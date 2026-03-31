ข่าวการเมือง

“รัชดา” เบรกโซเชียล “อนุทิน” ไม่ได้ซื้อคันใหม่เพิ่ม ยันรถอีวีค่ายญี่ปุ่น เป็นของลูกชาย

Suriyen J.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 13:08 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 13:08 น.
57
“รัชดา” เบรกโซเชียล ยืนยัน “อนุทิน” ไม่ได้ซื้อรถคันใหม่เพิ่ม ส่วนรถอีวีค่ายญี่ปุ่น เป็นของลูกชาย มีแค่ BYD สีเทาเข้มขับเข้าทำเนียบฯ

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากก่อนหน้านี้ที่มีภาพปรากฏ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ขับรถยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ BYD รุ่น BYD Sealion 7 สีเทาเข้ม ไปยังทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า

“เรื่องบ้านเมืองวิจารณ์ได้เลยจ้า เข้าใจในความกังวลของประชาชนอยู่แล้ว แต่บางเรื่องก็ใจเย็นแป๊บ.. ตอนนี้มีความเข้าใจผิดกันว่านายกฯอนุทิน ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่เพิ่มอีกแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และกำลังเตรียมขับมาทำเนียบ !!! จะซื้ออะไรนักหนา !!!

คือมันไม่ใช่นะ รถไฟฟ้าคันใหม่ค่ายญี่ปุ่นที่กล่าวถึงกันอยู่เป็นของลูกชายค่ะ นายกฯไม่ได้ซื้อเพิ่ม มีแต่คันที่ขับมาทำเนียบ”

โพสต์จาก รัชดา ธนาดิเรก
FB/ ดร.รัชดา ธนาดิเรก – Rachada Dhnadirek

ขณะที่ นายอนุทิน ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวานนี้ว่า “อยู่บ้านเดียวกัน บางทีเขาก็มายืมรถผม บางทีผมก็ยืมรถเขา ที่บ้านมีรถ 3-4 คัน แต่ตอนนี้รถแรงสูบเยอะๆเอาผ้าคลุมไว้ก่อนมาใช้รถเล็กๆ” พร้อมกับกล่าวว่า “เงียบดี เร่งดี และก็ได้ใช้ฟีเจอร์ในรถไฟฟ้า ฟีเจอร์เยอะ รถรุ่นเก่าเอาไว้ก่อนไม่ไหว 3 กิโลเมตร 1 ลิตรไม่ไหว”

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

57
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

