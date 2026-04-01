ปั๊มน้ำมัน PT แจ้งข่าว ราคาน้ำดื่มแพ็ก 6 ขวดจะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:06 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:06 น.
153

ปั๊มน้ำมัน PT แจ้งข่าว ราคาน้ำดื่มแพ็ก 6 ขวดจะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด หลังจากที่สถานการณ์น้ำดื่มบรรจุขวดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

เพจเฟซบุ๊กของปั๊มน้ำมัน PT ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า “จากสถานการณ์ราคาจำหน่ายปลีกน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใสมีแนวโน้ม ปรับราคาสูงขึ้น ตามต้นทุนการผลิตและเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้น

ทางบริษัท PT ขอเรียนแจ้งลูกค้าสมาชิกทุกท่านให้ทราบว่า ราคาจำหน่าย ปลีกน้ำดื่มแพ็กขนาด 1,500 มล. (แพ็ก 6 ขวด) จะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด

ทั้งนี้ ลูกค้าสมาชิกสามารถติดตามสินค้าราคาพิเศษได้ที่ หัวจ่ายปั๊มน้ำมัน พีทีทุกสาขา และที่ร้านแมกซ์มาร์ท บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจและขออภัยในความไม่สะดวก”

นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

10 นาที ที่แล้ว
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน ข่าวต่างประเทศ

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

40 นาที ที่แล้ว
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

60 นาที ที่แล้ว
สาดน้ำมัน พนักงานห้างกระบี่ ข่าวภูมิภาค

สาดน้ำมันร้อนๆ ใส่เพื่อนร่วมงานกลางห้างกระบี่ ลูกค้าเล่านาทีช็อก!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอลดาราช่อง 3 เจมส์จิ บันเทิง

เปิดคลิปบอลช่อง 3 “เจมส์จิ ถอดเสื้อ-กัปตันโป๊ปยิงลูกโทษ ลุ้นจนเสียงกรี๊ดสนั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนูน้อย 7 ขวบ วอนนายกทั้งน้ำตา ขอลดน้ำมันซักครึ่งนึง อยากไปเที่ยวทะเล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน จับตาเฝ้าระวัง เสือดาวแห่งป่าอมก๋อย หนีไฟป่า เข้าไปซ่อนในถ้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนกล้าเปิดเผยใช้ AI ข่าว

สฤณี แนะนักเขียนกล้าเปิดเผย “เล่มนี้ AI เป็นผู้ประพันธ์”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดรีมโน๊ะ จับทหาร 69 บันเทิง

เปิดคลิป “ดรีมโน๊ะ” อินฟลูฯ ดังจับเกณฑ์ทหาร 69 สวยจนลืมมองใบดำใบแดง!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งอากาศยานอีก 2 ลำ ทำฝนหลวง ช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกวงการลูกหนัง! “ออสการ์” อดีตแข้งดังเชลซี ประกาศแขวนสตั๊ด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พาณิชย์ฯ ลุยแจ้งความบริษัทคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี กักตุนน้ำมัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบินถูกอิหร่านยิงตก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คัดให้แล้ว เลขเด็ด ม้าสีหมอก จัดชุดเลขมงคล 16/4/69 งวดหวยออกหลังวันสงกรานต์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฐิตินันท์” อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่-ภูมิใจไทย พบในมือถือปืนพก 9 มม.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบศิลปินจุดไฟกลางถนน แยกชิบูย่ากลางดึก พร้อมทิ้งข้อความปริศนา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เชียงใหม่วิกฤต! ไฟป่าดอยสุเทพโหมหนัก กระทบควันคลุมรันเวย์สนามบิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เข้าช่วยน้องทหาร ถูกสั่งให้ถอดเสื้อแล้วเหยียบอก จนแผลเต็มตัว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เก๋งเติมน้ำมันเต็มถังไม่จ่าย ชักดาบขับหนี วอนถ้าพบแจ้งตำรวจด้วย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหิน ชัยภูมิ ข่าว

ไวรัลบุญ! แห่บริจาคผ้าป่าโรงเรียนบ้านสะพานหินยอด 0.01 บาท ไปจนหลักพัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! สองสาวถูกขับมอไซค์ฝ่าไม้กั้น ถูกรถไฟชนดับเสียชีวิต 2 ศพ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ทหารรวบ “กระบะตบตาซุกน้ำมัน” ใต้ถุงน้ำแข็ง ลอบขนขายเมียนมา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระจับใบดำใบแดง ข่าวภูมิภาค

พระจับใบดำ-ใบแดง กองเชียร์เป็นลม 3 คนรวด คนโดนใบแดงสุดท้ายแทบทรุด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยังหาไม่เจอ นักบินสหรัฐฯคนที่สอง หลังเครื่องบินถูกอิหร่านสอยร่วง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ร้อนทะลุ 40 องศาฯ! กรมอุตุฯ เตือนฝุ่นพิษพุ่งเกินมาตรฐาน 3 ภาค

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
สาดน้ำมัน พนักงานห้างกระบี่

สาดน้ำมันร้อนๆ ใส่เพื่อนร่วมงานกลางห้างกระบี่ ลูกค้าเล่านาทีช็อก!

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
