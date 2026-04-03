ดูบอลสด แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล 11 ตัวจริง วิเคราะห์บอล เอฟเอคัพ 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 06:48 น.| อัปเดต: 03 เม.ย. 2569 09:59 น.
พรีวิว เอฟเอคัพ 2026 ดูบอลสด แมนซิตี้ ดวลเดือด ลิเวอร์พูล ลุ้นตั๋วทะลุรอบตัดเชือก วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 เวลา 18.45 น. ณ สนามเอติฮัด สเตเดียม

ดูบอลสด แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์

เกมเอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 นี้ คุณสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องทางหลัก

  • ฟรีทีวี: รับชมได้ทางช่อง PPTV HD 36 (เริ่มเข้ารายการตั้งแต่เวลา 18.30 น. และคิกออฟเวลา 18.45 น.) [1, 3]
  • ออนไลน์/แอปพลิเคชัน: สามารถรับชมได้ทาง MONOMAX ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์หลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลเอฟเอ คัพ ในฤดูกาลนี้
  • วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 เวลา 18.45 น.
  • สนาม: เอติฮัด สเตเดียม

วิเคราะห์บอล แมนเชสเตอร์ซิตี้ ก่อนพบ ลิเวอร์พูล คืนนี้

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เพิ่งคว้าแชมป์อีเอฟแอลคัพมาครองเมื่อไม่ถึง 2 สัปดาห์ก่อน เตรียมเปิดสนามเอติฮัด สเตเดียม ต้อนรับการมาเยือนของ ลิเวอร์พูล ในศึกเอฟเอคัพ รอบก่อนรองชนะเลิศ คืนวันเสาร์นี้ การพบกันครั้งล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเมื่อสองเดือนก่อน แมนซิตี้บุกไปพลิกแซงชนะ 2-1 ถึงสนามแอนฟิลด์ จากประตูของ แบร์นาร์โด ซิลวา กับ เออร์ลิง ฮาลันด์

ทัพเรือใบสีฟ้าเพิ่งเอาชนะอาร์เซนอล 2-0 ในนัดชิงชนะเลิศอีเอฟแอลคัพ นิโก โอไรลีย์ โหม่งทำสองประตูช่วยให้ เป๊ป กวาร์ดิโอลา คว้าแชมป์รายการเมเจอร์ใบที่ 40 ในอาชีพผู้จัดการทีม ชัยชนะช่วยเรียกความมั่นใจกลับมาได้มาก หลังจากทีมตามหลังจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกถึงเก้าคะแนน รวมถึงเพิ่งตกรอบแชมเปียนส์ลีกด้วยฝีมือของเรอัล มาดริด

ตอนนี้ทีมพุ่งเป้าไปที่การผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอฟเอคัพเป็นฤดูกาลที่แปดติดต่อกัน แมนซิตี้มีสถิติยอดเยี่ยมในรายการนี้ พวกเขาเก็บชัยชนะ 19 จาก 21 นัดหลังสุด แถมยังมีสถิติชนะในบ้านรายการเอฟเอคัพติดต่อกันถึง 17 นัด หากชนะเกมนี้ พวกเขาจะสร้างสถิติชนะในบ้านติดต่อกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันทันที

ความพร้อมของนักเตะแมนซิตี้ ทีมจะหมดสิทธิ์ใช้งาน ยอสโก กวาร์ดิโอล ที่มีอาการกระดูกหน้าแข้งหัก ทีมแพทย์ต้องประเมินความฟิตของ จอห์น สโตนส์ กับ รูเบน ดิอาส ก่อนเกม มาร์ค เกฮี พร้อมลงคุมแนวรับร่วมกับ อับดูโคดีร์ คูซานอฟ หรือ นาธาน อาเก เจมส์ แทรฟฟอร์ด น่าจะได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริง แนวรุกฝากความหวังไว้ที่ เออร์ลิง ฮาลันด์ ผู้ทำเก้าประตูจาก 11 นัดในเอฟเอคัพ โดยมี อองตวน เซเมนโย คอยช่วยสนับสนุน

Manchester City’s Nico O’Reilly celebrates after scoring the opening goal during the English League Cup final soccer match between Arsenal and Manchester City in London, Sunday, March 22, 2026. (AP Photo/Richard Pelham)

คาดการณ์ 11 ตัวจริง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ระบบ 4-3-3)

  • ผู้รักษาประตู: จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (หรือ เจมส์ แทรฟฟอร์ด ตามการโรเตชั่นบอลถ้วย)
  • กองหลัง: มาเตอุส นูเนส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, มาร์ค เกฮี, รายาน เอต-บูรี
  • กองกลาง: โรดรี้, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ โอไรลี่ (ดาวรุ่งที่กำลังฟอร์มแรง)
  • กองหน้า: อองตวน เซเมนโย่, โอมาร์ มาร์มูช, เออร์ลิง ฮาลันด์

วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล ก่อนพบ แมนซิตี้ คืนนี้

ฝั่งลิเวอร์พูลต้องลงเล่นเกมนี้ท่ามกลางข่าวใหญ่ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ เพิ่งประกาศอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ ปิดฉากการค้าแข้งเก้าปีกับสโมสร อาร์เน สล็อต หัวหน้าผู้ฝึกสอนลิเวอร์พูล มีภารกิจหนักรออยู่ข้างหน้า พวกเขามีโปรแกรมลงเล่นอย่างน้อย 10 นัดในสามรายการ รวมถึงต้องพบกับปารีส แซงต์ แชร์กแมง ในแชมเปียนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศกลางสัปดาห์หน้า ลิเวอร์พูลบุกมาแพ้แมนซิตี้ 3-0 เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ทว่าสถิติการมาเยือนเอติฮัด สเตเดียมในรายการเอฟเอคัพสี่ครั้งหลังสุด ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายบุกมาเก็บชัยชนะกลับไปได้ทั้งหมด

ด้านความพร้อมของลิเวอร์พูล อลิสซอน เบคเกอร์, คอเนอร์ แบรดลีย์, โจวานนี เลโอนี, วาตารุ เอนโด ยังคงมีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ทีมต้องรอประเมินอาการของ เจเรมี ฟริมปง ที่บาดเจ็บจากการไปรับใช้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ อเล็กซานเดอร์ อิซัค กลับมาฝึกซ้อมได้แล้วหลังพักยาวสามเดือนจากอาการขาหัก

ทว่าเกมนี้น่าจะเร็วเกินไปสำหรับเขา อูโก เอกิติเก จะลงยืนเป็นกองหน้าตัวเป้า ประเด็นสำคัญอยู่ที่ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ซึ่งใกล้กลับมาลงสนามได้เต็มที ตัวนักเตะบอกกับอาร์เน สล็อต ว่าเขาคิดว่าตัวเองพร้อมสำหรับลงเล่นกับแมนซิตี้ หากเจเรมี ฟริมปง ลงสนามไม่ได้ โดมินิก โซบอสซ์ไล อาจต้องถอยไปเล่นแบ็กขวา เพื่อเปิดทางให้ ฟลอเรียน เวิร์ตซ์ ลงปั้นเกมรุกในตำแหน่งหมายเลข 10

Liverpool’s Mohamed Salah, right, celebrates after scoring his side’s opening goal during the Champions League final soccer match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Wanda Metropolitano Stadium in Madrid, Saturday, June 1, 2019. (AP Photo/Felipe Dana)

คาดการณ์ 11 ตัวจริง ลิเวอร์พูล (ระบบ 4-2-3-1)

  • ผู้รักษาประตู: อลิสซง เบ็คเกอร์
  • กองหลัง: เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, จาเรลล์ ควอนซาห์ (หรืออิบราฮิมา โกนาเต้), เฟอร์จิล ฟาน ไดจ์ค, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน
  • กองกลางตัวรับ: ไรอัน กราเวนเบิร์ช, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์
  • กองกลางตัวรุก: โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ (ตัวหลักดีกรีแชมป์ยูโรที่ฟอร์มแรง), หลุยส์ ดิอาซ
  • กองหน้า: ดาร์วิน นูนเญซ

สถิติก่อนเกม Head to Headฟ แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล

รูปเกมคาดว่าจะออกมาสนุกตื่นเต้น สถิติการพบกัน 19 ครั้งหลังสุด มีถึง 18 ครั้งที่เกิดประตูตั้งแต่สองลูกขึ้นไป ลิเวอร์พูลมีแนวรุกที่อันตราย ทว่าแมนซิตี้มีความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านบวกกับความมั่นใจจากแชมป์ล่าสุด สื่อต่างประเทศคาดการณ์ว่า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะเปิดบ้านเอาชนะ ลิเวอร์พูล ไปด้วยสกอร์ 3-1 พร้อมตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ

ทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทำผลงานในถ้วยเอฟเอคัพได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเก็บชัยชนะ 3 นัดรวด ทว่าฟอร์มการเล่นภาพรวมทุกรายการยังคงมีความผันผวน สถิติ 6 นัดหลังสุดคือ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ ทัพเรือใบสีฟ้าเพิ่งกลับมาเก็บชัยชนะได้ในนัดล่าสุดหลังจากฟอร์มสะดุดมาหลายนัด

ทีมลิเวอร์พูลมีสถิติในรายการเอฟเอคัพสมบูรณ์แบบด้วยการคว้าชัยชนะ 3 นัดรวดเช่นเดียวกัน ผลงานรวมทุกรายการกลับค่อนข้างน่าเป็นห่วง พวกเขามีฟอร์มการเล่นไม่สม่ำเสมอ สถิติ 6 นัดหลังสุดคือ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ ทัพหงส์แดงทำผลงานแพ้สลับกับชนะมาตลอด 6 นัดที่ผ่านมา

FILE – Liverpool’s Mohamed Salah poses with the winner’s trophy after the English Premier League soccer match between Liverpool and Crystal Palace at the Anfield stadium in Liverpool, England, May 25, 2025. (AP Photo/Jon Super, File)
Manchester City’s Nico O’Reilly celebrates with the trophy after winning the English League Cup final soccer match between Arsenal and Manchester City in London, Sunday, March 22, 2026. (AP Photo/Richard Pelham)

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

