อุทาหรณ์! ไม้ตียุงไฟฟ้า ไม่มี มอก. ระเบิดใส่หน้า-แขน วัยรุ่นพานทองเจ็บหนัก
เตือนภัยใกล้ตัว! ไม้ตียุงไฟฟ้า ราคาถูก ไม่มี มอก. ระเบิดใส่หน้าและแขน วัยรุ่นชลบุรีบาดเจ็บหนัก แม่เหยื่อวอนเช็กมาตรฐานสินค้าก่อนซื้อ
เกิดเหตุระทึกขวัญภายในบ้านพักพื้นที่ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เมื่อสองแม่ลูกนำหลักฐานไม้ตียุงไฟฟ้าสภาพพังยับเยินเข้าแจ้งกับผู้ใหญ่บ้าน หลังลูกชายถูกไม้ตียุงไฟฟ้าที่ซื้อมาจากร้าน 20 บาท ระเบิดใส่แขนและใบหน้าได้รับบาดเจ็บ ทั้งที่เพิ่งเปิดใช้งานเป็นครั้งแรก
แม่ผู้บาดเจ็บเล่าว่า ลูกชายอายุ 18 ปี เพิ่งไปซื้อไม้ตียุงไฟฟ้าอันใหม่กับแม่ในราคาเพียง 149 บาท เพื่อทดแทนอันเก่าที่พังไป เมื่อมาถึงบ้านลูกชายนำไม้ไปช็อตยุงบริเวณท่อระบายน้ำ ระหว่างที่กำลังใช้งาน จู่ ๆ เครื่องเกิดระเบิดเสียงดังคล้ายประทับ สะเก็ดไฟและแรงระเบิดพุ่งเข้าใส่แขนซ้ายและใบหน้าของลูกชายวัย 18 ปี จนเป็นแผลพุพอง ตะแกรงลวดไฟฟ้าของไม้ตียุงไหม้เกรียมเป็นรูขนาดใหญ่จากการระเบิดที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
ผู้บาดเจ็บ เปิดเผยว่า “หลังไม้ตียุงไฟฟ้าเกิดระเบิดขึ้น ตนรู้สึกร้อนเหมือนถูกไฟลวก และตกใจมากจนต้องรีบโยนทิ้งทันที แม้ที่บ้านจะเคยใช้ไม้ตียุงมาตลอดแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน ยอมรับว่าตอนนี้หวาดระแวงและไม่กล้ากลับไปใช้ไม้ตียุงไฟฟ้าอีกแล้ว”
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม้ตียุงราคา 149 บาทที่ซื้อมาจากร้าน 20 บาทนี้ ไม่มีเครื่องหมาย มอก. ไม่ได้รับการรองรับมาตรฐานความปลอดภัย
ทั้งนี้ แม่ชายวัย 18 ผู้เคราะห์ร้าย เผยว่า “เข็ดกับเหตุการณ์นี้มาก และจะไม่ซื้อสินค้าที่สุ่มเสี่ยงแบบนี้มาให้ลูกใช้อีกเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว”
อ้างอิงจาก honekrasae
