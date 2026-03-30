อิหร่านฮึ่ม! เตรียมยกระดับ เล็งเป้าถล่มบ้านนักการเมืองมะกัน-อิสราเอล
โฆษกกองทัพอิหร่าน ขู่ เตรียมยกระดับ เล็งเป้าถล่มบ้านนักการเมืองมะกัน-อิสราเอลในภูมิภาค เพื่อเป็นการตอบโต้ที่โจมตีบ้านประชาชน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายอิบราฮิม โซลฟาการี โฆษกกองบัญชาการกลางคาทัม อัล อันบิยาห์ ได้ออกมาขู่ว่ากองทัพจะยกระดับปฏิบัติการด้วยการเล็งบ้านพักของนักการเมืองและผู้บัญชาการของสหรัฐฯและอิสราเอลในภูมิภาค
โดยนายโซลฟาการีกล่าวว่านี่เป็นมาตรการตอบโต้ พร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐฯและอิสราเอลเล็งเป้ามายังบ้านเรือนของประชาชนอิหร่านในหลายๆเมือง
ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศปากีสถาน กล่าวว่าทางปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพและอำนวยความสะดวกในการเจรจาที่มีความหมายระหว่างทั้งสองฝ่ายในอีกไม่กี่วันข้างหน้า พร้อมกล่าวอีกว่าทั้งสหรัฐฯและอิหร่านแสดงความมั่นใจในตัวปากีสถาน อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบว่าทั้งสองชาติจะตกลงเข้าร่วมการเจรจาครั้งนี้หรือไม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: