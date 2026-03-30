เตรียมร่มด่วน! กรมอุตุฯ เตือน ฝนฟ้าคะนองถล่ม กทม. เย็นนี้ เลี่ยงเส้นทางรถติด
กรมอุตุฯ ระบุ กทม.-ปริมณฑล อุณหภูมิสูงสุด 35–38 องศาเซลเซียส วันนี้ 30 มี.ค. มีโอกาสฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ชาวออฟฟิศควรเตรียมร่มก่อนออกจากที่ทำงาน
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 คนกรุงเทพฯ เริ่มต้นวันด้วยท้องฟ้าค่อนข้างแจ่มใส แต่อย่าวางมือจากร่มเร็วนัก กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง
สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ กรมอุตุฯ ระบุว่า อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26–28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35–38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10–15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ค่าอุณหภูมิในช่วงบ่ายถึงเย็นนี้ ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยฤดูร้อนปกติอยู่พอสมควร
สาเหตุที่ฝนมักโหมกระหน่ำช่วงบ่ายแก่ถึงหัวค่ำ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ กรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่า สภาพอากาศร้อนในระยะนี้เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน ทำให้การระบายความร้อนทำได้ไม่ดี ส่งผลให้อุณหภูมิสะสมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อความร้อนสะสมพอถึงจุดหนึ่ง ความชื้นจากอ่าวไทยที่ไหลเข้ามากับลมใต้จะก่อตัวเป็นเมฆฝนและปลดปล่อยออกมาในช่วงเย็น
ภาพรวมช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ไม่ได้ดีขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ โดยมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุม ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันนี้ 30 มี.ค. จึงอยู่ในกลุ่มวันที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
นอกจากเรื่องฝน อีกเรื่องที่ประชาชนควรรู้คือดัชนีความร้อน ฤดูร้อน 2569 ดัชนีความร้อนสูงสุดของกรุงเทพฯ พุ่งทะลุอยู่ในระดับ “อันตราย” ซึ่งหมายความว่าร่างกายรู้สึกร้อนกว่าตัวเลขบนปรอทอีกหลายขีด คนที่ต้องออกไปข้างนอกช่วงเที่ยงถึงบ่ายสามโมงควรดื่มน้ำให้เพียงพอและหาที่ร่มพัก หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องระมัดระวัง
สำหรับคนที่เลิกงานช่วงหัวค่ำ กรมอุตุฯ ฝากเตือนไว้ชัดเจน ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน ควรเตรียมเสื้อกันฝนพับเก็บไว้ในกระเป๋า และหลีกเลี่ยงการขับขี่ในช่วงที่ฝนตกหนักและทัศนวิสัยต่ำ
พยากรณ์อากาศรายเดือนมีนาคม 2569 ระบุว่า กรุงเทพและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในบางวัน โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 39–41 องศาเซลเซียส แต่จะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ ฝนที่ตกลงมาจึงไม่ได้น่ากลัวทั้งหมด เพียงแต่ต้องเตรียมรับมือให้ดี
คาดการณ์ปริมาณฝนในกรุงเทพฯ เดือนมีนาคมนี้อยู่ที่ 15–30 มิลลิเมตร จำนวนวันที่มีฝนตก 3–5 วัน ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 65–70% ตัวเลขเหล่านี้บอกว่า ฝนจะไม่ตกทุกวัน แต่วันที่ตก ตกเป็นเรื่องเป็นราว
หากต้องการติดตามสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ สามารถเช็กได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา tmd.go.th หรือโทรสายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง
