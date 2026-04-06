พบศพไกด์หนุ่ม เรือสปีดโบ๊ทระเบิด ภูเก็ต ร่างติดตัวเรือ

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 16:27 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 16:27 น.
พบศพไกด์หนุ่ม เรือสปีดโบ๊ทระเบิด ภูเก็ต ร่างติดตัวเรือ

เกิดเหตุสปีดโบ๊ทระเบิดไฟลุกท่วมขณะซ่อมบำรุงที่ท่าเรืออ่าวมะขามภูเก็ต ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บมีแผลไฟลวก 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นไกด์หนุ่ม

เมื่อช่วงสายของวันที่ 6 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 10.50 น. เกิดอุบัติเหตุสปีดโบ๊ทระเบิดรวมถึงมีเพลิงไหม้อย่างรุนแรงบริเวณท่าเรือโคโค่เพียร์ ท่าเทียบเรือเอกชนใกล้อ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตประสานงานทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลวิชิตพร้อมกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือทันที

เปลวไฟลุกลามเผาผลาญตัวเรืออย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงระเบิดดังขึ้น เจ้าหน้าที่ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตัดสินใจลากสปีดโบ๊ทลำดังกล่าวออกไปกลางทะเล เพื่อป้องกันไม่ให้เปลวไฟลุกลามไปติดเรือลำอื่นที่จอดเทียบท่าอยู่ใกล้เคียง ทีมงานระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จ ทว่าตัวเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักจนจมลงสู่ใต้ทะเล

ทีมกู้ชีพปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นก่อนลำเลียงส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผู้บาดเจ็บมีจำนวน 5 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 2 คน ทั้งหมดมีบาดแผลไฟลวกตามร่างกาย เหตุการณ์นี้มีผู้สูญหาย 1 คน ทีมนักประดาน้ำระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างไกด์ผู้ชายที่สูญหายแล้ว เสียชีวิตอยู่บนเรือในช่วงเวลาเกิดเหตุ

พลตำรวจตรี สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะช่างลงไปซ่อมเครื่องยนต์เรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรอสอบปากคำพยานรวมถึงผู้บาดเจ็บเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประสานงานเพื่อกู้ซากเรือที่จมอยู่ใต้น้ำลากกลับเข้าฝั่งเพื่อตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดต่อไป

