ข่าว

ปั๊มน้ำมัน PT แจ้งข่าว ราคาน้ำดื่มแพ็ก 6 ขวดจะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:06 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:06 น.
130

ปั๊มน้ำมัน PT แจ้งข่าว ราคาน้ำดื่มแพ็ก 6 ขวดจะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด หลังจากที่สถานการณ์น้ำดื่มบรรจุขวดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

เพจเฟซบุ๊กของปั๊มน้ำมัน PT ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า “จากสถานการณ์ราคาจำหน่ายปลีกน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใสมีแนวโน้ม ปรับราคาสูงขึ้น ตามต้นทุนการผลิตและเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้น

ทางบริษัท PT ขอเรียนแจ้งลูกค้าสมาชิกทุกท่านให้ทราบว่า ราคาจำหน่าย ปลีกน้ำดื่มแพ็กขนาด 1,500 มล. (แพ็ก 6 ขวด) จะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด

ทั้งนี้ ลูกค้าสมาชิกสามารถติดตามสินค้าราคาพิเศษได้ที่ หัวจ่ายปั๊มน้ำมัน พีทีทุกสาขา และที่ร้านแมกซ์มาร์ท บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจและขออภัยในความไม่สะดวก”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button