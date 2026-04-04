ทบ. แจงคลิปทหารตีกัน สั่งขัง 10 นาย พ่วงลงโทษ “สิบเวร-ผู้พัน” ฐานเลินเล่อ
ทบ. แจงคลิปทหารรุมทำร้ายกันในโรงนอน สั่งจำขังทหาร 10 นาย 3 เดือน พร้อมลงโทษทางวินัยผู้บังคับบัญชาฐานปล่อยปละละเลย ยันดำเนินคดีอาญาถึงที่สุด
จากกรณีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ทหารรุมทำร้ายร่างกายกันภายในโรงนอนที่ถูกแชร์ว่อนโซเชียล ล่าสุดวันที่ 3 เมษายน 2569 ทีมโฆษกกองทัพบก ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมระบุว่ากองทัพไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการลงโทษผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“ทบ. ชี้แจงกรณีคลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในโรงนอน สั่งลงทัณฑ์จำขังทหารกองประจำการ 10 นาย พร้อมลงโทษทางวินัยผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น ฐานไม่กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของทหารภายในอาคารโรงนอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น กองทัพบกได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มี.ค.69 ณ หน่วยทหารในสังกัดศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นการทะเลาะวิวาทชกต่อยกันระหว่างทหารกองประจำการ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัว
ภายหลังเกิดเหตุ ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกำลังพล ทหารกองประจำการที่กระทำความผิดรวม 10 นาย ซึ่งผลการสอบสวนพบว่ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกายเพื่อนทหารภายในหน่วย ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 จึงดำเนินการลงทัณฑ์จำขังเป็นเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาลงทัณฑ์กำลังพลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ฐานเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ ไม่กำกับดูแลกำลังพลภายในหน่วยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย สิบเวรประจำหน่วย ให้ลงทัณฑ์ขัง 7 วัน , ผู้บังคับกองร้อยให้ลงทัณฑ์กักบริเวณ 7 วัน และหัวหน้ากองให้ลงทัณฑ์กักบริเวณ 3 วัน สำหรับทหารกองประจำการที่ได้รับบาดเจ็บ ทางหน่วยได้ส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กองทัพบกขอขอบคุณส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมแจ้งเบาะแสและตรวจสอบการกระทำผิดในหน่วยทหาร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกที่ให้ความสำคัญกับการปกครองบังคับบัญชากำลังพลตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากเกิดเหตุต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น กองทัพบกพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดในทันที เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน และคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว”
อ้างอิงจาก : FB ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team
ติดตาม The Thaiger บน Google News: