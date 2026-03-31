เตือนภัยยาดมปลอมแบรนด์ดัง ทำเหมือนมาก! จนน่าห่วง
Drama-addict ถึงกับต้องออกโรงหลังเป็นห่วงผู้บริโภคจะตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก เหตุมิจฉาชีพเล่นปลอมยาดมยี่ห้อดังชนิดสังเกตด้วย 2 ตาเปล่าก็คงดูไม่ออก สะกิดเจ้าของแบรนด์อย่าปล่อยให้โจรร้ายกำแหงหนัก
วันนี้ (31 มี.ค.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Drama-addict” โพสต์แจ้งเตือนภัยถึงประชาชนจำวนมากให้โปรดระวัง “ร้านขายยาดมปลอม” ของบรนด์ดังอย่าง โป๊ยเซียน
ทางเพจระบุว่า ดูรูปร่างภายนอกแพ็คเกจแทบไม่แตกต่างกันแต่ราคาถูกกว่ามาก และสินค้าส่งมาจากจีน พอดมกลิ่นก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างว่ากลิ่นไม่หอมเหมือนโป๊ยเซียนของแท้ ฝากทางเจ้าของสินค้าตัวจริงและตำรวจดำเนินการด้วย รวมถึงแพลตฟอร์มที่ให้บริการออนไลน์ด้วยปล่อยให้มีการขายของปลอมได้อย่างไร
ส่วนผู้ซื้อก็ควรระวังเพราะยาดมโป๊ยเซียนเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ถ้าสังเกตุเห็นว่าเป็นสินค้าที่ส่งมาจากจีนไม่ควรสั่งซื้อ เพราะน่าจะไม่ใช่ของแท้แน่.
