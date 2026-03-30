ข่าวกีฬา

ลือ! “เวอร์สแตพเพ่น” แชมป์โลกสี่สมัย หมดไฟอาจเลิกแข่ง F1 หลังจบฤดูกาลนี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 09:38 น.
แม็กซ์ เวอร์สแตพเพ่น แชมป์โลก F1 สี่สมัย หมดไฟอาจเลิกแข่ง F1 หลังจบฤดูกาลนี้ เตรียมตัดสินใจอนาคตในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า แม็กซ์ เวอร์สแตพเพ่น แชมป์โลกฟอร์มูลาวัน (F1) 4 สมัย อาจจะรีไทร์จากการแข่งรถสูตรหนึ่ง หลังจบฤดูกาลนี้ ภายหลังจากที่เขาแสดงความเห็นว่าในตอนนี้เขาไม่สนุกกับการแข่งรถกติกาใหม่นี้

โดย เวอร์สแตพเพ่น ให้สัมภาษณ์ว่า “คุณต้องรอแข่ง 24 เรส แต่ปีนี้ 22 แต่ปกติแล้ว 24 คุณเริ่มตั้งคำถามว่ามันคุ้มค่าไหม ผมมีความสุขกับการอยู่บ้านกับครอบครัวมากกว่าหรือได้ใช้เวลากับเพื่อนมากขึ้นในช่วงที่ไม่ได้แข่ง”

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านี่อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาไหม แชมป์โลกสี่สมัยจากทีมเร้ดบูลตอบว่า “นั่นคือสิ่งที่ผมกำลังพูด”

“ผมอยากจะอยู่นี่และรู้สึกสนุกมีช่วงเวลาที่ดี แต่ ณ เวลานี้มันไม่ใช่แบบนั้น แน่นอนว่ามันมีส่วนที่ผมชอบ ผมชอบที่จะทำงานกับทีมของผม เพราะเหมือนบ้านหลังที่สอง แต่เมื่อผมนั่งอยู่ในรถแล้ว น่าเสียดายว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สนุก ผมพยายาม ผมพยายามบอกตัวเองในทุกวันให้ลองสนุกกับมัน แต่มันยากมาก”

ขณะที่สำนักข่าว De Telegraaf ซึ่งเป็นสำนักข่าวดัทช์และเป็นสำนักข่าวที่รายงานแม่นยำหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวอร์สแตพเพ่น ระบุว่าเขาอาจจะเลิกแข่งหลังจบฤดูกาลนี้ โดยในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจ

ทั้งนี้ เวอร์สแตพเพ่น เป็นหนึ่งในนักแข่งที่วิพากษ์วิจารณ์รถกติกาใหม่นี้มาตลอด และเป็นอีกหนึ่งคนที่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับรถใหม่ ปัจจุบันเขาอยู่อันดับ 9 ในตารางคะแนนแบบนักแข่ง

ข่าวต่างประเทศ

คนขับรถไฟด่วนญี่ปุ่น หลับใน พุ่งสปีดเข้าสถานีนาโกย่า 180 ชีวิตระทึก

39 วินาที ที่แล้ว
กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

4 นาที ที่แล้ว
ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ บันเทิง

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

36 นาที ที่แล้ว
กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติ 10 ล้าน เงินเยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร ข่าว

กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติเงิน 10 ล้าน เยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร

44 นาที ที่แล้ว
เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569 เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานศาล รธน. ขอให้เข้าใจ บินไปดูงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นการไปพักผ่อน

55 นาที ที่แล้ว
&quot;สส.ตี๋&quot; บี้ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติ ฝุ่นเหนือ ระวังเจอ ม.157 หากไม่ทำ ข่าวการเมือง

“สส.ตี๋” บี้ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติ ฝุ่นเหนือ ระวังเจอ ม.157 หากไม่ทำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถาปนิกแจง อาคาร สน.สุทธิสาร ปิดบันไดชั้น 2 เพราะคนป่วยจิตเวชบุกพังห้องประชุม ข่าว

สถาปนิกแจง อาคาร สน.สุทธิสาร ปิดบันไดชั้น 2 คนป่วยจิตเวชบุกพังห้องประชุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบบัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์ หลอกคนไทย จ่าย 2 หมื่น แลกตู้เซฟ “ซัดดัม ฮุสเซน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทแสนดี ให้พนักงาน ลาหยุดเพิ่ม 10 วัน ถ้าทำงานไม่มีความสุข ข่าวต่างประเทศ

บริษัทแสนดี ให้พนักงาน ลาหยุดเพิ่ม 10 วัน ถ้าทำงานไม่มีความสุข

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;พลอย ชวพร&quot; แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ทายาทอดีตรัฐมนตรี บันเทิง

ประวัติ “พลอย ชวพร” แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ทายาทอดีตรัฐมนตรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทรนด์ฮิต สีเล็บเจล สงกรานต์ 2569 สวยทน สู้ฉ่ำ ท้าแดดร้อน แฟชั่นและความงาม

เทรนด์ฮิต สีเล็บเจล สงกรานต์ 2569 สวยทน สู้ฉ่ำ ท้าแดดร้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือด! &quot;หมอของขวัญ&quot; ประกาศกร้าว ปลุกเทพีสงคราม หลังโดน &quot;สุชาติ&quot; แจกหมายศาล ข่าว

เดือด! “หมอของขวัญ” ประกาศ ปลุกเทพีสงคราม หลังโดน “สุชาติ” แจกหมายศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผยรายชื่อ ครม. เรียบร้อยดี นำขึ้นทูลเกล้าฯได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหตุการณ์ ไฟป่าเชียงใหม่ แม่แตงหนักสุด ฝุ่น PM2.5 อันดับ 1 โลก ข่าว

สรุปเหตุการณ์ ไฟป่าเชียงใหม่ แม่แตงหนักสุด ฝุ่น PM2.5 อันดับ 1 โลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เด็กเลือดกำเดาไหล วิกฤติฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ ถามต้องรอให้ใครตายก่อนไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนสท์เล่เตือนระวังของโจร! คนร้ายดักปล้น &#039;คิทแคท&#039; รุ่น F1 ล็อตใหญ่ 12 ตัน ข่าวต่างประเทศ

เนสท์เล่เตือนระวังของโจร! คนร้ายดักปล้น ‘คิทแคท’ รุ่น F1 ล็อตใหญ่ 12 ตัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชียงใหม่วิกฤตหนัก ฝุ่น PM2.5 พุ่งอันดับ 1 โลก เหนือ-อีสาน ยังเกินมาตรฐาน ข่าว

เชียงใหม่วิกฤตหนัก! ฝุ่น PM2.5 พุ่งอันดับ 1 โลก เหนือ-อีสาน ยังเกินมาตรฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลส่งเสริมทางเลือก ใช้น้ำมันดีเซล B20 ราคาถูกกว่า สู้วิกฤติพลังงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมร่มด่วน! กรมอุตุฯ เตือน ฝนฟ้าคะนองถล่ม กทม. เย็นนี้ เลี่ยงเส้นทางรถติด ข่าว

เตรียมร่มด่วน! กรมอุตุฯ เตือน ฝนฟ้าคะนองถล่ม กทม. เย็นนี้ เลี่ยงเส้นทางรถติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลือ! “เวอร์สแตพเพ่น” แชมป์โลกสี่สมัย หมดไฟอาจเลิกแข่ง F1 หลังจบฤดูกาลนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวเทศกาล สงกรานต์ พะยา 2569 Bubble Wave Phayao สาดน้ำริมกว๊าน ท่องเที่ยว

สงกรานต์ 2569 พะเยา คอนเสิร์ตริมกว๊าน จัดเต็มนักร้องดัง 3 วัน 3 คืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตไทยในอิสราเอลแจ้งด่วน สั่งปิดน่านฟ้าจนถึงวันที่ 16 เมษายน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยกันบริจาค โรงพยาบาลอุ้มผาง วิกฤตหนักรอบ 35 ปี ไม่พอจ่ายเงินเดือนหมอ-พยาบาล ข่าว

ช่วยกันบริจาค โรงพยาบาลอุ้มผาง วิกฤตหนักรอบ 35 ปี ไม่พอจ่ายเงินเดือนหมอ-พยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนขับรถไฟด่วนญี่ปุ่น หลับใน พุ่งสปีดเข้าสถานีนาโกย่า 180 ชีวิตระทึก

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569

ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
