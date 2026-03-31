ศาลอังกฤษปวดหัว แม่เด็กต้องการพิสูจน์ว่าใครเป็นพ่อ หลังมีเพศสัมพันธ์กับฝาแฝด

ศาลอังกฤษปวดหัว แม่เด็กต้องการพิสูจน์ว่าใครเป็นพ่อ หลังมีเพศสัมพันธ์กับฝาแฝดห่างกัน 4 วัน เพื่อหาว่าใครต้องดูแลลูก
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม สำนักข่าว สกายนิวส์ รายงานว่า แม่และชายฝาแฝดได้เดินทางขึ้นศาลในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระบุว่าใบสูติบัตรของลูกนั้นระบุผู้เป็นพ่อผิดคน และส่งผลต่อภาระความรับผิดชอบในฐานะผู้ปกครอง
โดยหญิงคนดังกล่าวซึ่งไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ตามกฎหมายของอังกฤษระบุว่าเธอมีเพศสัมพันธ์กับฝาแฝดทั้งสองคนห่างกันเป็นระยะเวลาห่างกัน 4 วัน และหลังจากที่ไปแจ้งเกิดและออกสูติบัตร เธอก็ได้ระบุว่าทางการใส่ชื่อพ่อผิดคน จนต้องขึ้นศาล ซึ่งในเบื้องต้นศาลครอบครัวปฏิเสธที่จะให้เอาชื่อพ่อออก ทำให้คดีนี้ถูกส่งต่อไปยังศาลอุทธรณ์
ซึ่งทางผู้พิพากษาพิจารณาแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นพ่อกันแน่ และการตรวจ DNA ก็แยกไม่ได้ชัดเจน โดยในอนาคตนั้นอาจจะทำได้ แต่ตอนนี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมหาศาลในการหาคำตอบ ซึ่งการที่เธอมีเพศสัมพันธ์กับแฝดทั้งสองคนในระยะเวลา 4 วันนั้น ทำให้โอกาสที่ทั้งสองจะเป็นพ่อเด็กนั้นพอๆกัน
อย่างไรก็ตาม ศาลมีคำสั่งให้ภาระความรับผิดชอบของผู้ปกครองในขณะนี้ยังไม่ผูกมัดตามใบสูติบัตร จนกว่าจะมีการโต้แย้งเพิ่มเติม
