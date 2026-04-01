สรุปดราม่า อ.โต้ง ถูกสั่งออก ไม่จ่ายชดเชย หลังแฉขนดิน 140 คัน ทำงานมา 17 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:35 น.
รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล (อ.โต้ง) โพสต์เฟซบุ๊ก คืนวันที่ 31 มี.ค.69 ระบุ มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ออกมีผลทันที ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ จี้ กระทรวง อว. ตอบคำถามธรรมาภิบาล

ช่วงค่ำวันที่ 31 มีนาคม 2569 รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล หรือ “อาจารย์โต้ง” นักอาชญาวิทยาชื่อดัง อดีตนายตำรวจ อดีตประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยว่ามหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้เขาออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569

อาจารย์โต้งระบุว่า คำสั่งดังกล่าวมาในวันเดียวกับที่เขาออกรายการโหนกระแส เปิดปากกับภาคภูมิ และรายการพี่อาร์ท โดยทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็ก #ธรรมาภิบาล #กระทรวงอว และ #ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว

เรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2569 อาจารย์โต้งออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านรายการโหนกระแส หลังถูกปลดออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเข้าไปตรวจสอบกรณีลักลอบขนดินออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยกว่า 140 คันรถ

FB/รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

อาจารย์โต้งเล่าว่า ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ตรวจสอบเรื่องนี้ การสอบสวนพบข้อเท็จจริงชัดเจนว่ามีการขนดินออกไปโดยไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดินที่ถูกขนออกไปถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่มีในมือไม่ใช่น้อย มหาวิทยาลัยมีระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (License Plate Recognition) ทำให้ตรวจสอบเส้นทางและทะเบียนรถที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำ ยังมีภาพถ่ายรถแม็คโครขณะตักดิน คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด และข้อมูลทะเบียนรถยืนยัน

แต่หลังจากรายงานผลการตรวจสอบ กลับเกิดสิ่งที่อาจารย์โต้งเรียกว่า “การแทรกแซงกระบวนการ” มีความพยายามไม่ให้ดำเนินการต่อ มีการแต่งตั้งบุคคลบางรายที่เกี่ยวข้องกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และมีการเปลี่ยนแปลงตัวอธิการบดี

อาจารย์โต้งไม่ได้นิ่งเฉย เขายื่นเรื่องร้องเรียนไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 และยื่นซ้ำอีกหลายครั้ง ทั้งเดือนกรกฎาคม เดือนธันวาคม จนถึงช่วงก่อนเกิดเรื่อง แต่ไม่เคยได้รับคำชี้แจงหรือความคืบหน้าอย่างเป็นทางการ

นอกจากตัวเขา ยังมีรองอธิการบดีและรองคณบดีอีก 2 รายถูกเปลี่ยนตัว ซึ่งอาจารย์โต้งยืนยันว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรม

อาจารย์โต้งตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจ และยังมีการโจมตีเขาผ่าน “เพจอวตาร” ที่ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับนักการเมืองท้องถิ่นและผู้บริหารบางรายในมหาวิทยาลัย เขาย้ำว่าจากประสบการณ์อดีตตำรวจสายปราบ ทำให้ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลัง

ก่อนหน้านี้อาจารย์โต้งเคยพูดไว้ชัดเจนว่า เตรียมใจไว้แล้วว่าหลังออกมาพูดอาจจะโดนสั่งเขียนรายงานชี้แจง หรืออาจได้รับ “ซองขาว” (ถูกไล่ออก) และสิ่งที่เขาเตรียมใจไว้ก็เกิดขึ้นจริง

หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าว ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก ขณะที่เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยยังไม่มีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้
FB/รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

เว็บไซต์ข่าวสดรายงานว่า อาจารย์โต้งเปิดเผยเพิ่มเติมว่าทำงานที่มหาวิทยาลัยมานานถึง 17 ปี และฝากถึง ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ให้ช่วยดูแลทั้งผลสอบเรื่องการลักลอบขนดินและปัญหาธรรมาภิบาล เพราะที่ผ่านมายื่นเรื่องไปหลายครั้งแล้ว ได้แต่ความเงียบตอบกลับมา

หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าว ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก ขณะที่เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยยังไม่มีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้

ชาวเน็ตและศิษย์เก่าเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดและกระทรวง อว. ออกมาชี้แจงว่า เหตุใดนักวิชาการระดับรองศาสตราจารย์จึงถูกให้ออกอย่างฉับพลัน และคำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายหรือไม่

สำหรับ อาจารย์โต้ง หรือ รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล เป็นอดีตตำรวจสายปราบที่ผันตัวสู่สายวิชาการด้านอาชญาวิทยา มีบทบาทเด่นในการวิเคราะห์คดีอาชญากรรมสำคัญของประเทศ หลังจากลาออกจากราชการตำรวจ เขาเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะอาจารย์ด้านอาชญาวิทยา และได้รับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ณ เวลานี้ ยังไม่มีการชี้แจงจากฝั่งมหาวิทยาลัยรังสิตหรือกระทรวง อว. ว่าเหตุใดจึงมีคำสั่งให้ออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และจะดำเนินการอย่างไรกับข้อร้องเรียนเรื่องการลักลอบขนดินที่มีหลักฐานอยู่ในมือ ทั้งภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และข้อมูลจากระบบตรวจจับทะเบียนรถ

หมายเหตุ ข้อมูลในบทความนี้มาจากโพสต์ของอาจารย์โต้งและการรายงานของสื่อหลายสำนัก ยังไม่มีคำชี้แจงจากฝั่งมหาวิทยาลัย ขอแนะนำให้ติดตามข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนสรุปข้อเท็จจริง

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

น้ำอสุจิเข้าตา อันตรายไหม? หมอตาไต้หวันเฉลยละเอียด ข่าวต่างประเทศ

น้ำอสุจิเข้าตา อันตรายไหม? หมอตาไต้หวันเฉลยละเอียด

1 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 3 ย้อนหลัง 29 งวด โยงฤกษ์มงคล 3 เม.ย. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 3 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 3 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ดร.กุลยา ตันติเตมิท&quot; หญิงแกร่งคลัง อธิบดีกรมสรรพากรหญิง คนแรกของไทย ข่าว

ประวัติ “ดร.กุลยา ตันติเตมิท” หญิงแกร่งคลัง อธิบดีกรมสรรพากรหญิง คนแรกของไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการ เผย เหตุฟ้องป้าเดทตอลไม่ทัน รอผลสอบสารพิษเพิ่ม เล็งชาร์จพยายามฆ่า ข่าว

อัยการ เผย เหตุฟ้องป้าเดทตอลไม่ทัน รอผลสอบสารพิษเพิ่ม เล็งชาร์จพยายามฆ่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซฟเลย! กรมทางหลวง เปิดมอเตอร์เวย์ วิ่งฟรี 5 สายทั่วไทย 10-16 เม.ย. นี้ ข่าว

เซฟเลย! กรมทางหลวง เปิดมอเตอร์เวย์ วิ่งฟรี 5 สายทั่วไทย 10-16 เม.ย. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนพ่อน้องทับทิม ถอดเสื้อโชว์กล้าม ลั่นอยากเจอ &quot;ยศกร&quot; ในรายการโหนกระแส ข่าว

เพื่อนพ่อน้องทับทิม ถอดเสื้อโชว์กล้าม ลั่นอยากเจอ “ยศกร” ในรายการโหนกระแส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;น้องเนย&quot; สาวสวยสุดน่ารัก หนึ่งในผู้เสียหาย &quot;นายยศกร&quot; ดีกรีดาวมหา&#039;ลัย ข่าว

เปิดวาร์ป “น้องเนย” สาวสวยสุดน่ารัก หนึ่งในผู้เสียหาย “นายยศกร” ดีกรีดาวมหา’ลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ตฤณ ชี้ แอสเพอร์เกอร์ ไม่ใช่ข้ออ้างหลบกฎหมาย ดำเนินคดีได้ตามปกติ ข่าว

อ.ตฤณ ชี้ แอสเพอร์เกอร์ ไม่ใช่ข้ออ้างหลบกฎหมาย ดำเนินคดีได้ตามปกติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทวี” เผยรถที่ใช้ยิง “กมลศักดิ์” เป็นรถของ กอ.รมน. ออกหมายจับแล้ว 4 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุลยา อธิบดีสรรพากร ยื่นลาออกกะทันหัน ปลัดคลังเบรกด่วน ขอให้ทบทวนก่อน เศรษฐกิจ

กุลยา อธิบดีสรรพากร ยื่นลาออกกะทันหัน ปลัดคลังเบรกด่วน ขอให้ทบทวนก่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พีช พชร” แจ้งจับเพจปลอม MAW หลอกเหยื่อเล่นเกม โอนเงินลงทุนหลายล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรคแอสเพอร์เกอร์ คืออะไร? ภาวะที่แม่ของยศกรอ้างว่าลูกป่วย แพทย์ปัจจุบันอธิบายอย่างไร สุขภาพและการแพทย์

โรคแอสเพอร์เกอร์ คืออะไร? เข้าใจอาการภาวะมกมุ่น วิธีรักษาออทิสติกสเปกตรัม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ เผยยอดคนขับใช้ EV ทะลุ 3 หมื่นคัน เร่งเครื่องโครงการ Grab EV ฝ่าวิกฤตน้ำมันพุ่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาร์ค NCT ไม่ต่อสัญญา SM ประกาศยุติบทบาทในวงทุกยูนิต บันเทิงเกาหลี

ช็อกแฟนคลับ! มาร์ค NCT ไม่ต่อสัญญา SM ประกาศยุติบทบาทในวงทุกยูนิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อน้องทับทิมเปิดใจโหนกระแส แฉหนุ่มบูลลี่ ปัดรับคำขอโทษ ยันลูกสาวไม่เคยรู้จักนายยศกรมาก่อน ข่าว

พ่อน้องทับทิมเปิดใจโหนกระแส แฉหนุ่มบูลลี่ ปัดรับคำขอโทษ ยันลูกสาวไม่เคยรู้จักนายยศกรมาก่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กต. แจ้งข่าวเศร้าพบชิ้นส่วนมนุษย์ บนเรือ “มยุรี นารี” ขณะค้นหา 3 ลูกเรือ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เรียกคืนวุ่น เจอส่วนผสมไวอากร้า ปนเปื้อนช็อกโกแลต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไอซ์ ถลัชนันท์&quot; ภรรยา &quot;เหน่ง เหม่งจ๋าย&quot; ร่ายยาว 3 หน้ากระดาษ โต้ปมทิ้งอัฐิ-ฮุบมรดก บันเทิง

“ไอซ์ ถลัชนันท์” ภรรยา “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ร่ายยาว 3 หน้ากระดาษ โต้ทิ้งอัฐิผัว-ฮุบมรดก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาคนพิการฯ ค้านรัฐดึงเงินกองทุน 2,800 ล้านคืนคลัง ทำลายโอกาสจ้างงาน 2 หมื่นอัตรา เศรษฐกิจ

สภาคนพิการฯ ค้านรัฐดึงเงินกองทุน 2,800 ล้านคืนคลัง ทำลายโอกาสจ้างงาน 2 หมื่นอัตรา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิซัว แดร็กควีนดาวเด่น Drag Race ฟิลิปปินส์ เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ปี บันเทิง

ช็อกวงการ มิซัว แดร็กควีนดาวเด่น Drag Race ฟิลิปปินส์ เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ยุติธรรมฯ รับน้ำมันหายจริง 57 ล้านลิตร สั่งปราบปรามผู้ค้ากักตุนน้ำมันจริงจัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 3 เม.ย. 69 ตลาดเที่ยงนิ่งสนิท ค้างราคาเดิมตั้งแต่รอบเช้า เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 3 เม.ย. 69 ตลาดเที่ยงยังนิ่ง คงราคาเดิมตั้งแต่เปิดรอบเช้า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฝรั่งเศส สั่งห้ามชาวมุสลิมชุมนุมประจำปีในปารีส หวั่นเกิดอันตราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;มุก กันและกัน&quot; อินฟลูฯ สาว เล่าระทึก โดนโรคจิตแอบถ่ายในห้องน้ำ ตอนเปลี่ยนชุด บันเทิง

“มุก กันและกัน” อินฟลูฯ สาว เล่าระทึก โดนมือปริศนาแอบถ่ายในห้องน้ำ ตอนเปลี่ยนชุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำอสุจิเข้าตา อันตรายไหม? หมอตาไต้หวันเฉลยละเอียด

น้ำอสุจิเข้าตา อันตรายไหม? หมอตาไต้หวันเฉลยละเอียด

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569

สถิติหวยลาวออกวันที่ 3 ย้อนหลัง 29 งวด โยงฤกษ์มงคล 3 เม.ย. 69

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569
ผลหวยลาววันนี้ 3 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

ผลหวยลาววันนี้ 3 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569
เปิดวาร์ป &quot;น้องเนย&quot; สาวสวยสุดน่ารัก หนึ่งในผู้เสียหาย &quot;นายยศกร&quot; ดีกรีดาวมหา&#039;ลัย

เปิดวาร์ป “น้องเนย” สาวสวยสุดน่ารัก หนึ่งในผู้เสียหาย “นายยศกร” ดีกรีดาวมหา’ลัย

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569
