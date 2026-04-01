ปั๊มน้ำมัน PT แจ้งข่าว ราคาน้ำดื่มแพ็ก 6 ขวดจะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:06 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:06 น.
ปั๊มน้ำมัน PT แจ้งข่าว ราคาน้ำดื่มแพ็ก 6 ขวดจะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด หลังจากที่สถานการณ์น้ำดื่มบรรจุขวดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

เพจเฟซบุ๊กของปั๊มน้ำมัน PT ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า “จากสถานการณ์ราคาจำหน่ายปลีกน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใสมีแนวโน้ม ปรับราคาสูงขึ้น ตามต้นทุนการผลิตและเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้น

ทางบริษัท PT ขอเรียนแจ้งลูกค้าสมาชิกทุกท่านให้ทราบว่า ราคาจำหน่าย ปลีกน้ำดื่มแพ็กขนาด 1,500 มล. (แพ็ก 6 ขวด) จะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด

ทั้งนี้ ลูกค้าสมาชิกสามารถติดตามสินค้าราคาพิเศษได้ที่ หัวจ่ายปั๊มน้ำมัน พีทีทุกสาขา และที่ร้านแมกซ์มาร์ท บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจและขออภัยในความไม่สะดวก”

ปิยะพงษ์ลาออก ข่าวกีฬา

ปิยะพงษ์ ตอบชัดหลังเจอจี้ เขียนใบลาออกรอไว้ไหมก่อนไทยพลิกตีตั๋ว

51 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจตั้งสองประเด็น ซุ่มยิงรถ “ปลัดอำเภอจะแนะ” เสียชีวิต 2 ศพ

4 นาที ที่แล้ว
เปิดอาชีพหนุ่มวัย 29 ปมคุกคาม &quot;น้องทับทิม&quot; ที่แท้ทำงานโรงแรม-รับแกร็บเสริม หวังเจอสาววันไนท์สแตนด์ ข่าว

เปิดอาชีพจริง หนุ่มวัย 29 ปมคุกคาม “น้องทับทิม” ที่แท้ทำงานโรงแรม-รับแกร็บเสริม หวังเจอสาววันไนท์สแตนด์

6 นาที ที่แล้ว
พลอย Pigkaploy หน้าเป็นแผลเหวอะ หลังจบทริปแอนตาร์กติกา ทำแฟนๆ ห่วงหนัก บันเทิง

พลอย Pigkaploy หน้าเป็นแผลเหวอะ หลังจบทริปแอนตาร์กติกา ทำแฟนๆ ห่วงหนัก

12 นาที ที่แล้ว
ตลาดโฆษณาไทยติดลบ ผลสงครามอิหร่าน เผย 3 ทางรอดชี้ชะตา เศรษฐกิจ

ตลาดโฆษณาไทยติดลบ ผลสงครามอิหร่าน เผย 3 ทางรอดชี้ชะตา

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอใช้สิทธิพิจารณาปรับปรุง รมต. ทำผลงานไม่เข้าเป้า ลั่นไม่ใช่ที่ทดลองงาน

31 นาที ที่แล้ว
ส่องเลขห้อง &quot;บี้ สุกฤษฎิ์&quot; ประกาศขายคอนโดใจกลางเมือง คอหวยแห่ตีเลขเด็ดเพียบ เลขเด็ด

ส่องเลขห้อง “บี้ สุกฤษฎิ์” ประกาศขายคอนโดใจกลางเมือง คอหวยแห่ตีเลขเด็ดเพียบ

42 นาที ที่แล้ว
แจ๊สสนูปด็อกก์ บันเทิง

แจ๊ส ชวนชื่น ช็อกตาตั้ง “Snoop Dogg” ตัวจริงกดแชร์คลิปคอสเพลย์

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ปิยบุตร” ชี้ 44 สส. กำลังถูกนิติสงครามบดขยี้ คนที่เป็นความหวังถูกจับขึ้นกีโยตีน

47 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย สลาก N3 งวด 1 เม.ย. 69 เช็กผลสามตรง สามสลับหลัก สองตรง ตรวจหวย

ตรวจหวย สลาก N3 งวด 1 เม.ย. 69 เช็กผลสามตรง สามสลับหลัก สองตรง

59 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 เม.ย. 69 เช็กช่องทางดูสดสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 เม.ย. 69 เช็กช่องทางดูสดสลากกินแบ่งรัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 1 เม.ย. 69 ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 1 เม.ย. 69 ชมถ่ายทอดสด ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเขมร อวดเติมน้ำมันบนเรือ ชาวเน็ตตาดี ทำไมเรือไทยโผล่เทียบท่า ข่าว

เป็นเรื่อง! หนุ่มเขมร อวดเติมน้ำมันบนเรือ ชาวเน็ตตาดี ทำไมเรือไทยโผล่เทียบท่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพนาที กู้ภัยล่วงละเมิด-แอบถ่าย คริสติน กุลสตรี ในห้องพัก หลักฐานวงจรปิดมัดตัว บันเทิง

เปิดภาพนาที กู้ภัยล่วงละเมิด-แอบถ่าย “คริสติน กุลสตรี” หลักฐานวงจรปิดมัดตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
CEO ดังเตือน เศรษฐกิจน่ากลัว กู้เงินแจกไม่คุ้ม อย่าหวังพึ่งแต่รายได้ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ

CEO ดังเตือน เศรษฐกิจน่ากลัว กู้เงินแจกไม่คุ้ม อย่าหวังพึ่งแต่รายได้ท่องเที่ยว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” คิดให้ “เอกนิติ” นั่งพลังงานแทน หลัง “พิพัฒน์” ร้องขอไม่คุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

บ่ายนี้มีลุ้น! เลขเด็ด ไก่เจ้าพายุ ปล่อยของดีโค้งสุดท้าย ก่อนหวยออกวันนี้ 1/4/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเดินหน้าแจ้งความหนุ่ม คุกคามลูกสาวพิการนาน 2 ปี ปฏิเสธข้ออ้างป่วยทางจิต ข่าว

พ่อเดินหน้าแจ้งความหนุ่ม คุกคามลูกสาวพิการนาน 2 ปี ปฏิเสธข้ออ้างป่วยทางจิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนร้ายลอบยิง “อส.ทพ.ซอเฮาะ” เสียชีวิตขณะช่วยสร้างบ้านที่ปัตตานี!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงมะกัน แจ้งแรงงานต่างด้าวซ่อมหลังคาบ้าน ก่อนเรียกคนมาจับ เบี้ยวค่าจ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด ส่องด่วนเลขเด่น เลขสวย ก่อนหวยออกบ่ายวันนี้ 1 4 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิตาลีตกรอบฟุตบอลโลก 3 สมัยซ้อน ข่าวกีฬา

อัซซูรี่ช็อกโลก! พ่ายบอสเนียฯ ร่วงเพลย์ออฟอดไปบอลโลก 3 สมัยซ้อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อดีต สส.พรรคประชาชน แฉมีการจ้างเผาป่า เพื่อดึงงบ จี้ต้องเร่งแก้ไข

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 เม.ย. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด ครบทุกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถอีวีเสียหลัก พุ่งทะลุ ร้านสะดวกซื้อ ย่านบางลำพู กวาดสามล้อ-ร้านอาหารพังยับ ข่าว

รถอีวีเสียหลัก พุ่งทะลุ ร้านสะดวกซื้อ ย่านบางลำพู กวาดสามล้อ-ร้านอาหารพังยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปิยะพงษ์ลาออก

ปิยะพงษ์ ตอบชัดหลังเจอจี้ เขียนใบลาออกรอไว้ไหมก่อนไทยพลิกตีตั๋ว

เผยแพร่: 1 เมษายน 2569
พลอย Pigkaploy หน้าเป็นแผลเหวอะ หลังจบทริปแอนตาร์กติกา ทำแฟนๆ ห่วงหนัก

พลอย Pigkaploy หน้าเป็นแผลเหวอะ หลังจบทริปแอนตาร์กติกา ทำแฟนๆ ห่วงหนัก

เผยแพร่: 1 เมษายน 2569
ตลาดโฆษณาไทยติดลบ ผลสงครามอิหร่าน เผย 3 ทางรอดชี้ชะตา

ตลาดโฆษณาไทยติดลบ ผลสงครามอิหร่าน เผย 3 ทางรอดชี้ชะตา

เผยแพร่: 1 เมษายน 2569

“อนุทิน” ขอใช้สิทธิพิจารณาปรับปรุง รมต. ทำผลงานไม่เข้าเป้า ลั่นไม่ใช่ที่ทดลองงาน

เผยแพร่: 1 เมษายน 2569
Back to top button