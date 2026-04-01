ปั๊มน้ำมัน PT แจ้งข่าว ราคาน้ำดื่มแพ็ก 6 ขวดจะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:06 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:06 น.
ปั๊มน้ำมัน PT แจ้งข่าว ราคาน้ำดื่มแพ็ก 6 ขวดจะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด หลังจากที่สถานการณ์น้ำดื่มบรรจุขวดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

เพจเฟซบุ๊กของปั๊มน้ำมัน PT ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า “จากสถานการณ์ราคาจำหน่ายปลีกน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใสมีแนวโน้ม ปรับราคาสูงขึ้น ตามต้นทุนการผลิตและเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้น

ทางบริษัท PT ขอเรียนแจ้งลูกค้าสมาชิกทุกท่านให้ทราบว่า ราคาจำหน่าย ปลีกน้ำดื่มแพ็กขนาด 1,500 มล. (แพ็ก 6 ขวด) จะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด

ทั้งนี้ ลูกค้าสมาชิกสามารถติดตามสินค้าราคาพิเศษได้ที่ หัวจ่ายปั๊มน้ำมัน พีทีทุกสาขา และที่ร้านแมกซ์มาร์ท บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจและขออภัยในความไม่สะดวก”

บันเทิง

จุกในอก เปิดจดหมาย เสก โลโซ เขียนถึงลูก ๆ อ่านแล้วน้ำตาซึม แฟนเพลงส่งกำลังใจ

9 นาที ที่แล้ว
พลโทอดุลย์ ข่าวการเมือง

รมว.กลาโหม ยันไม่ต้องห่วง “เรือลอบขนน้ำมัน” ส่งกัมพูชา หนีไม่พ้น GPS

29 นาที ที่แล้ว
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ลาออก สส. เปิดทาง นิกร จำนง ขึ้นปาตี้ลิสต์แทน ข่าว

ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ลาออก สส. เปิดทาง นิกร จำนง ขึ้นปาตี้ลิสต์แทน

44 นาที ที่แล้ว
ลุงเนวิน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ข่าว

เปิดโพสต์ “ลุงเนวิน” ปลุกกองเชียร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ปีนี้ต้อง 4 แชมป์

57 นาที ที่แล้ว
ศาลให้ประกัน &quot;สามารถ&quot; คดีฟอกเงินดิไอคอน วงเงิน 1 ล้านบาท สั่งห้ามออกนอกประเทศ ข่าว

ศาลให้ประกัน “สามารถ” คดีฟอกเงินดิไอคอน วงเงิน 1 ล้านบาท สั่งห้ามบินนอกประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบลล์ สวนคนกล่าวหา โยงสัญญา รถถัง จิตรเมืองนนท์ วอนใช้สมองไตร่ตรองดีๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศแต่งตั้ง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ข่าว

ประกาศแต่งตั้ง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครื่องบินพุ่งชนร้านอาหาร บราซิล ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินพุ่งชน “ร้านอาหาร” ในบราซิล ดับยกลำ 4 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่ค้าขอนแก่นติดป้าย “รวยไม่ไหว” ประกาศเลิกขายก๋วยเตี๋ยว หลังต้นทุนวัตถุดิบพุ่งไม่หยุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด เชลซี พบ พอร์ทเวล 11 ตัวจริง วิเคราะห์บอล เอฟเอฟคัพ 2026 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด เชลซี พบ พอร์ทเวล 11 ตัวจริง วิเคราะห์บอล เอฟเอฟคัพ 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เหยื่อรายใหม่ โผล่แฉ “ยศกร” เปิดหลักฐาน แช็ตคุกคามจนน่าเกลียด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย เอ็มเมืองพาน เลขาคนสนิท อ.เฉลิมชัย ขี่จยย.หลุดโค้ง เสียชีวิต เตรียมฌาปนกิจวัดร่องขุ่น ข่าว

อาลัย เอ็มเมืองพาน เลขาคนสนิท อ.เฉลิมชัย ขี่จยย.หลุดโค้ง เสียชีวิต เตรียมฌาปนกิจวัดร่องขุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถังจิตรเมืองนนท์ ดราม่าสัญญารับงาน ข่าวกีฬา

เกิดอะไรขึ้น รถถัง โพสต์ร่ายยาว ขอ “อย่ามาทำแบบนี้กับผมเลย”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ. แจงคลิปทหารตีกัน สั่งขัง 10 นาย พ่วงลงโทษ &quot;สิบเวร-ผู้พัน&quot; ฐานเลินเล่อ ข่าว

ทบ. แจงคลิปทหารตีกัน สั่งขัง 10 นาย พ่วงลงโทษ “สิบเวร-ผู้พัน” ฐานเลินเล่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ชายกาฬสินธุ์ ข่าว

ร.ต.ต.หญิง-พลเมืองดีช่วยชายเพิ่งพ้นโทษ ไร้เงินกลับบ้านไปหาย่าวัย 80

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” โพศต์เศร้า อาลัยทีมงานจิตอาสา ประสบอุบัติเหตุกะทันหัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 4 เม.ย. 69 อัปเดตครั้งที่ 1 ทองแท่ง-ทองรูปพรรณ สรุปแนวโน้มทองสัปดาห์นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด น้องฟ้า เหยื่อนายจ้างโหด หลังผ่านศัลยกรรม 4 ปี หนุ่ม กรรชัย ร่วมยินดีชีวิตใหม่ ข่าว

ภาพล่าสุด น้องฟ้า เหยื่อนายจ้างโหด หลังผ่านศัลยกรรม 4 ปี หนุ่ม กรรชัย ร่วมยินดีชีวิตใหม่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แอดมิทด่วน! โอม ภวัต ประสบอุบัติเหตุ ขณะขี่จยย.กลับบ้าน ต้นสังกัดอัปเดตอาการล่าสุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ไทย พบ เวียดนาม U20 ฟุตบอลหญิง เอเชียนคัพ คว้าตั๋วฟุตบอลโลก ฟุตบอล

ดูบอลสด ไทย พบ เวียดนาม U20 ฟุตบอลหญิง เอเชียนคัพ คว้าตั๋วฟุตบอลโลก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล 11 ตัวจริง วิเคราะห์บอล เอฟเอคัพ 2026 ฟุตบอล

ดูบอลสด แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล 11 ตัวจริง วิเคราะห์บอล เอฟเอคัพ 2026

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 4 4 69 ดูดวง

3 ราศีแต้มบุญทำงาน เสน่ห์เมตตามหานิยมพุ่งแรง ไปไหนก็มีแต่คนเอ็นดู

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ยอมแล้วแม่! “โย ยศวดี” อวดหุ่นสุดแซ่บ ชุดบิกินี่สีดำริมหาด หุ่นปังไม่มีทางลัด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ช็อก! ลูกชาย ช่วยตัวเองใน Gemini จนโดนแบนบัญชี ข้อมูล 15 ปีหายเกลี้ยง ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ช็อก! ลูกชาย ช่วยตัวเองใน Gemini จนโดนแบนบัญชี ข้อมูล 15 ปีหายเกลี้ยง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด Artemis 2 ส่องเลขจรวดนาซ่าไปดวงจันทร์ วันปล่อย แท่น 39B เลขเด็ด

เลขเด็ด Artemis 2 ส่องเลขจรวดนาซ่าไปดวงจันทร์ วันปล่อย แท่น 39B

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จุกในอก เปิดจดหมาย เสก โลโซ เขียนถึงลูก ๆ อ่านแล้วน้ำตาซึม แฟนเพลงส่งกำลังใจ

เผยแพร่: 4 เมษายน 2569
พลโทอดุลย์

รมว.กลาโหม ยันไม่ต้องห่วง “เรือลอบขนน้ำมัน” ส่งกัมพูชา หนีไม่พ้น GPS

เผยแพร่: 4 เมษายน 2569

เบลล์ สวนคนกล่าวหา โยงสัญญา รถถัง จิตรเมืองนนท์ วอนใช้สมองไตร่ตรองดีๆ

เผยแพร่: 4 เมษายน 2569
เครื่องบินพุ่งชนร้านอาหาร บราซิล

เครื่องบินพุ่งชน “ร้านอาหาร” ในบราซิล ดับยกลำ 4 ศพ

เผยแพร่: 4 เมษายน 2569
Back to top button