ข่าว
ปั๊มน้ำมัน PT แจ้งข่าว ราคาน้ำดื่มแพ็ก 6 ขวดจะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด
ปั๊มน้ำมัน PT แจ้งข่าว ราคาน้ำดื่มแพ็ก 6 ขวดจะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด หลังจากที่สถานการณ์น้ำดื่มบรรจุขวดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
เพจเฟซบุ๊กของปั๊มน้ำมัน PT ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า “จากสถานการณ์ราคาจำหน่ายปลีกน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใสมีแนวโน้ม ปรับราคาสูงขึ้น ตามต้นทุนการผลิตและเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้น
ทางบริษัท PT ขอเรียนแจ้งลูกค้าสมาชิกทุกท่านให้ทราบว่า ราคาจำหน่าย ปลีกน้ำดื่มแพ็กขนาด 1,500 มล. (แพ็ก 6 ขวด) จะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด
ทั้งนี้ ลูกค้าสมาชิกสามารถติดตามสินค้าราคาพิเศษได้ที่ หัวจ่ายปั๊มน้ำมัน พีทีทุกสาขา และที่ร้านแมกซ์มาร์ท บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจและขออภัยในความไม่สะดวก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าของบริษัทขนส่ง สั่งพนักงานงดเติมน้ำมัน PT ให้นำบัตรฟีดการ์ดมาคืน
- อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 1 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง
“ไอซ์ รักชนก” ร่อนจดหมายจี้ “จุลพันธ์” สางทุจริตตึก SKYY9-เว็บแอป 850 ล้าน
14 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ชัชชาติ” เชื่อวิกฤติฝุ่นภาคเหนือ ไม่กระทบกรุงเทพ ลมเปลี่ยนทิศขึ้นเหนือ
52 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
ป๋าชู แฉสาเหตุ อัฐิ เหน่ง เหม่งจ๋าย อยู่ในห้องเก็บของวัด แซะแรง “เงินเอากลับได้ กระดูกผัวทิ้งไว้”
57 นาที ที่แล้ว
ข่าว
สุดทน! ชายวิ่งปรี่ ลั่นกระบาลใส่ หนุ่มเสื้อแดง หัวร้อนด่าเด็ก-หญิงสูงวัย กลางถนน
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
บอล-ยูริ จุกในอก เผยนาทีเจออัฐิ เหน่ง เหม่งจ๋าย ใส่ลังกระดาษวางในห้องเก็บของที่วัด
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
พรรคประชาชน ยื่นร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ดันระบบสมัครใจ ล้างทุจริตในค่าย
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
“กู้ภัยตัวจริง” รุดเคลียร์ ปฏิเสธลั่น! ไม่เกี่ยวรถของกลางคดีดาราสาว “คริสติน”
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
แจง เมียแจ๊ส เดือด “ทิ้งไว้ที่วัดเหมือนคนไร้ญาติ” สรปุก เสริมทัพ “คนตายเข้าฝัน จนรู้ความจริง”
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
พ่อเด็ก 1 เดือน เคลื่อนไหว หลัง รพ.ด่านช้าง แถลงยอมรับข้อผิดพลาด ลั่น “ผมยังไม่รับคำชี้แจงนี้”
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ดีเจแนน ร่ำไห้ หวั่นจบอาชีพดีเจถาวร หลังป่วยตุ่มในเส้นเสียง แหบจนจัดรายการไม่ได้
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
นาทีประวัติศาสตร์! นาซาปล่อย Artemis II พามนุษย์โคจรรอบดวงจันทร์ ในรอบ 50 ปี
4 ชั่วโมง ที่แล้ว