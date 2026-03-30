ลือ! “เวอร์สแตพเพ่น” แชมป์โลกสี่สมัย หมดไฟอาจเลิกแข่ง F1 หลังจบฤดูกาลนี้
แม็กซ์ เวอร์สแตพเพ่น แชมป์โลก F1 สี่สมัย หมดไฟอาจเลิกแข่ง F1 หลังจบฤดูกาลนี้ เตรียมตัดสินใจอนาคตในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า แม็กซ์ เวอร์สแตพเพ่น แชมป์โลกฟอร์มูลาวัน (F1) 4 สมัย อาจจะรีไทร์จากการแข่งรถสูตรหนึ่ง หลังจบฤดูกาลนี้ ภายหลังจากที่เขาแสดงความเห็นว่าในตอนนี้เขาไม่สนุกกับการแข่งรถกติกาใหม่นี้
โดย เวอร์สแตพเพ่น ให้สัมภาษณ์ว่า “คุณต้องรอแข่ง 24 เรส แต่ปีนี้ 22 แต่ปกติแล้ว 24 คุณเริ่มตั้งคำถามว่ามันคุ้มค่าไหม ผมมีความสุขกับการอยู่บ้านกับครอบครัวมากกว่าหรือได้ใช้เวลากับเพื่อนมากขึ้นในช่วงที่ไม่ได้แข่ง”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านี่อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาไหม แชมป์โลกสี่สมัยจากทีมเร้ดบูลตอบว่า “นั่นคือสิ่งที่ผมกำลังพูด”
“ผมอยากจะอยู่นี่และรู้สึกสนุกมีช่วงเวลาที่ดี แต่ ณ เวลานี้มันไม่ใช่แบบนั้น แน่นอนว่ามันมีส่วนที่ผมชอบ ผมชอบที่จะทำงานกับทีมของผม เพราะเหมือนบ้านหลังที่สอง แต่เมื่อผมนั่งอยู่ในรถแล้ว น่าเสียดายว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สนุก ผมพยายาม ผมพยายามบอกตัวเองในทุกวันให้ลองสนุกกับมัน แต่มันยากมาก”
ขณะที่สำนักข่าว De Telegraaf ซึ่งเป็นสำนักข่าวดัทช์และเป็นสำนักข่าวที่รายงานแม่นยำหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวอร์สแตพเพ่น ระบุว่าเขาอาจจะเลิกแข่งหลังจบฤดูกาลนี้ โดยในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจ
ทั้งนี้ เวอร์สแตพเพ่น เป็นหนึ่งในนักแข่งที่วิพากษ์วิจารณ์รถกติกาใหม่นี้มาตลอด และเป็นอีกหนึ่งคนที่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับรถใหม่ ปัจจุบันเขาอยู่อันดับ 9 ในตารางคะแนนแบบนักแข่ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: