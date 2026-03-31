ข่าวต่างประเทศ

สลด! หนุ่มอังกฤษวัย 53 ฉุนค่าเช่าขึ้นระเบิดบ้านพังยับ! ดับคาซากรังนอน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 17:21 น.
60
ระเบิดบ้านตัวเอง ขึ้นค่าเช่า
ภาพ @LNP

ผลการไต่สวนคดีระเบิดสะเทือนขวัญในอังกฤษเผยนาทีสุดท้ายของชายวัย 53 ปี ที่ขู่เพื่อนว่าจะ “จากไปอย่างกึกก้อง” หลังทราบข่าวค่าเช่าบ้านขึ้นราคา ก่อนเกิดเหตุระเบิดรุนแรงจนบ้านพังทั้งหลัง

การไต่สวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของเดวิด ฮาวเวิร์ด วัย 53 ปี ที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดรุนแรงภายในบ้านพัก เมืองเวิร์คซอป (Worksop) มณฑลน็อตติงแฮมเชียร์ เมื่อ 12 เมษายน 2025 ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสลดใจเกี่ยวกับปมขัดแย้งด้านการเงินและสภาวะจิตใจของผู้ตายก่อนเกิดโศกนาฏกรรม

เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ฮาวเวิร์ดอยู่ในอาการโกรธแค้นอย่างหนักหลังจากทราบว่า ค่าเช่าบ้านของเขาถูกปรับเพิ่มขึ้น 80 ปอนด์ (ประมาณ 3,400 บาท) ซึ่งในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยเขาบอกกับเพื่อนสนิทว่า “ผมทำมันลงไปแล้ว ผมดึงท่อแก๊สออกหมดแล้ว มันกำลังจะจากไปอย่างกึกก้อง”

หน่วยดับเพลิงน็อตติงแฮมเชียร์เชื่อว่า “ประกายไฟจากตู้เย็น” คือ สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งทำให้แก๊สที่รั่วไหลอยู่เต็มบ้านเกิดการระเบิดขึ้น !

ทั้งนี้ ผู้ตายได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค “PTSD” (ความผิดปกติทางจิตใจหลังเจอเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจรุนแรง) และมีปัญหาสุขภาพจิตมานานหลายปี นอกจากนี้ผลตรวจสารพิษยังพบร่องรอยของเฮโรอีน โคเคน และแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยในร่างกาย

ดาวิด ฮาวเวิร์ด ระเบิดบ้านตัวเอง
ภาพ @Nottinghamshire Police

ความเห็นของศาล “อาจไม่ได้ตั้งใจฆ่าตัวตาย”

นาธาเนียล ฮาร์ทลีย์ ผู้ช่วยพนักงานชันสูตรศพ ให้ความเห็นว่า ระดับสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในเลือดอาจส่งผลต่อ ความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลของผู้ตาย ทำให้เจ้าตัวอาจไม่ตระหนักถึงอันตรายที่แท้จริงของสถานการณ์ที่สร้างขึ้น ด้วยเหตุนี้ศาลจึงสรุปว่า “ฮาวเวิร์ด” อาจไม่ได้มีเจตนาที่จะปลิดชีวิตตัวเองอย่างแท้จริง แต่เป็นการกระทำที่ขาดสติจากความกดดัน

เหตุระเบิดครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำลายบ้านจนพังทลาย แต่ยังสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนข้างเคียงอย่างหนัก เพื่อนบ้านเล่าว่า ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นจนหน้าต่างสั่นสะเทือนและรถยนต์ที่จอดอยู่โยกไปมา ก่อนจะเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากซากอาคาร.

ที่มา : BBC

บ้านที่เกิดเหตุในมณฑลนอตติงแฮมเชอร์
ภาพ @LNP

สำรวจประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

