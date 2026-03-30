“ทรัมป์” เผยอยากยึดน้ำมันอิหร่าน อวดสามารถยึดเกาะคาร์กได้ง่ายๆ
โดนัลด์ ทรัมป์ เผยอยากยึดน้ำมันอิหร่าน อวดสามารถยึดเกาะคาร์กได้ง่ายๆ แต่การเจรจากับอิหร่านผ่านคนกลางอย่างปากีสถานมีความคืบหน้าที่ดี
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสงครามอิหร่านว่า สหรัฐฯสามารถยึดน้ำมันในอิหร่านและยึดเกาะคาร์กได้
นายทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า “ถ้าให้กล่าวด้วยความสัตย์จริง สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือการยึดน้ำมันจากอิหร่านเข้ามา แต่คนโง่ๆ ในสหรัฐฯ บางคนกลับถามว่า ‘ทำไมคุณถึงทำอย่างนั้น?’ แต่พวกเขาก็แค่คนโง่ๆ เท่านั้นแหละ” พร้อมกล่าวต่อว่าเราอาจจะยึดคาร์ก บางทีเราอาจจะไม่ยึด เรามีทางเลือกมาก
นายทรัมป์กล่าวอีกว่าเขาไม่คิดว่าเกาะคาร์กมีระบบป้องกันอะไร และเขาคิดว่าพวกเขาน่าจะยึดเกาะคาร์กได้ง่ายๆ
อย่างไรก็ตามนายทรัมป์กล่าวว่าการเจรจาหารือระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านผ่านคนกลางอย่างปากีสถานมีความคืบหน้าที่ดี แต่ไม่ได้ระบุว่าใกล้บรรลุข้อตกลงหรือยัง
