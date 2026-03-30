ข่าวการเมือง

“สส.ตี๋” บี้ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติ ฝุ่นเหนือ ระวังเจอ ม.157 หากไม่ทำ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 11:13 น.
“สส.ตี๋ ภัทรพงษ์” บี้ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติ ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ ขู่หากเพิกเฉยเพื่อเซฟ “อนุทิน” ระวังเจอ ม.157

นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ หรือ “สส.ตี๋” สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “สาส์นถึง​ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด​ ภัยพิบัติฝุ่นพิษครั้งนี้ ถ้าอยู่ข้างประชาชน​ ประกาศภัยพิบัติ-ยกระดับภัยให้รัฐบาลมาจัดการ​ ถ้าจะเซฟอนุทิน​และไม่ประกาศแบบนี้​ ระวังเจอ ม.157”

โพสต์จาก นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน
FB/ Phattarapong Leelaphat – ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์

โดยก่อนหน้านี้ นายภัทรพงษ์ โพสต์ข้อความ ระบุว่า “ฝุ่นพิษ​ PM2.5 ภาคเหนือ เกินกำลังหน่วยงานในพื้นที่​ และตอนนี้เข้าเกณฑ์ประกาศภัยพิบัติแล้วอย่างน้อย​ 9 จังหวัด​ ผู้ว่าฯต้องประกาศเขตภัยพิบัติและยกระดับเป็นภัยระดับสามให้รัฐมนตรีมหาดไทยมาบัญชาการโดยด่วน”

FB/ Phattarapong Leelaphat – ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์

อ้างอิงข้อมูล​ PM2.5 รายวัน (เฉลี่ย​ 24​ ชั่วโมง)​ จากศูนย์ CCDC​ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ และข้อมูลจากภาครัฐที่ตั้งเกณฑ์ประกาศเขตภัยพิบัติไว้ที่​ 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร​เฉลี่ย​ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง​ 5 วัน​ โดยให้เป็นการวัดจากสถานีกรมควบคุมมลพิษ/GISTDA หรือ​ #สถานีภาคพื้นอื่น​ ซึ่งในกรณีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือเป็นสถานีภาคพื้นอื่น​ เข้าเงื่อนไขตรงนี้ชัดเจน​

วันนี้ (30 มีนาคม 69) #แม้เกณฑ์ที่ตั้งสูงเว่อจนเกินไป​ เราพบจังหวัดที่เข้าเกณฑ์ประกาศแล้วอย่างน้อย​ 9 จังหวัด​ คือ

  • เชียงใหม่
  • ​ลำพูน
  • ลำปาง
  • เชียงราย
  • พะเยา
  • น่าน
  • แพร่
  • ​แม่ฮ่องสอน
  • ตาก

ตอนนี้​ #ผู้ว่าราชการจังหวัด​ ทั้ง​ 9 จังหวัดต้องประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฝุ่นพิษ ​PM2.5​ โดยด่วน​ และเมื่อประกาศแล้ว​ ผมขอเรียกร้องให้​ทั้ง​ 9 จังหวัด​ แจ้งกรมป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​เพื่อให้ยกระดับภัยจากภัยระดับ​ 2 ที่จังหวัดจัดการกันเอง​ เป็นภัยระดับ​ 3 ที่ให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย​ ซึ่งคือ​ อนุทิน​ ชาญวีรกูล​ เป็นหัวโต๊ะนั่งบัญชาการ​ และเป็นผู้สั่งการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการอย่างเต็มที่ตามแผนป้องกันและบรรเทา​สาธารณภัย​ชาติโดยทันที

ผู้นำที่ดีไม่ว่าจะระดับไหน​ เมื่อมีอำนาจ​แล้ว ต้องไม่หนีปัญหา​ สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือ​ สุขภาพและชีวิตของประชาชน​ การจัดการเชิงรุกในส่วนของหน้ากากอนามัย N95 มุ้งลดฝุ่นให้กลุ่มเปราะบาง​ ห้องปลอดฝุ่นที่ครอบคลุมและใช้งานได้จริง 24 ชั่วโมง​ รวมถึงการจัดการที่ต้นตอในการเติมงบฉุกเฉิน​ คน​ อุปกรณ์ในการจัดการไฟป่า​ ในส่วนนี้คือเหตุผลว่าประกาศแล้วได้อะไรครับ หยุดหนีปัญหา​ แล้วแก้ปัญหาให้คนเหนือโดยด่วน

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

