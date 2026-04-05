ช็อกวงการลูกหนัง! “ออสการ์” อดีตแข้งดังเชลซี ประกาศแขวนสตั๊ด

ออสการ์ มิดฟิลด์พรสวรรค์สูงชาวบราซิล ตัดสินใจอำลาสนามหญ้าในวัย 34 ปี หลังเผชิญวิกฤตระหว่างการทดสอบร่างกายกับสโมสรเซาเปาโล สาเหตุหัวใจหยุดเต้น
สโมสรเซาเปาโล ยอดทีมแห่งลีกบราซิล แถลงยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (4 เม.ย.) ว่า ออสการ์ (Oscar) อดีตกองกลางจอมทัพของเชลซีและทีมชาติบราซิล ตัดสินใจยุติอาชีพค้าแข้งอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีการยกเลิกสัญญาที่เหลืออยู่จนถึงปี 2027 ด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย หลังจากเขาต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพร้ายแรงเกี่ยวกับหัวใจ
ดาวเตะวัย 34 ปี ไม่ได้ลงสนามให้กับทีมเลยนับตั้งแต่ พ.ย.ที่ผ่านมา หลังจากเกิดอาการวูบหมดสติ ระหว่างการทดสอบร่างกายช่วงปรีซีซัน ซึ่งในตอนนั้นเขามีภาวะความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจตกลงอย่างกะทันหัน จนต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน
ออสการ์เปิดใจผ่านโซเชียลมีเดียถึงวินาทีชีวิตที่เปลี่ยนโลกของเขาไปตลอดกาลว่า “หัวใจผมหยุดเต้นไปประมาณ 2 นาทีครึ่ง มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก ตอนนั้นผมแค่จำได้ว่าวูบไป แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำ CPR ยื้อชีวิตผมอยู่นานกว่า 2 นาที”
มิดฟิลด์ชาวบราซิลยอมรับว่า แม้จะยังมีความกระหายและศักยภาพที่อยากจะช่วยทีมเซาเปาโลซึ่งเป็นสโมสรแรกในอาชีพของเขาให้มากกว่านี้ แต่ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้เขาต้องเลือกความปลอดภัยของชีวิตเป็นอันดับแรก
หนึ่งในกองกลางที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในยุคหนึ่ง
เชลซี (2012-2017) – ย้ายจากอินเตอร์นาซิอองนาลสู่ถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ ด้วยค่าตัว 25 ล้านปอนด์ คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2 สมัย และยูโรปาลีก 1 สมัย
เซี่ยงไฮ้ พอร์ต (2017-2024) – สร้างความฮือฮาด้วยการย้ายไปเล่นในลีกจีนนานถึง 8 ฤดูกาล ก่อนจะกลับมาค้าแข้งกับเซาเปาโลเป็นสโมสรสุดท้าย
ทีมชาติบราซิล – ติดทีมชาติไปทั้งสิ้น 48 นัด และเป็นกำลังหลักในฟุตบอลโลก 2014
ที่มา อีเอสพีเอ็น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: