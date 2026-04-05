เก๋งเติมน้ำมันเต็มถังไม่จ่าย ชักดาบขับหนี วอนถ้าพบแจ้งตำรวจด้วย
เก๋งเติมน้ำมันเต็มถังไม่จ่าย หลังเข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจาก ก่อนชักดาบหนี ท่ามกลางวิกฤติน้ำมันแพง วอนถ้าพบแจ้งตำรวจด้วย
เพจเฟซบุ๊ก มุ่งเจริญการพิมพ์ มุ่งเจริญการพิมพ์ ได้โพสต์คลิปเตือนภัยระบุว่า “เตือนภัยเหตุเกิดที่ปั๊มบางจาก หนองตะโมน ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสภาวะวิกฤตน้ำมันแพงจึงเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เติมเสร็จ ไม่ยอมจ่ายชักดาบหนีไปเลย
ใครพบรถคันดังกล่าวแจ้ง สภ.สีดา ได้เลยนะคับ รถเก๋ง honda ทะเบียน กบ 7160 ชลบุรี เหตุเกิดวันที่ 4 เมษายนเวลา 15:51นาที”
ซึ่งจากคลิปที่มีการเผยแพร่นั้นแสดงให้เห็นว่าขณะที่พนักงานปั๊มน้ำมันกำลังเก็บหัวจ่าย คนขับรถยนต์ก็ได้ขับออกไปเลย แม้พนักงานจะตามเคาะแต่ก็ไม่หยุดก่อนจะขับหนีออกไป ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
