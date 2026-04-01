สรุปดราม่า อ.โต้ง ถูกสั่งออก ไม่จ่ายชดเชย หลังแฉขนดิน 140 คัน ทำงานมา 17 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:35 น.
รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล (อ.โต้ง) โพสต์เฟซบุ๊ก คืนวันที่ 31 มี.ค.69 ระบุ มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ออกมีผลทันที ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ จี้ กระทรวง อว. ตอบคำถามธรรมาภิบาล

ช่วงค่ำวันที่ 31 มีนาคม 2569 รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล หรือ “อาจารย์โต้ง” นักอาชญาวิทยาชื่อดัง อดีตนายตำรวจ อดีตประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยว่ามหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้เขาออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569

อาจารย์โต้งระบุว่า คำสั่งดังกล่าวมาในวันเดียวกับที่เขาออกรายการโหนกระแส เปิดปากกับภาคภูมิ และรายการพี่อาร์ท โดยทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็ก #ธรรมาภิบาล #กระทรวงอว และ #ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว

เรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2569 อาจารย์โต้งออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านรายการโหนกระแส หลังถูกปลดออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเข้าไปตรวจสอบกรณีลักลอบขนดินออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยกว่า 140 คันรถ

FB/รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

อาจารย์โต้งเล่าว่า ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ตรวจสอบเรื่องนี้ การสอบสวนพบข้อเท็จจริงชัดเจนว่ามีการขนดินออกไปโดยไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดินที่ถูกขนออกไปถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่มีในมือไม่ใช่น้อย มหาวิทยาลัยมีระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (License Plate Recognition) ทำให้ตรวจสอบเส้นทางและทะเบียนรถที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำ ยังมีภาพถ่ายรถแม็คโครขณะตักดิน คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด และข้อมูลทะเบียนรถยืนยัน

แต่หลังจากรายงานผลการตรวจสอบ กลับเกิดสิ่งที่อาจารย์โต้งเรียกว่า “การแทรกแซงกระบวนการ” มีความพยายามไม่ให้ดำเนินการต่อ มีการแต่งตั้งบุคคลบางรายที่เกี่ยวข้องกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และมีการเปลี่ยนแปลงตัวอธิการบดี

อาจารย์โต้งไม่ได้นิ่งเฉย เขายื่นเรื่องร้องเรียนไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 และยื่นซ้ำอีกหลายครั้ง ทั้งเดือนกรกฎาคม เดือนธันวาคม จนถึงช่วงก่อนเกิดเรื่อง แต่ไม่เคยได้รับคำชี้แจงหรือความคืบหน้าอย่างเป็นทางการ

นอกจากตัวเขา ยังมีรองอธิการบดีและรองคณบดีอีก 2 รายถูกเปลี่ยนตัว ซึ่งอาจารย์โต้งยืนยันว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรม

อาจารย์โต้งตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจ และยังมีการโจมตีเขาผ่าน “เพจอวตาร” ที่ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับนักการเมืองท้องถิ่นและผู้บริหารบางรายในมหาวิทยาลัย เขาย้ำว่าจากประสบการณ์อดีตตำรวจสายปราบ ทำให้ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลัง

ก่อนหน้านี้อาจารย์โต้งเคยพูดไว้ชัดเจนว่า เตรียมใจไว้แล้วว่าหลังออกมาพูดอาจจะโดนสั่งเขียนรายงานชี้แจง หรืออาจได้รับ “ซองขาว” (ถูกไล่ออก) และสิ่งที่เขาเตรียมใจไว้ก็เกิดขึ้นจริง

หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าว ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก ขณะที่เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยยังไม่มีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้
FB/รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

เว็บไซต์ข่าวสดรายงานว่า อาจารย์โต้งเปิดเผยเพิ่มเติมว่าทำงานที่มหาวิทยาลัยมานานถึง 17 ปี และฝากถึง ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ให้ช่วยดูแลทั้งผลสอบเรื่องการลักลอบขนดินและปัญหาธรรมาภิบาล เพราะที่ผ่านมายื่นเรื่องไปหลายครั้งแล้ว ได้แต่ความเงียบตอบกลับมา

หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าว ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก ขณะที่เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยยังไม่มีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้

ชาวเน็ตและศิษย์เก่าเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดและกระทรวง อว. ออกมาชี้แจงว่า เหตุใดนักวิชาการระดับรองศาสตราจารย์จึงถูกให้ออกอย่างฉับพลัน และคำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายหรือไม่

สำหรับ อาจารย์โต้ง หรือ รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล เป็นอดีตตำรวจสายปราบที่ผันตัวสู่สายวิชาการด้านอาชญาวิทยา มีบทบาทเด่นในการวิเคราะห์คดีอาชญากรรมสำคัญของประเทศ หลังจากลาออกจากราชการตำรวจ เขาเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะอาจารย์ด้านอาชญาวิทยา และได้รับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ณ เวลานี้ ยังไม่มีการชี้แจงจากฝั่งมหาวิทยาลัยรังสิตหรือกระทรวง อว. ว่าเหตุใดจึงมีคำสั่งให้ออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และจะดำเนินการอย่างไรกับข้อร้องเรียนเรื่องการลักลอบขนดินที่มีหลักฐานอยู่ในมือ ทั้งภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และข้อมูลจากระบบตรวจจับทะเบียนรถ

หมายเหตุ ข้อมูลในบทความนี้มาจากโพสต์ของอาจารย์โต้งและการรายงานของสื่อหลายสำนัก ยังไม่มีคำชี้แจงจากฝั่งมหาวิทยาลัย ขอแนะนำให้ติดตามข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนสรุปข้อเท็จจริง

พรรคประชาชน ยื่นร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ดันระบบสมัครใจ ล้างทุจริตในค่าย ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยื่นร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ดันระบบสมัครใจ ล้างทุจริตในค่าย

27 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ซัดพวกลักลอบขนน้ำมันขายกัมพูชา “เลว” สั่งเร่งปราบปรามจับกุม

4 นาที ที่แล้ว
เจ้าของรถสีขาว กู้ภัยคริสติน ข่าว

“กู้ภัยตัวจริง” รุดเคลียร์ ปฏิเสธลั่น! ไม่เกี่ยวรถของกลางคดีดาราสาว “คริสติน”

7 นาที ที่แล้ว
แจง เมียแจ๊ส เดือด &quot;ทิ้งไว้ที่วัดเหมือนคนไร้ญาติ&quot; สรปุก วางระเบิดต่อ &quot;เมียทิ้งอัฐิผัวไว้วัด&quot; บันเทิง

แจง เมียแจ๊ส เดือด “ทิ้งไว้ที่วัดเหมือนคนไร้ญาติ” สรปุก เสริมทัพ “คนตายเข้าฝัน จนรู้ความจริง”

9 นาที ที่แล้ว
โทฟุซัง บีบขึ้นต้นทุน เศรษฐกิจ

เจ้าของโทฟุซัง เปิดเบื้องลึกวิกฤตวัตถุดิบขาดแคลน ถูกบีบขึ้นต้นทุน 40%

22 นาที ที่แล้ว
พ่อเด็ก 1 เดือน เคลื่อนไหว หลัง รพ.ด่านช้าง แถลงยอมรับข้อผิดพลาด ลั่น &quot;ผมยังไม่ได้รับคำชี้แจงนี้&quot; ข่าว

พ่อเด็ก 1 เดือน เคลื่อนไหว หลัง รพ.ด่านช้าง แถลงยอมรับข้อผิดพลาด ลั่น “ผมยังไม่รับคำชี้แจงนี้”

34 นาที ที่แล้ว
ทหารกัมพูชา พา AOT บุกกาสิโน โอร์เสม็ด-ช่องจอม ในเขตวางกำลังของไทย ข่าว

ทหารกัมพูชา พา AOT บุกกาสิโน โอร์เสม็ด-ช่องจอม ในเขตวางกำลังของไทย

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“มาครง” ทำท่าพลังคลื่นเต่าร่วมกับ “ซานาเอะ” ขณะบินเยือนกรุงโตเกียว

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ฉาว โรงเรียนนานาชาติเก๊-ไม่มีใบอนุญาต ใช้ครูต่างชาติสอนกว่า 10 ราย

56 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ดีเจแนน ร่ำไห้ หวั่นจบอาชีพดีเจถาวร หลังป่วยตุ่มในเส้นเสียง แหบจนจัดรายการไม่ได้

60 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เตือนกู้ภัยที่โจมตีคริสติน ควรขอโทษ ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เตือน กู้ภัยที่โจมตี “คริสติน” เสี่ยงถูกฟ้อง หลังนิกรรับสารภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลด่านช้าง ยอมรับฉีดยาผิดจริง ทำเด็กน้อยอายุ 1 เดือนอาการสาหัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสิทธิ 6 เมษายน วันจักรี 2569 ใครได้หยุดพักผ่อนบ้าง เศรษฐกิจ

เช็กสิทธิ 6 เมษายน วันจักรี 2569 ใครได้หยุดพักผ่อนบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาซาปล่อย Artemis II พามนุษย์โคจรรอบดวงจันทร์ ในรอบ 50 ปี ข่าวต่างประเทศ

นาทีประวัติศาสตร์! นาซาปล่อย Artemis II พามนุษย์โคจรรอบดวงจันทร์ ในรอบ 50 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จังหวัดคุมาโมโตะก้มหัวขอโทษ เจ้าหน้าที่รัฐแอบดูหนังโป๊บนคอม 93 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัดอบต หนองหาน จับก้นสาว ข่าวภูมิภาค

ปลัดอบต.เมาจับก้นสาว 18 เจอสั่งเด้ง สถ.จ.อุดรฯ ยันไม่ช่วยพวกพ้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 2 เมษายน 2569 หลังวันก่อนพุ่งแรง 1,300 บาท วิเคราะห์ชัด ซื้อเก็บตอนนี้หรือรอสงกรานต์? เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 2 เม.ย. 69 ก่อนเที่ยงดิ่ง รีบาวด์ 100 บาท วิเคราะห์ชัด ซื้อเก็บตอนนี้หรือรอสงกรานต์?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทำถึง! ลำไย ไหทองคำ นอนก้งโค้งเหลียวหลัง ในชุดลูกไม้ดำ เซ็กซี่เกินบรรยาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขนส่งฯ เคาะขึ้นค่าโดยสาร รถบัส-รถตู้ เหตุต้นทุนน้ำมันพุ่ง สั่งตรึงค่าตั๋วช่วงสงกรานต์ เศรษฐกิจ

ขนส่งฯ ขึ้นค่าโดยสาร รถบัส-รถตู้ เหตุต้นทุนน้ำมันพุ่ง สั่งตรึงค่าตั๋วช่วงสงกรานต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ป่วยเชียงรายแอดมิตด่วน! พิษ PM2.5 ทำหลอดลมอักเสบ เตือนแอร์ไม่กรองฝุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เอกนัฏ” เล็งตรึงค่าไฟ 3.88 บาท พร้อมหั่นราคาโรงกลั่นก่อนสงกรานต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คุณหญิงสุดารัตน์ เสนอยกเลิกเก็บ VAT ชั่วคราว ช่วยประชาชนเจอน้ำมันแพง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มเสื้อแดง ชี้หน้าด่า 3 แม่ลูก คาดเฉี่ยวชน คนพื้นที่เห็นคลิปร้องอ๋อ..ตัวตึงเชียงใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“คริสติน กุลสตรี” โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจ หลังตำรวจรวบตัว “ไอ้กร” อดีตกู้ภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันอยู่บำรุง งานศพแม่ ข่าวการเมือง

ร.ต.อ.เฉลิม นั่งเศร้าส่งคู่ชีวิต “ลำเนา อยู่บำรุง” สูญเสียครั้งใหญ่บ้านอยู่บำรุง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พรรคประชาชน ยื่นร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ดันระบบสมัครใจ ล้างทุจริตในค่าย

พรรคประชาชน ยื่นร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ดันระบบสมัครใจ ล้างทุจริตในค่าย

เผยแพร่: 2 เมษายน 2569

“อนุทิน” ซัดพวกลักลอบขนน้ำมันขายกัมพูชา “เลว” สั่งเร่งปราบปรามจับกุม

เผยแพร่: 2 เมษายน 2569
แจง เมียแจ๊ส เดือด &quot;ทิ้งไว้ที่วัดเหมือนคนไร้ญาติ&quot; สรปุก วางระเบิดต่อ &quot;เมียทิ้งอัฐิผัวไว้วัด&quot;

แจง เมียแจ๊ส เดือด “ทิ้งไว้ที่วัดเหมือนคนไร้ญาติ” สรปุก เสริมทัพ “คนตายเข้าฝัน จนรู้ความจริง”

เผยแพร่: 2 เมษายน 2569
โทฟุซัง บีบขึ้นต้นทุน

เจ้าของโทฟุซัง เปิดเบื้องลึกวิกฤตวัตถุดิบขาดแคลน ถูกบีบขึ้นต้นทุน 40%

เผยแพร่: 2 เมษายน 2569
