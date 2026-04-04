ข่าว

ทบ. แจงคลิปทหารตีกัน สั่งขัง 10 นาย พ่วงลงโทษ “สิบเวร-ผู้พัน” ฐานเลินเล่อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 04 เม.ย. 2569 10:04 น.
94
ทบ. แจงคลิปทหารตีกัน สั่งขัง 10 นาย พ่วงลงโทษ "สิบเวร-ผู้พัน" ฐานเลินเล่อ

ทบ. แจงคลิปทหารรุมทำร้ายกันในโรงนอน สั่งจำขังทหาร 10 นาย 3 เดือน พร้อมลงโทษทางวินัยผู้บังคับบัญชาฐานปล่อยปละละเลย ยันดำเนินคดีอาญาถึงที่สุด

จากกรณีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ทหารรุมทำร้ายร่างกายกันภายในโรงนอนที่ถูกแชร์ว่อนโซเชียล ล่าสุดวันที่ 3 เมษายน 2569 ทีมโฆษกกองทัพบก ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมระบุว่ากองทัพไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการลงโทษผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ทบ. ชี้แจงกรณีคลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในโรงนอน สั่งลงทัณฑ์จำขังทหารกองประจำการ 10 นาย พร้อมลงโทษทางวินัยผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น ฐานไม่กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของทหารภายในอาคารโรงนอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น กองทัพบกได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มี.ค.69 ณ หน่วยทหารในสังกัดศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นการทะเลาะวิวาทชกต่อยกันระหว่างทหารกองประจำการ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัว

ภายหลังเกิดเหตุ ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกำลังพล ทหารกองประจำการที่กระทำความผิดรวม 10 นาย ซึ่งผลการสอบสวนพบว่ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกายเพื่อนทหารภายในหน่วย ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 จึงดำเนินการลงทัณฑ์จำขังเป็นเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาลงทัณฑ์กำลังพลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ฐานเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ ไม่กำกับดูแลกำลังพลภายในหน่วยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย สิบเวรประจำหน่วย ให้ลงทัณฑ์ขัง 7 วัน , ผู้บังคับกองร้อยให้ลงทัณฑ์กักบริเวณ 7 วัน และหัวหน้ากองให้ลงทัณฑ์กักบริเวณ 3 วัน สำหรับทหารกองประจำการที่ได้รับบาดเจ็บ ทางหน่วยได้ส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กองทัพบกขอขอบคุณส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมแจ้งเบาะแสและตรวจสอบการกระทำผิดในหน่วยทหาร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกที่ให้ความสำคัญกับการปกครองบังคับบัญชากำลังพลตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากเกิดเหตุต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น กองทัพบกพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดในทันที เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน และคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว”

ทบ. แจงคลิปทหารตีกัน สั่งขัง 10 นาย พ่วงลงโทษ สิบเวร-ผู้พัน ฐานเลินเล่อ-2 ทบ. แจงคลิปทหารตีกัน สั่งขัง 10 นาย พ่วงลงโทษ สิบเวร-ผู้พัน ฐานเลินเล่อ-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม? หวยลาว

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

6 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 4 69 ดูดวง

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเครนดริด วอชิงตัน ข่าวต่างประเทศ

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน ข่าวต่างประเทศ

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาดน้ำมัน พนักงานห้างกระบี่ ข่าวภูมิภาค

สาดน้ำมันร้อนๆ ใส่เพื่อนร่วมงานกลางห้างกระบี่ ลูกค้าเล่านาทีช็อก!

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอลดาราช่อง 3 เจมส์จิ บันเทิง

เปิดคลิปบอลช่อง 3 “เจมส์จิ ถอดเสื้อ-กัปตันโป๊ปยิงลูกโทษ ลุ้นจนเสียงกรี๊ดสนั่น

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนูน้อย 7 ขวบ วอนนายกทั้งน้ำตา ขอลดน้ำมันซักครึ่งนึง อยากไปเที่ยวทะเล

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน จับตาเฝ้าระวัง เสือดาวแห่งป่าอมก๋อย หนีไฟป่า เข้าไปซ่อนในถ้ำ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนกล้าเปิดเผยใช้ AI ข่าว

สฤณี แนะนักเขียนกล้าเปิดเผย “เล่มนี้ AI เป็นผู้ประพันธ์”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดรีมโน๊ะ จับทหาร 69 บันเทิง

เปิดคลิป “ดรีมโน๊ะ” อินฟลูฯ ดังจับเกณฑ์ทหาร 69 สวยจนลืมมองใบดำใบแดง!

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งอากาศยานอีก 2 ลำ ทำฝนหลวง ช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกวงการลูกหนัง! “ออสการ์” อดีตแข้งดังเชลซี ประกาศแขวนสตั๊ด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พาณิชย์ฯ ลุยแจ้งความบริษัทคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี กักตุนน้ำมัน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบินถูกอิหร่านยิงตก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คัดให้แล้ว เลขเด็ด ม้าสีหมอก จัดชุดเลขมงคล 16/4/69 งวดหวยออกหลังวันสงกรานต์

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฐิตินันท์” อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่-ภูมิใจไทย พบในมือถือปืนพก 9 มม.

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบศิลปินจุดไฟกลางถนน แยกชิบูย่ากลางดึก พร้อมทิ้งข้อความปริศนา

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เชียงใหม่วิกฤต! ไฟป่าดอยสุเทพโหมหนัก กระทบควันคลุมรันเวย์สนามบิน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เข้าช่วยน้องทหาร ถูกสั่งให้ถอดเสื้อแล้วเหยียบอก จนแผลเต็มตัว

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เก๋งเติมน้ำมันเต็มถังไม่จ่าย ชักดาบขับหนี วอนถ้าพบแจ้งตำรวจด้วย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหิน ชัยภูมิ ข่าว

ไวรัลบุญ! แห่บริจาคผ้าป่าโรงเรียนบ้านสะพานหินยอด 0.01 บาท ไปจนหลักพัน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! สองสาวถูกขับมอไซค์ฝ่าไม้กั้น ถูกรถไฟชนดับเสียชีวิต 2 ศพ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 04 เม.ย. 2569 10:04 น.
94
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
ดูดวงวันนี้ 6 4 69

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
ครูเครนดริด วอชิงตัน

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
Back to top button