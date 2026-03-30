เตรียมร่มด่วน! กรมอุตุฯ เตือน ฝนฟ้าคะนองถล่ม กทม. เย็นนี้ เลี่ยงเส้นทางรถติด

เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 09:47 น.
กรมอุตุฯ ระบุ กทม.-ปริมณฑล อุณหภูมิสูงสุด 35–38 องศาเซลเซียส วันนี้ 30 มี.ค. มีโอกาสฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ชาวออฟฟิศควรเตรียมร่มก่อนออกจากที่ทำงาน

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 คนกรุงเทพฯ เริ่มต้นวันด้วยท้องฟ้าค่อนข้างแจ่มใส แต่อย่าวางมือจากร่มเร็วนัก กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง

สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ กรมอุตุฯ ระบุว่า อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26–28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35–38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10–15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ค่าอุณหภูมิในช่วงบ่ายถึงเย็นนี้ ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยฤดูร้อนปกติอยู่พอสมควร

สาเหตุที่ฝนมักโหมกระหน่ำช่วงบ่ายแก่ถึงหัวค่ำ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ กรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่า สภาพอากาศร้อนในระยะนี้เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน ทำให้การระบายความร้อนทำได้ไม่ดี ส่งผลให้อุณหภูมิสะสมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อความร้อนสะสมพอถึงจุดหนึ่ง ความชื้นจากอ่าวไทยที่ไหลเข้ามากับลมใต้จะก่อตัวเป็นเมฆฝนและปลดปล่อยออกมาในช่วงเย็น

ภาพรวมช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ไม่ได้ดีขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ โดยมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุม ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันนี้ 30 มี.ค. จึงอยู่ในกลุ่มวันที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

นอกจากเรื่องฝน อีกเรื่องที่ประชาชนควรรู้คือดัชนีความร้อน ฤดูร้อน 2569 ดัชนีความร้อนสูงสุดของกรุงเทพฯ พุ่งทะลุอยู่ในระดับ “อันตราย” ซึ่งหมายความว่าร่างกายรู้สึกร้อนกว่าตัวเลขบนปรอทอีกหลายขีด คนที่ต้องออกไปข้างนอกช่วงเที่ยงถึงบ่ายสามโมงควรดื่มน้ำให้เพียงพอและหาที่ร่มพัก หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องระมัดระวัง

สำหรับคนที่เลิกงานช่วงหัวค่ำ กรมอุตุฯ ฝากเตือนไว้ชัดเจน ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน ควรเตรียมเสื้อกันฝนพับเก็บไว้ในกระเป๋า และหลีกเลี่ยงการขับขี่ในช่วงที่ฝนตกหนักและทัศนวิสัยต่ำ

พยากรณ์อากาศรายเดือนมีนาคม 2569 ระบุว่า กรุงเทพและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในบางวัน โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 39–41 องศาเซลเซียส แต่จะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ ฝนที่ตกลงมาจึงไม่ได้น่ากลัวทั้งหมด เพียงแต่ต้องเตรียมรับมือให้ดี

คาดการณ์ปริมาณฝนในกรุงเทพฯ เดือนมีนาคมนี้อยู่ที่ 15–30 มิลลิเมตร จำนวนวันที่มีฝนตก 3–5 วัน ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 65–70% ตัวเลขเหล่านี้บอกว่า ฝนจะไม่ตกทุกวัน แต่วันที่ตก ตกเป็นเรื่องเป็นราว

หากต้องการติดตามสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ สามารถเช็กได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา tmd.go.th หรือโทรสายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

คนขับรถไฟด่วนญี่ปุ่น หลับใน พุ่งสปีดเข้าสถานีนาโกย่า 180 ชีวิตระทึก

40 วินาที ที่แล้ว
กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

4 นาที ที่แล้ว
ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ บันเทิง

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

36 นาที ที่แล้ว
กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติ 10 ล้าน เงินเยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร ข่าว

กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติเงิน 10 ล้าน เยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร

44 นาที ที่แล้ว
เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569 เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานศาล รธน. ขอให้เข้าใจ บินไปดูงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นการไปพักผ่อน

55 นาที ที่แล้ว
&quot;สส.ตี๋&quot; บี้ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติ ฝุ่นเหนือ ระวังเจอ ม.157 หากไม่ทำ ข่าวการเมือง

“สส.ตี๋” บี้ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติ ฝุ่นเหนือ ระวังเจอ ม.157 หากไม่ทำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถาปนิกแจง อาคาร สน.สุทธิสาร ปิดบันไดชั้น 2 เพราะคนป่วยจิตเวชบุกพังห้องประชุม ข่าว

สถาปนิกแจง อาคาร สน.สุทธิสาร ปิดบันไดชั้น 2 คนป่วยจิตเวชบุกพังห้องประชุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบบัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์ หลอกคนไทย จ่าย 2 หมื่น แลกตู้เซฟ “ซัดดัม ฮุสเซน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทแสนดี ให้พนักงาน ลาหยุดเพิ่ม 10 วัน ถ้าทำงานไม่มีความสุข ข่าวต่างประเทศ

บริษัทแสนดี ให้พนักงาน ลาหยุดเพิ่ม 10 วัน ถ้าทำงานไม่มีความสุข

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;พลอย ชวพร&quot; แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ทายาทอดีตรัฐมนตรี บันเทิง

ประวัติ “พลอย ชวพร” แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ทายาทอดีตรัฐมนตรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทรนด์ฮิต สีเล็บเจล สงกรานต์ 2569 สวยทน สู้ฉ่ำ ท้าแดดร้อน แฟชั่นและความงาม

เทรนด์ฮิต สีเล็บเจล สงกรานต์ 2569 สวยทน สู้ฉ่ำ ท้าแดดร้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือด! &quot;หมอของขวัญ&quot; ประกาศกร้าว ปลุกเทพีสงคราม หลังโดน &quot;สุชาติ&quot; แจกหมายศาล ข่าว

เดือด! “หมอของขวัญ” ประกาศ ปลุกเทพีสงคราม หลังโดน “สุชาติ” แจกหมายศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผยรายชื่อ ครม. เรียบร้อยดี นำขึ้นทูลเกล้าฯได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหตุการณ์ ไฟป่าเชียงใหม่ แม่แตงหนักสุด ฝุ่น PM2.5 อันดับ 1 โลก ข่าว

สรุปเหตุการณ์ ไฟป่าเชียงใหม่ แม่แตงหนักสุด ฝุ่น PM2.5 อันดับ 1 โลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เด็กเลือดกำเดาไหล วิกฤติฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ ถามต้องรอให้ใครตายก่อนไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนสท์เล่เตือนระวังของโจร! คนร้ายดักปล้น &#039;คิทแคท&#039; รุ่น F1 ล็อตใหญ่ 12 ตัน ข่าวต่างประเทศ

เนสท์เล่เตือนระวังของโจร! คนร้ายดักปล้น ‘คิทแคท’ รุ่น F1 ล็อตใหญ่ 12 ตัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชียงใหม่วิกฤตหนัก ฝุ่น PM2.5 พุ่งอันดับ 1 โลก เหนือ-อีสาน ยังเกินมาตรฐาน ข่าว

เชียงใหม่วิกฤตหนัก! ฝุ่น PM2.5 พุ่งอันดับ 1 โลก เหนือ-อีสาน ยังเกินมาตรฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลส่งเสริมทางเลือก ใช้น้ำมันดีเซล B20 ราคาถูกกว่า สู้วิกฤติพลังงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมร่มด่วน! กรมอุตุฯ เตือน ฝนฟ้าคะนองถล่ม กทม. เย็นนี้ เลี่ยงเส้นทางรถติด ข่าว

เตรียมร่มด่วน! กรมอุตุฯ เตือน ฝนฟ้าคะนองถล่ม กทม. เย็นนี้ เลี่ยงเส้นทางรถติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลือ! “เวอร์สแตพเพ่น” แชมป์โลกสี่สมัย หมดไฟอาจเลิกแข่ง F1 หลังจบฤดูกาลนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวเทศกาล สงกรานต์ พะยา 2569 Bubble Wave Phayao สาดน้ำริมกว๊าน ท่องเที่ยว

สงกรานต์ 2569 พะเยา คอนเสิร์ตริมกว๊าน จัดเต็มนักร้องดัง 3 วัน 3 คืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตไทยในอิสราเอลแจ้งด่วน สั่งปิดน่านฟ้าจนถึงวันที่ 16 เมษายน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยกันบริจาค โรงพยาบาลอุ้มผาง วิกฤตหนักรอบ 35 ปี ไม่พอจ่ายเงินเดือนหมอ-พยาบาล ข่าว

ช่วยกันบริจาค โรงพยาบาลอุ้มผาง วิกฤตหนักรอบ 35 ปี ไม่พอจ่ายเงินเดือนหมอ-พยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนขับรถไฟด่วนญี่ปุ่น หลับใน พุ่งสปีดเข้าสถานีนาโกย่า 180 ชีวิตระทึก

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569

ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
