว ซัสโก้-เชลล์ขายปกติ สั่งเร่งช่วยพีทีแก้ปัญหาของขาด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลั่น! แม่น้ำหนึ่ง-ไก่เจ้าพายุ ให้โชคคอหวย 2 ตัวตรง 47 ปฏิทินคำชะโนด แม่นเหมือนจับวาง เลขเด็ด

เฮลั่น! แม่น้ำหนึ่ง-ไก่เจ้าพายุ ให้โชคคอหวย 2 ตัวตรง 47 ปฏิทินคำชะโนด แม่นเหมือนจับวาง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนบอลญี่ปุ่นเก็บขยะ อุ่นเตรื่องอังกฤษ ข่าวกีฬา

บัญชีทางการ “เวมบลีย์” โพสต์ขอบคุณแฟนบอลญี่ปุ่น โชว์สปิริตเก็บขยะ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย สลาก N3 งวด 1 เม.ย. 69 เช็กผลสามตรง สามสลับหลัก สองตรง ตรวจหวย

ตรวจหวย สลาก N3 งวด 1 เม.ย. 69 เช็กผลสามตรง สามสลับหลัก สองตรง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 2 4 69

4 ราศีสลัดคานรับโชคความรัก มีเกณฑ์พบคนรู้ใจ โปรไฟล์หรูระดับพรีเมียม

เผยแพร่: 2 เมษายน 2569
สะเทือนใจ เด็ก 11 เดินเท้าประท้วง ลูกนักการเมืองข่มขืนพี่สาวจนท้อง บังคับทำแท้ง

สะเทือนใจ เด็ก 11 เดินเท้าประท้วง ลูกนักการเมืองข่มขืนพี่สาวจนท้อง บังคับทำแท้ง

เผยแพร่: 2 เมษายน 2569

ผู้กำกับดังดับสลด กลุ่มวัยรุ่นรุมกระทืบ แม่ร้อง 5 เดือน คนชั่วยังลอยนวล

เผยแพร่: 1 เมษายน 2569

จำได้ไหม นักร้องรุ่นใหญ่ อวดลุคใหม่ วัย 65 สวยสะพรั่ง ไม่ยอมแก่

เผยแพร่: 1 เมษายน 2569
Back to top button