เชียงใหม่วิกฤตหนัก! ฝุ่น PM2.5 พุ่งอันดับ 1 โลก เหนือ-อีสาน ยังเกินมาตรฐาน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 10:19 น.
เชียงใหม่วิกฤตหนัก! ฝุ่น PM2.5 พุ่งอันดับ 1 ของโลก แม่ฮ่องสอน AQI ทะลุ 692 รัฐเอาจริงงัดโทษหนักคุก 20 ปี ปรับ 2 ล้าน จับมือเผาป่า

วันที่ 30 มี.ค. 2569 สถานการณ์มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยโซนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงน่าวิตกกังวล เว็บไซต์ IQAir ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศหลายประเทศทั่วโลก รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก แบบเรียลไทม์เมื่อเวลา 09.00 น. พบว่า

  1. เทศบาลนครเชียงใหม่ ประเทศไทย ค่า AQI อยู่ที่ระดับ 233 (สีม่วง)
  2. กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ค่า AQI อยู่ที่ระดับ 186 (สีแดง)
  3. กรุงเดลี ประเทศอินเดีย ค่า AQI อยู่ที่ระดับ 183 (สีแดง)
  4. กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ค่า AQI อยู่ที่ระดับ 158 (สีแดง)
  5. กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ ค่า AQI อยู่ที่ระดับ 154 (สีแดง)
  6. เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย ค่า AQI อยู่ที่ระดับ 132 (สีส้ม)
  7. เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ค่า AQI อยู่ที่ระดับ 121 (สีส้ม)
  8. ไทเป ค่า AQI อยู่ที่ระดับ 114 (สีส้ม)
  9. เมืองอินช็อน ประเทศเกาหลีใต้ ค่า AQI อยู่ที่ระดับ 113 (สีส้ม)
  10. กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ค่า AQI อยู่ที่ระดับ 112 (สีส้ม)
ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI ทั่วโลก
ที่มา: IQAir

พื้นที่ที่มีค่ามลพิษสูงสุดในประเทศไทยตกเป็นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยพื้นที่เวียงเหนือ มีค่า AQI ระดับ 692 (สีม่วง) ตามด้วยแม่ฮี้ ค่า AQI 571 (สีม่วง) และสันทราย ค่า AQI 335 (สีม่วง) โดยเมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ออกประกาศเตือนคุณภาพอากาศภาคเหนือตอนบนครอบคลุมพื้นที่เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 41.5 – 193.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

พื้นที่ที่พบค่าฝุ่นละอองระดับสีแดงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง ได้แก่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (193.8 มคก./ลบ.ม.) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน (174.5 มคก./ลบ.ม.) ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย (154.6 มคก./ลบ.ม.) ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (140.6 มคก./ลบ.ม.) และ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (123.5 มคก./ลบ.ม.) หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับฝุ่นพิษระดับสีแดงติดต่อกันมาตั้งแต่วันที่ 25 และ 27 มีนาคม 2569 จนถึงปัจจุบัน

ขณะที่ข้อมูลคุณภาพอากาศจาก Air4Thai รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศช่วงเช้า เมื่อเวลา 07.00 น. ปรากฏว่า

  • ภาคเหนือ 31.3 – 255.1 มคก./ลบ.ม. (ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29.7 – 84.3 มคก./ลบ.ม. (ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ)
  • ภาคกลางและภาคตะวันตก 12.9 – 36.4 มคก./ลบ.ม. (ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี)
  • ภาคตะวันออก 13.9 – 39.4 มคก./ลบ.ม. (อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 พื้นที่)
  • ภาคใต้ 10.5 – 16.3 มคก./ลบ.ม. (ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก)
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12.4 – 28.3 มคก./ลบ.ม. (ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี)

คาดการณ์คุณภาพอากาศ ช่วง 1-2 วันข้างหน้า ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่

ที่มา: Air4Thai

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าภาพรวมค่าฝุ่น PM2.5 ทั่วประเทศเกินมาตรฐานในหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุหลักมาจากการระบายอากาศต่ำ สภาพลมนิ่ง ทำให้ฝุ่นสะสมตัว ประกอบกับการเผาและหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ทางการจึงขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรงดการเผาในทุกพื้นที่ ผู้ที่ลักลอบเผาป่าหรือพื้นที่เกษตรกรรมจะต้องรับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ดังนี้

  • เผาในพื้นที่ตนเองหรือสาธารณะจนเกิดเหตุรำคาญ โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • เผาข้างทางห่างไม่เกิน 500 เมตรจากทางเดินรถ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  • เผาพื้นที่เกษตรกรรมจนเป็นอันตรายต่อผู้อื่น โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • เผาป่าในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โทษจำคุก 4-20 ปี ปรับ 400,000 – 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • เผาป่าสงวนแห่งชาติ โทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000 – 200,000 บาท (หากเกิน 25 ไร่ จำคุก 4-20 ปี ปรับ 200,000 – 2,000,000 บาท)

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

