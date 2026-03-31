“รัชดา” เบรกโซเชียล “อนุทิน” ไม่ได้ซื้อคันใหม่เพิ่ม ยันรถอีวีค่ายญี่ปุ่น เป็นของลูกชาย
“รัชดา” เบรกโซเชียล ยืนยัน “อนุทิน” ไม่ได้ซื้อรถคันใหม่เพิ่ม ส่วนรถอีวีค่ายญี่ปุ่น เป็นของลูกชาย มีแค่ BYD สีเทาเข้มขับเข้าทำเนียบฯ
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากก่อนหน้านี้ที่มีภาพปรากฏ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ขับรถยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ BYD รุ่น BYD Sealion 7 สีเทาเข้ม ไปยังทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า
“เรื่องบ้านเมืองวิจารณ์ได้เลยจ้า เข้าใจในความกังวลของประชาชนอยู่แล้ว แต่บางเรื่องก็ใจเย็นแป๊บ.. ตอนนี้มีความเข้าใจผิดกันว่านายกฯอนุทิน ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่เพิ่มอีกแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และกำลังเตรียมขับมาทำเนียบ !!! จะซื้ออะไรนักหนา !!!
คือมันไม่ใช่นะ รถไฟฟ้าคันใหม่ค่ายญี่ปุ่นที่กล่าวถึงกันอยู่เป็นของลูกชายค่ะ นายกฯไม่ได้ซื้อเพิ่ม มีแต่คันที่ขับมาทำเนียบ”
ขณะที่ นายอนุทิน ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวานนี้ว่า “อยู่บ้านเดียวกัน บางทีเขาก็มายืมรถผม บางทีผมก็ยืมรถเขา ที่บ้านมีรถ 3-4 คัน แต่ตอนนี้รถแรงสูบเยอะๆเอาผ้าคลุมไว้ก่อนมาใช้รถเล็กๆ” พร้อมกับกล่าวว่า “เงียบดี เร่งดี และก็ได้ใช้ฟีเจอร์ในรถไฟฟ้า ฟีเจอร์เยอะ รถรุ่นเก่าเอาไว้ก่อนไม่ไหว 3 กิโลเมตร 1 ลิตรไม่ไหว”
