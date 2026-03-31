ลาล่า อาร์สยาม ร่ำไห้ จับได้ หนุ่มฝรั่งเศส ควงสาวอื่น ลั่นวาจา “ยอมแล้ว เอาไปเลย”

ลาล่า อาร์สยาม ร่ำไห้ จับได้ “แม็ก” หนุ่มฝรั่งเศส ควงสาวอื่น ประกาศยกให้เลยฟรี ๆ ลั่น “พวกเธอชนะแล้ว” หลังคู่กรณีเยาะเย้ยหมิ่นศักดิ์ศรี
กลายเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที จนกระทั่งไลฟ์ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา (30 มี.ค. 69) ลาล่า อาร์สยาม หลั่งน้ำตากลางไลฟ์ด้วยความโกรธและเจ็บปวด หลังจับได้ว่า แม็ก หนุ่มฝรั่งเศสมีผู้หญิงคนอื่น
ชนวนเหตุแตกหัก เริ่มมาจาก แม็ก เพิ่งบินมาหา ลาล่า อาร์สยาม ที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ได้ไม่กี่วัน และก่อนหน้านี้ ลาล่าเพิ่งให้สัมภาษณ์เปิดใจเรื่องสถานะของทั้งคู่ว่า ‘ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการ อยากปล่อยคุยจอย ๆ สบาย ๆ ไม่อยากีปัญหาหึงหวงจุกจิกให้ปวดหัว’
กระทั่งในวันที่ลาล่าต้องออกไปทำงาน กลับมีชาวเน็ตตาดีแอบเห็น แม็ก หนุ่มฝรั่งเศส เดินควงคู่อยู่กับผู้หญิงคนอื่น และนำเหตุการณ์ดังกล่าวมาเล่าให้ ลาล่า อาร์สยาม ฟัง จากนั้นเธอก็ขึ้นไลฟ์ด้วยความโกรธ พยายามเก็บอารมณ์แล้วแต่สุดท้ายก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ พร้อมตัดพ้อถึงระยะทางและความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วว่า
“หันหลังให้กันแป๊บเดียว เขาบ่แม่นของเราแล้ว แยกประเทศกัน ขึ้นเครื่องแยกจากกัน เขาก็ไม่ใช่ของเราแล้ว ฉันบอกแล้วว่าฉันบ่อยากเสียใจอีกแล้ว”
ต่อมา ลาล่า อาร์สยาม เล่าต่ออีกว่า ผู้หญิงอีกคนส่งข้อความมาถึงเธอในเชิงเยาะเย้ยและเหยียบย่ำศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงด้วยกัน “มึงมาพูดว่า ผู้ชายมาหามึง รักมึง อีหน้าโง่ กูเอาของมึงไปแดกแล้วค่ะ… กูได้กินก่อนมึงอีก มึงก็ได้ของเศษของเดนจากกู”
ลาล่า ฟาดกลับตรรกะนี้อย่างเจ็บแสบว่า “ถ้าแชร์กันได้แบบ ตนก็ร้อมจะเปิดตัวหนุ่มต่างชาติจากประเทศอื่นที่ซุ่มคุยไว้ แล้วเอามาแชร์บ้างได้เหมือนกัน”
ขณะที่คอมเมนต์ทั้งจากชาวเน็ตและแฟนคลับที่ฟังเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นต่างก็พากันบอกให้ ลาล่า อาร์สยาม ใจเย็น ทั้งยังปลอบใจว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นแค่เพื่อนก็ได้ ด้าน ลาล่า อาร์สยาม สวนกลับทันทีว่า “เพื่อน นอนอยู่บนเตียงเดียวกันได้หรอจ๊ะ? จั๊บๆ กันได้ด้วยหรอเพื่อนอ่ะ?”
ลาล่าย้ำว่าเธอไม่ใช่คนโลกสวย ถ้าเบื่อก็แค่ถอยไป อย่ามาใช้เธอเป็นสะพานผ่านทางเพื่อมาเที่ยวเมืองไทย รักคือบอกว่ารัก ไม่ใช่อยากมาเที่ยวประเทศไทยแล้วมาบอกว่าคิดถึงตน และถ้าเป้าหมายคือแค่เรื่องบนเตียง ก็อย่ามายุ่งกับเธอ
ก่อนที่ ลาล่า จะประกาศกร้าวหน้าไลฟ์ว่า “เชื่อว่าผู้หญิงที่กำลังคุยกับแม็กน่าจะดูไลฟ์นี้อยู่ ขอประกาศตัดจบปัญหา และยกผู้ชายคนนี้ให้เลย พวกเธอชนะแล้ว ยอมแล้ว เอาไปเลย”
พร้อมประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่า “ต่อจากนี้เธอจะไม่ขอร้องให้ผู้ชายคนไหนมานั่งเสนอหน้าในไลฟ์เพื่อช่วยปักตะกร้าขายของอีกต่อไป เพราะเธอไม่ชอบให้ใครมาทวงบุญคุณ เธอต้องการพิสูจน์ว่าสินค้าของเธอขายได้ด้วยตัวเธอเอง อายุ 44-45 ปี ไม่จำเป็นต้องมีผัว แต่ถ้าไม่มีเงินน่ะตาย ต้องเลี้ยงดูปูเสื่อตัวเองและครอบครัว”
ขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตหลายคนมองตรงกันว่า ในเมื่อก่อนหน้านี้ลาล่าบอกเองว่ายังเป็นแค่ “เพื่อน” และฝ่ายชายก็ยังไม่ได้ขอเป็นแฟน การใช้คำว่าโดนสวมเขาอาจจะไม่ถูกต้องนัก เพราะตราบใดที่ยังไม่ประกาศคบกันเป็นทางการ ฝ่ายชายก็มีสิทธิ์ไปเดตกับคนอื่นได้
ทางฝั่งของ ชาวเน็ตสายฝอ ก็ได้เข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมว่า สำหรับชาวต่างชาติ ถ้ายังไม่มีการจับเข่าคุยกันจริงจังเพื่อตกลงสถานะก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงพูดคุย ซึ่งฝรั่งมองว่าการมีอะไรกัน ในสถานะเพื่อนหรือคนคุย เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้
ด้านแฟนคลับหลายคนเข้ามาให้กำลังใจ บอกว่าถ้าคนมันรักจริง เขาจะไม่ทำพฤติกรรมไม่ให้เกียรติแบบนี้ แนะนำให้ ลาล่าา อาร์สยาม เลือกเดตเยอะ ๆ ไปเลยไม่ต้องไปโฟกัสแค่คนเดียว ถอยออกมาแล้วโฟกัสที่ตัวเองดีที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล
- ลาล่า ขวัญนภา จำไม่ลืม เรียกรถมารับ ถูกสั่งห้ามเล่นโทรศัพท์ อ้างกวนสมาธิคนขับ
- ‘ลาล่า’ เล่าทั้งน้ำตา สาเหตุเลิกแฟน พ้อ ไม่ดีตรงไหน วอนชาวเน็ตอย่าซ้ำเติม
อ้างอิงจาก : FB อรรถรส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: