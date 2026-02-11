บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำท่อมกรอกมือ ส่งขายภาคใต้ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน
สอบสวนกลาง ร่วมกับ อย. ทลายเครือข่ายยาแก้ไอปลอมและน้ำกระท่อมปรุงรสรายใหญ่ในสมุทรปราการ ยึดของกลางมูลค่ารวม 2.7 ล้านบาท
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายลักลอบจำหน่ายยาแก้ไอปลอม และน้ำกระท่อมผสมน้ำหวาน ไม่มีอย. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ จ.สมุทรปราการ ตรวจยึดของกลางเป็นยาแก้ไอปลอม น้ำกระท่อมรสชาติต่าง ๆ พร้อมดื่ม เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และวัตถุดิบที่นำไปผลิต รวมมูลค่า 2,750,000 บาท
สืบเนื่องจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับการร้องเรียนจากผู้ผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอ ยี่ห้อ อเลอร์ยิ่น (ALLERGIN SYRUP) ว่าพบยาแก้ไอยี่ห้อดังกล่าวถูกปลอม และจำหน่ายตามท้องตลาด
จากการสืบสวนเชิงลึกนำไปสู่การขอหมายค้นสถานที่ผลิตและโกดังเก็บสินค้าในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ทั้งหมด 4 จุดสำคัญ พบพฤติกรรมในโกดังย่าน ต.ในคลองบางปลากด ถูกใช้เป็นฐานผลิตเครื่องดื่มผสมน้ำกระท่อมยี่ห้อ 78 (Seven-eight) มีการต้มใบกระท่อมในหม้อขนาดใหญ่ 200 ลิตร กว่า 19 ใบ ก่อนนำมาผสมน้ำเชื่อมรสผลไม้ เช่น โยเกิร์ต, สตรอเบอร์รี่ และองุ่น โดยใช้แรงงานเพื่อนบ้านนั่งน้ำกระท่อมบรรจุขวดด้วยมือเปล่า
และจากปฏิบัติการครั้งนี้สามารถยึดอายัดของกลางได้จำนวนมหาศาล รวมมูลค่ากว่า 2,750,000 บาท ประกอบด้วย
ยาแก้ไอปลอมยี่ห้อดัง (ALLERGIN, IWADIL) จำนวน 32,237 ขวด
ยาแก้แพ้-แก้ไออื่น ๆ จำนวน 4,346 ขวด
ยาเขียวเหลือง (Tindol/Volcidol) จำนวนกว่า 84,000 แคปซูล
น้ำกระท่อมปรุงรสยี่ห้อ 78 จำนวน 7,800 ขวด
อุปกรณ์การผลิต หม้อต้มสแตนเลส, ถังแก๊ส, และฝาขวดกว่า 4 แสนชิ้น
จากการสอบสวนพบว่าเครือข่ายนี้ทำมาแล้วประมาณ 1 ปี กระจายสินค้าส่งขายไปยังพื้นที่ภาคใต้เดือนละกว่า 2-3 แสนขวด โดยมักเปลี่ยนสถานที่ผลิตไปเรื่อยๆ เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการ อย. กล่าวเตือนว่า ยาแก้ไอปลอมเหล่านี้ไม่ได้มีสรรพคุณรักษาโรค แต่มีเจตนาผลิตมาเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสารเสพติด การใช้ยาผิดประเภทในลักษณะนี้มีความเสี่ยงรุนแรงต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบหายใจ อาจทำให้เกิดอาการมึนงง ชัก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือถึงขั้นหยุดหายใจได้ทันที
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาหนักตาม พ.ร.บ.ยา ฐานขายยาปลอม (โทษจำคุกสูงสุด 20 ปี) และ พ.ร.บ.อาหาร ก่อนจะขยายผลลากตัวนายทุนเบื้องหลังมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ้างอิงจาก : ch7, FB เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
