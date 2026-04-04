ดูบอลสด ไทย พบ เวียดนาม U20 ฟุตบอลหญิง เอเชียนคัพ คว้าตั๋วฟุตบอลโลก

ฟุตบอล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 08:08 น.| อัปเดต: 03 เม.ย. 2569 16:26 น.
ดูบอลสด ไทย พบ เวียดนาม U20 ฟุตบอลหญิง เอเชียนคัพ 2026 1 ถึง 18 เมษายน ลุ้น คว้าตั๋วฟุตบอลโลก พรีวิวเกม ลิงก์ดูออนไลน์

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลวันนี้ ไทย VS เวียดนาม U20 เอเชียนคัพ

  • รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สอง
  • ไทย พบกับ เวียดนาม U20
  • ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
  • วันที่ 4 เมษายน 2569 เวลา 20.00 น.
  • ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports

การแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 12 ทีม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม ทีมแชมป์กลุ่ม รองแชมป์กลุ่ม รวมกับทีมอันดับ 3 ที่ผลงานดีที่สุด 2 ทีม จะผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ทีมที่ทำผลงานดีที่สุด 4 อันดับแรกของทัวร์นาเมนต์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตบอลโลกผู้หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ประจำปี 2026 ที่ประเทศโปแลนด์

วิเคราะห์บอล ทีมชาตไทย ก่อนพบ เวียนาม ฟุตบอลหญิง U20

ทีมฟุตบอลผู้หญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี เตรียมลงสนามนัดที่สองในศึกเอเชียนคัพ 2026 กลุ่มเอ พบกับทีมชาติเวียดนาม การแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียม ทัพชบาแก้วยู 20 มีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าชัยชนะเพื่อการันตีสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป

ความมั่นใจของทีมในเวลานี้อยู่ในระดับสูง นัดเปิดสนามทีมไทยพลิกสถานการณ์จากตามหลังสองประตูรวด กลับมายิงสามประตูภายในสิบนาทีช่วงท้ายเกม เอาชนะบังกลาเทศไป 3-2 เบื้องหลังความมุ่งมั่นครั้งนี้มาจากกฎเหล็กของ หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอน โค้ชหนึ่งสั่งเก็บโทรศัพท์มือถือรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารของนักเตะทุกคนตลอดช่วงเก็บตัว เพื่อให้นักกีฬามีสมาธิโฟกัสกับการแข่งขันในสนามอย่างเต็มร้อย

นักเตะทุกคนลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามไทยเบฟฟุตบอลอคาเดมีเมื่อวันที่ 2 เมษายน ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเน้นฟื้นฟูสภาพร่างกายนักกีฬา โค้ชยังติวเข้มเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน ผู้เล่นแนวรุกทีมชาติไทย เปิดเผยว่าผลงานส่วนตัวในนัดแรกยังไม่ดีพอ เธอต้องกลับไปดูเทปย้อนหลังเพื่อปรับปรุงตัวเอง เกมแรกผู้เล่นหลายคนอาจมีอาการตื่นสนาม สภาพร่างกายของเธอตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่อาจต้องใช้เวลาปรับตัวกับเวลาพักผ่อนอีกเล็กน้อยเนื่องจากเพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อปลายเดือนมีนาคม

แมดดิสันกล่าวถึงความคาดหวังในเกมนัดต่อไปว่า “หนูและทุกคนในทีมต่างคาดหวังที่จะไปฟุตบอลเยาวชนโลกให้ได้ เกมต่อไปกับเวียดนามก็อยากจะเอาชนะให้ได้ สำหรับเป้าหมายส่วนตัวก็อยากยิงประตูให้ได้ ทีมไทยเคยเจอเวียดนามในชิงแชมป์อาเซียนแล้วเอาชนะมา 3-1 เกมนี้ก็อยากชนะให้ได้ อยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกหนู”

ความพร้อม ฟุตบอลหญิงเวียดนามยู 20 ก่อนพบไทย ลุยศึกเอเชียนคัพล่าตั๋วฟุตบอลโลก 2026

ทีมฟุตบอลผู้หญิงทีมชาติเวียดนามรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว

โค้ชโอกิยามะ มาซาฮิโกะ นำนักเตะ 23 คน ลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติจีนในวันที่ 1 เมษายน ที่สนามกีฬานนทบุรี แพ้จีน 0-3 จีนเคยไปเล่นฟุตบอลโลกถึง 6 ครั้ง แถมเคยคว้าแชมป์เอเชียเมื่อปี 2006

ทำให้ปัจจุบันเวียดนามยังไม่มีคะแนน อยู่อันดับ 4 กลุ่มเอ

เวียดนามเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่ 7 พวกเขาผ่านเข้ารอบรายการนี้ 4 ครั้งติดต่อกัน ทีมทำผลงานรอบคัดเลือกอย่างยอดเยี่ยมด้วยการชนะ 3 นัดรวด ยิงไป 14 ประตูโดยไม่เสียประตูเลย เป้าหมายของทีมคือการผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายให้ได้เป็นครั้งแรก คู่แข่งในกลุ่มเออีกคู่คือทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพ จะลงสนามพบกับบังกลาเทศที่สนามธรรมศาสตร์

ก่อนเดินทางมาประเทศไทย ทีมเวียดนามเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศจีน พวกเขาลงอุ่นเครื่องกับสโมสรท้องถิ่นในช่วงต้นเดือนมีนาคม จากนั้นทีมกลับไปเล่นเกมกระชับมิตรกับอุซเบกิสถาน 2 นัดที่นครโฮจิมินห์ ผลการแข่งขันทีมเวียดนามชนะ 1 นัด เสมอ 1 นัด

เหงียน โง เถา เหงียน กองหลังของทีมเปิดเผยว่า ทีมงานสต๊าฟโค้ชปรับเปลี่ยนแทคติกหลายอย่าง นักเตะต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับแผนการเล่นใหม่ คู่แข่งในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทีมที่แข็งแกร่ง มีสภาพร่างกายเหนือกว่าผู้เล่นเวียดนาม ทีมจึงเน้นแผนการเล่นแบบตั้งรับ รู้วิธีรับมือกับลูกกลางอากาศ ผู้เล่นทุกตำแหน่งต้องประสานงานกันอย่างดีเพื่อไม่ให้ทีมเสียประตู

เหงียน โง เถา เหงียน กล่าวว่า “การเล่นระดับทวีปทำให้เราต้องรับความกดดันจากคู่แข่งที่แข็งแกร่ง เราต้องมีสมาธิเต็มที่ จังหวะลูกตั้งเตะคือช่วงเวลาตัดสินเกม”

แม้จะเป็นการเล่นชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกของเธอ แต่เธอก็รู้สึกตื่นเต้น ภูมิใจ เธอยืนยันว่าทีมเวียดนามมีความมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าตั๋วไปฟุตบอลโลกให้ได้

สรุปตารางคะแนนฟุตบอลหญิง U20 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 นัดแรก ไทยรั้งอันดับ 2 กลุ่มเอ

การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ประจำปี 2026 (AFC U20 Women’s Asian Cup 2026) ปิดฉากการแข่งขันนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มลงเรียบร้อยแล้ว สถานการณ์ในตารางคะแนนทุกกลุ่มเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น

สถานการณ์ในกลุ่มเอ ทีมชาติจีนประเดิมสนามยอดเยี่ยมคว้า 3 คะแนนเต็มรั้งตำแหน่งจ่าฝูงด้วยผลต่างประตูได้เสียบวก 3 ทีมชาติไทยตามมาในอันดับสองหลังเก็บชัยชนะนัดแรกคว้า 3 แต้มเช่นเดียวกัน มีผลต่างประตูได้เสียบวก 1 บังกลาเทศอยู่อันดับสาม เวียดนามรั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่ม ทั้งสองทีมแพ้ในนัดแรกยังไม่มีคะแนน

กลุ่มบี ทีมชาติเกาหลีเหนือโชว์ฟอร์มเกมรุกดุดันรั้งจ่าฝูงด้วยการทำผลต่างประตูได้เสียสูงถึงบวก 8 พร้อมเก็บ 3 คะแนน เกาหลีใต้ตามมาในอันดับสองมี 3 คะแนนพร้อมผลต่างประตูได้เสียบวก 2 อุซเบกิสถานอยู่อันดับสาม จอร์แดนอยู่อันดับสี่ ทั้งสองทีมพ่ายแพ้ในเกมนัดแรก

กลุ่มซี ทีมชาติญี่ปุ่นขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มหลังเก็บ 3 แต้มพร้อมผลต่างประตูได้เสียบวก 6 ออสเตรเลียรั้งอันดับสองทำผลต่างประตูได้เสียบวก 5 ไชนีสไทเปอยู่อันดับสาม อินเดียรั้งท้ายอันดับสี่ของกลุ่ม ทั้งสองทีมยังไม่มีคะแนนสะสมจากการลงสนามนัดแรก

ตารางคะแนนฟุตบอลหญิง U20 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 นัดแรก

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

