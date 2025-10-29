รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน
รพ.สุราษฎร์ธานี เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท หลังถูกหักย้อนหลัง 52 ล้านบาท แอดมินเพจลั่น “ยังรักษาต่อ เพราะเจ้าหน้าที่เสียสละ”
29 ตุลาคม 2568 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดีย หลังจากเพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้โพสต์ภาพยอดเงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ซึ่งปรากฏตัวเลขเพียง 161.33 บาท
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า โรงพยาบาลถูกหักเงินย้อนหลังเป็นจำนวนมหาศาลถึง 52 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดเงินที่ได้รับในครั้งนี้เหลือเพียงหลักร้อย
“วิกฤตการเงินของแท้มาเยือน โดนหักเงินย้อนหลัง 52 ล้านจริงจริง ทั้งที่ข้อเสนอหลังมีประชุมหารือระหว่าง สปสช. กับชมรม รพศ.รพท. เมื่อ 21/10/68 ว่าจะไม่หักย้อนหลัง ไม่มี 3% extrapolation ทางสปสช.จะพยายามหาเงินมาช่วยเหลือรพ. สุดท้ายไม่ได้พยายามทำตามข้อเสนอของชมรม ผลคือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้รับเงิน 161.33 บาท
161.33 บาท สำหรับโรงพยาบาลศูนย์จากกองทุน UC แล้วใครจะได้รับผลกระทบเมื่อ รพ.ไม่มีเงินจ่ายค่ายา ค่าวัสดุการแพทย์ ค่า lab ค่าใช้จ่ายรพ. 170 ล้านต่อเดือน”
หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งถามด้วยความกังวลว่า “ที่นี้คนที่จน ๆ ไปรักษากับอะไรคะ ที่นี้คนจน ๆ ตายหมดและค่ะ ปัญหามีต้องแก้รัฐบาล”
ซึ่งแอดมินเพจโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นดังกล่าวว่า “ยังรักษาต่อครับ ระบบสุขภาพอยู่ได้เพราะเจ้าหน้าที่เสียสละครับ”
