สถาปนิกแจง อาคาร สน.สุทธิสาร ปิดบันไดชั้น 2 คนป่วยจิตเวชบุกพังห้องประชุม
สรุปดราม่าอาคารใหม่ สน.สุทธิสาร หลังพบงานก่อสร้างสุดแปลก บันไดขึ้นชั้น 2 ไม่ได้ พร้อมจุดบกพร่องเพียบ ตำรวจชี้แจง ยังสร้างไม่เสร็จ ทำแผ่นปิดไว้ชั่วคราว กันคนจรจัด ด้าน สถานปนิกผู้ออกแบบชี้แจงชัด
จากกรณี พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล อดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ภาพและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เอาคารใหม่ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร แม้ภายนอกจะดูทันสมัยและสวยงาม แต่กลับพบข้อฉงน บันไดทางขึ้นจากชั้น 1 ที่เมื่อเดินขึ้นไปแล้วกลับพบว่าติดพื้นเพดานของชั้น 2 ทำให้ไม่สามารถใช้งานเดินทะลุขึ้นไปได้จริง จนนำมาสู่การตั้งคำถามถึงกระบวนการออกแบบและประสานงานระหว่างช่างก่อสร้างว่าเหตุใดจึงเกิดความผิดพลาดในลักษณะนี้
พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ยังระบุถึงจุดบกพร่องอื่นภายในอาคาร เช่น ห้องทำงานบริเวณใต้ลานจอดรถที่มีการติดตั้งหน้าต่างกระจกไว้ แต่ตำแหน่งของหน้าต่างกลับไปตรงกับเสาเข็มขนาดใหญ่พอดี รวมถึงทางขึ้นอาคารจอดรถที่มีความแคบและเลี้ยวยากลำบากต่อการใช้งานจริง
ล่าสุด สถาปนิก ผู้ออกแบบอาคารสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารชี้แจงข้อเท็จจริงภาพไวรัลทางขึ้นชั้นสองตัน ระบุผู้กำกับสั่งทำแผงกั้นหลังผู้ป่วยจิตเวชบุกทุบกระจกพัง ย้ำรอของบเดินสายไฟใต้ดินก่อนเปิดใช้ พร้อมรื้อตึกเก่าขยายทางเข้า
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Lek Parinya สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารหลังนี้ อธิบายว่าผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารหลังใหม่เสร็จสิ้นตั้งแต่กลางปีก่อน ตำรวจยังไม่สามารถเปิดใช้งานอาคารอย่างเป็นทางการ การไฟฟ้านครหลวงกำหนดให้สถานีตำรวจต้องรับกระแสไฟฟ้าผ่านระบบสายใต้ดินเท่านั้น ทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 6 ถึง 7 ล้านบาท กระบวนการตั้งงบประมาณของระบบราชการใช้เวลานาน ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการประชาชนที่อาคารหลังเก่าตามปกติ
ประเด็นบันไดทางขึ้นชั้นสองที่ดูเหมือนใช้งานไม่ได้ เกิดจากคำสั่งของผู้กำกับการสถานีตำรวจ ให้ช่างนำวัสดุมาปิดกั้นทางขึ้นไว้ชั่วคราว ก่อนหน้านี้มีผู้ป่วยจิตเวชลักลอบเดินขึ้นไปทุบกระจกห้องประชุมบริเวณชั้นสองจนพังเสียหายถึงสองครั้ง ตำรวจจึงต้องปิดทางขึ้นเพื่อความปลอดภัยระหว่างรอระบบไฟฟ้าสมบูรณ์
ภาพถ่ายที่กลายเป็นกระแสไวรัลเกิดจากบุคคลภายนอกถ่ายภาพทะลุกระจกเข้าไปในอาคารที่ยังปิดล็อกอยู่ สำหรับปัญหาทางเข้าที่จอดรถแคบ สถาปนิกอธิบายว่าตามแผนงานเดิม เมื่อตำรวจย้ายเข้าไปทำงานในอาคารใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรื้อถอนอาคารหลังเก่าทิ้ง พื้นที่ดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นถนนกว้าง 6 เมตรล้อมรอบอาคาร พร้อมลานจอดรถสำหรับประชาชน
ผู้ออกแบบยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงภาระงานของทีมสถาปนิกวิศวกรในกองโยธาตำรวจ เจ้าหน้าที่จำนวนน้อยต้องรับผิดชอบดูแลการก่อสร้างอาคารของตำรวจทั่วประเทศ เขาเสนอให้หน่วยงานรัฐปฏิรูประบบราชการเพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสาร การเบิกจ่ายงบประมาณที่รวดเร็วจะช่วยพัฒนาสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำไปสู่การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: