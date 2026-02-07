อุบัติเหตุสยองที่สมุย “หนุ่มอังกฤษสมองตาย” รับวันเกิดวัย 23 ประกันไม่จ่ายเหตุขี่บิ๊กไบค์
หนุ่มอังกฤษวัย 23 ประสบอุบัติเหตุจยย. ชนหนักที่เกาะสมุย อาการสาหัสถึงขั้นต้องปั๊มหัวใจกลางถนน ล่าสุดครอบครัวควักเงินก้อนสุดท้ายส่งตัวขึ้นเครื่องบินแพทย์ด่วนเข้ากรุงเทพฯ หลังโรงพยาบาลพื้นที่เอาไม่อยู่ ขณะที่เพื่อนร่วมงานแม่รุดตั้งกองทุนช่วยเหลือ
กลายเป็นเรื่องราวสุดสะเทือนใจที่ชาวเน็ตในอังกฤษกำลังส่งแรงใจให้อย่างต่อเนื่อง เมื่อครอบครัวของ ไทเกอร์ ดักแกน (Tiger Duggan) หนุ่มชาวอังกฤษวัย 23 ปี ออกมาขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หลังลูกชายประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างรุนแรงขณะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
ไทเกอร์ ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในตอนแรกมีการคาดการณ์ว่าเขาอาจเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้สำเร็จ ก่อนนำตัวส่งรพ.ท้องถิ่นในอาการโคม่า ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 23 ปีของเขาพอดี
ทั้งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่คนเจ็บพยายามขี่จยย.แซงรถยนต์คันหนึ่งหลังจากกลับจากยิมและรับประทานอาหารกลางวัน
ทันใดนั้นมีรถจักรยานยนต์อีกคันพุ่งข้ามถนนมาตัดหน้าอย่างกะทันหัน ทำให้เขาถูกเหวี่ยงออกจากรถ ร่างกระแทกพื้นอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เวลาถึง 16 นาที ในการทำ CPR กู้ชีพกลางที่เกิดเหตุก่อนส่งโรงพยาบาล
เนื่องจากสถานพยาบาลในพื้นที่มีข้อจำกัดในการรักษาอาการวิกฤต ครอบครัวจากมิลตัน คีนส์ จึงตัดสินใจควักเงินกว่า 20,000 ปอนด์ (เกือบ 9 แสนบาท) จ้างเครื่องบินการแพทย์ เคลื่อนย้ายไทเกอร์จากเกาะสมุยเข้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อรับการตรวจเช็กและรักษาจากแพทย์เฉพาะทางโดยเร่งด่วน
ลิซ่า ดักแกน พยาบาลหน่วยทารกแรกเกิด ซึ่งเป็นแม่ของไทเกอร์ เผยว่าเธอรู้สึกตื้นตันที่เพื่อนร่วมงานช่วยกันระดมทุนได้กว่า 77,000 ปอนด์ (ราว 3.2 ล้านบาท) แต่ค่าใช้จ่ายยังคงพุ่งสูงขึ้นไม่หยุด
- ค่าที่พักรักษาตัวเบื้องต้น ประมาณ 260,000 บาท
- ค่าเครื่องบินเคลื่อนย้ายเข้ากรุงเทพฯ ประมาณ 880,000 บาท
ค่าใช้จ่ายที่เหลือ ยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องและการส่งตัวกลับอังกฤษด้วยเครื่องบินพิเศษในอนาคต
แม้ไทเกอร์จะมีประกันการเดินทาง แต่ครอบครัวระบุว่าขั้นตอนการอนุมัตินั้นล่าช้าเกินกว่าจะรอได้ ในขณะที่อาการของลูกชายวิกฤตจนต้องตัดสินใจทำทุกอย่างทันทีเพื่อให้เขามีโอกาสรอดชีวิตมากที่สุด
ด้าน เอมิลี ดาร์ลิงตัน สส. พรรคแรงงานจากมิลตัน คีนส์ ได้ออกมาแสดงความเสียใจและสนับสนุนครอบครัวดักแกนอย่างเต็มที่ โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าใจหายสำหรับชุมชน และขอเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันบริจาคคนละเล็กน้อยผ่านหน้า GoFundMe เพื่อพาชายหนุ่มผู้มีอนาคตไกลรายนี้กลับบ้านไปรักษาตัวต่อที่อังกฤษให้ได้
ไทเกอร์เพิ่งย้ายไปทำงานในฝันที่เหมืองทองในออสเตรเลียเมื่อ 2 ปีก่อน และกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อนตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา ก่อนจะมาประสบเหตุร้ายแรงในครั้งนี้
ปัจจุบัน พ่อ พ่อครัว และพี่ชายของไทเกอร์ ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ แล้วเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด โดย คีรอน ดักแกน พ่อของไทเกอร์ ซึ่งเดินทางมาเฝ้าลูกชายที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark) ในกรุงเทพฯ เปิดเผยคำวินิจฉัยเบื้องต้นที่น่าใจหายว่า “หมอบอกว่าเขาสมองตาย… แต่ในฐานะพ่อ คุณต้องมีความหวัง”
สิ่งที่ทำให้ครอบครัวตกที่นั่งลำบากยิ่งขึ้นคือ “บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่ารักษาพยาบาล” แม้ไทเกอร์จะทำประกันการเดินทางไว้ล่วงหน้าก่อนทริป แต่บริษัทอ้าง เงื่อนไขยกเว้น (Clause) เกี่ยวกับการขับขี่จักรยานยนต์ ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตกอยู่ที่ครอบครัวทันที.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ครอบครัวหมอสาวฟ้อง 1500 ล้าน แฉร้านค้าปล่อยเหยื่อติดในตู้แช่แข็งจนสิ้นใจ
- เศร้า! อินฟลูฯ ไบค์เกอร์สาววัย 25 ลาโลก หลังโพสต์กังวลแว่นตาไม่กี่ชั่วโมง
- อาลัย นักแสดงหนุ่ม อายุแค่ 30 เสียเพราะหัวใจวาย ยื้อชีวิต 1 สัปดาห์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: