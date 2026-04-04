แอดมิทด่วน! โอม ภวัต ประสบอุบัติเหตุ ขณะขี่จยย.กลับบ้าน ต้นสังกัดอัปเดตอาการล่าสุด

ด่วน! โอม ภวัต ประสบอุบัติเหตุ ขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน ได้รับบาดเจ็บ ต้นสังกัดแถลงการณ์ล่าสุดอาการปลอดภัยดีแล้ว
วันที่ 4 เมษายน 2569 GMMTV ได้ออกมาแถลงการณ์แจ้งข่าวให้แฟน ๆ ได้ทราบทั่วกันว่า “โอม ภวัต” นักแสดงหนุ่มในสังกัด ประสบอุบัติเหตุ ขณะขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจกลับบ้าน จนได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลและแอดมิต 1 คืน ล่าสุดแพทย์แจ้งว่าอาการโดยรวมปลอดภัยดีแล้ว ท่ามกลางความห่วงใยและกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งให้อย่างล้นหลาม
“ประกาศ “โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี” ได้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่จักรยานยนต์
บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 22.45 น. นักแสดงในสังกัด “โอม ภวัต จิตต์สว่างดี” ได้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่จักรยานยนต์ระหว่างเดินทางกลับบ้านที่ ถนนบางนา กม.12 ได้รับบาดเจ็บถลอกตามร่างกาย โดยได้ถูกนำเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ทางแพทย์ให้แอดมิตรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการ 1 คืน แต่โดยรวมแจ้งว่าปลอดภัยดี
ขอขอบคุณทุกกำลังใจ และความห่วงใยจากทุกคน”
อ้างอิงจาก : FB GMMTV, IG ohmpawat
ติดตาม The Thaiger บน Google News: