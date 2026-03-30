สถาปนิกแจง อาคาร สน.สุทธิสาร ปิดบันไดชั้น 2 คนป่วยจิตเวชบุกพังห้องประชุม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 11:09 น.
สรุปดราม่าอาคารใหม่ สน.สุทธิสาร หลังพบงานก่อสร้างสุดแปลก บันไดขึ้นชั้น 2 ไม่ได้ พร้อมจุดบกพร่องเพียบ ตำรวจชี้แจง ยังสร้างไม่เสร็จ ทำแผ่นปิดไว้ชั่วคราว กันคนจรจัด ด้าน สถานปนิกผู้ออกแบบชี้แจงชัด

จากกรณี พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล อดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ภาพและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เอาคารใหม่ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร แม้ภายนอกจะดูทันสมัยและสวยงาม แต่กลับพบข้อฉงน บันไดทางขึ้นจากชั้น 1 ที่เมื่อเดินขึ้นไปแล้วกลับพบว่าติดพื้นเพดานของชั้น 2 ทำให้ไม่สามารถใช้งานเดินทะลุขึ้นไปได้จริง จนนำมาสู่การตั้งคำถามถึงกระบวนการออกแบบและประสานงานระหว่างช่างก่อสร้างว่าเหตุใดจึงเกิดความผิดพลาดในลักษณะนี้

พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ยังระบุถึงจุดบกพร่องอื่นภายในอาคาร เช่น ห้องทำงานบริเวณใต้ลานจอดรถที่มีการติดตั้งหน้าต่างกระจกไว้ แต่ตำแหน่งของหน้าต่างกลับไปตรงกับเสาเข็มขนาดใหญ่พอดี รวมถึงทางขึ้นอาคารจอดรถที่มีความแคบและเลี้ยวยากลำบากต่อการใช้งานจริง

ล่าสุด สถาปนิก ผู้ออกแบบอาคารสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารชี้แจงข้อเท็จจริงภาพไวรัลทางขึ้นชั้นสองตัน ระบุผู้กำกับสั่งทำแผงกั้นหลังผู้ป่วยจิตเวชบุกทุบกระจกพัง ย้ำรอของบเดินสายไฟใต้ดินก่อนเปิดใช้ พร้อมรื้อตึกเก่าขยายทางเข้า

ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Lek Parinya สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารหลังนี้ อธิบายว่าผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารหลังใหม่เสร็จสิ้นตั้งแต่กลางปีก่อน ตำรวจยังไม่สามารถเปิดใช้งานอาคารอย่างเป็นทางการ การไฟฟ้านครหลวงกำหนดให้สถานีตำรวจต้องรับกระแสไฟฟ้าผ่านระบบสายใต้ดินเท่านั้น ทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 6 ถึง 7 ล้านบาท กระบวนการตั้งงบประมาณของระบบราชการใช้เวลานาน ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการประชาชนที่อาคารหลังเก่าตามปกติ

ประเด็นบันไดทางขึ้นชั้นสองที่ดูเหมือนใช้งานไม่ได้ เกิดจากคำสั่งของผู้กำกับการสถานีตำรวจ ให้ช่างนำวัสดุมาปิดกั้นทางขึ้นไว้ชั่วคราว ก่อนหน้านี้มีผู้ป่วยจิตเวชลักลอบเดินขึ้นไปทุบกระจกห้องประชุมบริเวณชั้นสองจนพังเสียหายถึงสองครั้ง ตำรวจจึงต้องปิดทางขึ้นเพื่อความปลอดภัยระหว่างรอระบบไฟฟ้าสมบูรณ์

ภาพถ่ายที่กลายเป็นกระแสไวรัลเกิดจากบุคคลภายนอกถ่ายภาพทะลุกระจกเข้าไปในอาคารที่ยังปิดล็อกอยู่ สำหรับปัญหาทางเข้าที่จอดรถแคบ สถาปนิกอธิบายว่าตามแผนงานเดิม เมื่อตำรวจย้ายเข้าไปทำงานในอาคารใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรื้อถอนอาคารหลังเก่าทิ้ง พื้นที่ดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นถนนกว้าง 6 เมตรล้อมรอบอาคาร พร้อมลานจอดรถสำหรับประชาชน

ผู้ออกแบบยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงภาระงานของทีมสถาปนิกวิศวกรในกองโยธาตำรวจ เจ้าหน้าที่จำนวนน้อยต้องรับผิดชอบดูแลการก่อสร้างอาคารของตำรวจทั่วประเทศ เขาเสนอให้หน่วยงานรัฐปฏิรูประบบราชการเพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสาร การเบิกจ่ายงบประมาณที่รวดเร็วจะช่วยพัฒนาสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำไปสู่การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวต่างประเทศ

คนขับรถไฟด่วนญี่ปุ่น หลับใน พุ่งสปีดเข้าสถานีนาโกย่า 180 ชีวิตระทึก

5 นาที ที่แล้ว
กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

8 นาที ที่แล้ว
ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ บันเทิง

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

41 นาที ที่แล้ว
กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติ 10 ล้าน เงินเยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร ข่าว

กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติเงิน 10 ล้าน เยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร

48 นาที ที่แล้ว
เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569 เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานศาล รธน. ขอให้เข้าใจ บินไปดูงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นการไปพักผ่อน

60 นาที ที่แล้ว
&quot;สส.ตี๋&quot; บี้ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติ ฝุ่นเหนือ ระวังเจอ ม.157 หากไม่ทำ ข่าวการเมือง

“สส.ตี๋” บี้ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติ ฝุ่นเหนือ ระวังเจอ ม.157 หากไม่ทำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถาปนิกแจง อาคาร สน.สุทธิสาร ปิดบันไดชั้น 2 เพราะคนป่วยจิตเวชบุกพังห้องประชุม ข่าว

สถาปนิกแจง อาคาร สน.สุทธิสาร ปิดบันไดชั้น 2 คนป่วยจิตเวชบุกพังห้องประชุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบบัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์ หลอกคนไทย จ่าย 2 หมื่น แลกตู้เซฟ “ซัดดัม ฮุสเซน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทแสนดี ให้พนักงาน ลาหยุดเพิ่ม 10 วัน ถ้าทำงานไม่มีความสุข ข่าวต่างประเทศ

บริษัทแสนดี ให้พนักงาน ลาหยุดเพิ่ม 10 วัน ถ้าทำงานไม่มีความสุข

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;พลอย ชวพร&quot; แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ทายาทอดีตรัฐมนตรี บันเทิง

ประวัติ “พลอย ชวพร” แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ทายาทอดีตรัฐมนตรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทรนด์ฮิต สีเล็บเจล สงกรานต์ 2569 สวยทน สู้ฉ่ำ ท้าแดดร้อน แฟชั่นและความงาม

เทรนด์ฮิต สีเล็บเจล สงกรานต์ 2569 สวยทน สู้ฉ่ำ ท้าแดดร้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือด! &quot;หมอของขวัญ&quot; ประกาศกร้าว ปลุกเทพีสงคราม หลังโดน &quot;สุชาติ&quot; แจกหมายศาล ข่าว

เดือด! “หมอของขวัญ” ประกาศ ปลุกเทพีสงคราม หลังโดน “สุชาติ” แจกหมายศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผยรายชื่อ ครม. เรียบร้อยดี นำขึ้นทูลเกล้าฯได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหตุการณ์ ไฟป่าเชียงใหม่ แม่แตงหนักสุด ฝุ่น PM2.5 อันดับ 1 โลก ข่าว

สรุปเหตุการณ์ ไฟป่าเชียงใหม่ แม่แตงหนักสุด ฝุ่น PM2.5 อันดับ 1 โลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เด็กเลือดกำเดาไหล วิกฤติฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ ถามต้องรอให้ใครตายก่อนไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนสท์เล่เตือนระวังของโจร! คนร้ายดักปล้น &#039;คิทแคท&#039; รุ่น F1 ล็อตใหญ่ 12 ตัน ข่าวต่างประเทศ

เนสท์เล่เตือนระวังของโจร! คนร้ายดักปล้น ‘คิทแคท’ รุ่น F1 ล็อตใหญ่ 12 ตัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชียงใหม่วิกฤตหนัก ฝุ่น PM2.5 พุ่งอันดับ 1 โลก เหนือ-อีสาน ยังเกินมาตรฐาน ข่าว

เชียงใหม่วิกฤตหนัก! ฝุ่น PM2.5 พุ่งอันดับ 1 โลก เหนือ-อีสาน ยังเกินมาตรฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลส่งเสริมทางเลือก ใช้น้ำมันดีเซล B20 ราคาถูกกว่า สู้วิกฤติพลังงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมร่มด่วน! กรมอุตุฯ เตือน ฝนฟ้าคะนองถล่ม กทม. เย็นนี้ เลี่ยงเส้นทางรถติด ข่าว

เตรียมร่มด่วน! กรมอุตุฯ เตือน ฝนฟ้าคะนองถล่ม กทม. เย็นนี้ เลี่ยงเส้นทางรถติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลือ! “เวอร์สแตพเพ่น” แชมป์โลกสี่สมัย หมดไฟอาจเลิกแข่ง F1 หลังจบฤดูกาลนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวเทศกาล สงกรานต์ พะยา 2569 Bubble Wave Phayao สาดน้ำริมกว๊าน ท่องเที่ยว

สงกรานต์ 2569 พะเยา คอนเสิร์ตริมกว๊าน จัดเต็มนักร้องดัง 3 วัน 3 คืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตไทยในอิสราเอลแจ้งด่วน สั่งปิดน่านฟ้าจนถึงวันที่ 16 เมษายน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยกันบริจาค โรงพยาบาลอุ้มผาง วิกฤตหนักรอบ 35 ปี ไม่พอจ่ายเงินเดือนหมอ-พยาบาล ข่าว

ช่วยกันบริจาค โรงพยาบาลอุ้มผาง วิกฤตหนักรอบ 35 ปี ไม่พอจ่ายเงินเดือนหมอ-พยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนขับรถไฟด่วนญี่ปุ่น หลับใน พุ่งสปีดเข้าสถานีนาโกย่า 180 ชีวิตระทึก

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569

ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
Back to top button